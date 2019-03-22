Происшествия
Украинец Гриб получил шесть лет колонии за подстрекательство к терактуКоммерсантъ 04:53
Северо-Кавказский окружной военный суд (СКОВС) в Ростове-на-Дону приговорил 20-летнего украинца Павла Гриба к шести годам исправительной колонии общего режима. Суд признал его вину в содействии терроризму (ч. 1 ст. 205.1 УК РФ).
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Общество
Познер объяснил отношение в России к женщинам как ко второму сорту
Отношение к женщинам «как ко второму сорту», по мнению телеведущего, уходит корнями в христианство.
Обновлено в 04:25
Происшествия
Неизвестный напал с ножом на полицейского в Нижнекамске
Неизвестный мужчина напал с ножом на сотрудника полиции в Нижнекамске в Татарстане, полицейский получил тяжелое ранение.
Обновлено в 04:24
Политика
В Кремле прокомментировали заявление Трампа о Голанских высотах
21 марта Трамп призвал признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Сирия и Иран осудили слова президента.
Обновлено в 05:30
Спорт
Синицина и Кацалапов идут вторыми после ритм-танца на чемпионате мира
Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов занимают второе место после ритм-танца на чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме.
Обновлено в 03:17
Экономика
Штрафы за пьяное вождение не повлияют на цену ОСАГО, заявили в Минфине
Минфин исключил неоднократные штрафы за вождение в состоянии опьянения из перечня факторов, которые могут влиять на стоимость полиса ОСАГО, сообщил ТАСС замглавы Минфина Алексей Моисеев.
Обновлено в 03:12
Происшествия
ФСБ проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа
Как отмечается, возбуждено уголовное дело по фактам «хищений представителями группы станкостроительных предприятий Липецкой области средств федерального бюджета», которые были выделены в рамках реализации гособоронзаказа.
Обновлено в 03:00
Происшествия
Число погибших при крушении парома в Ираке возросло до 85
В результате крушения парома на реке Тигр рядом с иракским городом Мосул, по последним данным, погибли 85 человек.
Обновлено вчера в 13:11
Происшествия
В Петербурге на мосту столкнулись десятки машин
Как сообщили "РГ" в Управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, движение на развязке частично перекрыто, в данное время ведется оформление каждого ДТП.
Обновлено в 02:51
Происшествия
Новозеландскому террористу пообещали пожизненный срок
Террорист, напавший на две мечети в новозеландском Крайстчерче, будет приговорен к пожизненному заключению, заявил вице-премьер страны Уинстон Питерс в Стамбуле В минувшую пятницу в двух мечетях Крайстчерча (Южный остров, Новая Зеландия) произошла стрельба, в результате которой, по последним данным полиции, погибли 50 человек, еще 50 пострадали.
Обновлено в 04:22
Происшествия
Шесть человек пострадали в ДТП на трассе в Челябинской области
Количество пострадавших в ДТП с грузовиком и ВАЗ на трассе в Челябинской области увеличилось до шести.
Обновлено в 01:51
Авто
В Петербурге предложили наказывать за «скручивание» пробега
Петербургские депутаты предложили дополнить Угловный кодекс статьей о мошенничестве при продаже автомобиля.
Обновлено в 03:19
Общество
На Панина подали заявление из-за слов о России
Обновлено в 04:40
Технологии
Роскомнадзор заказал систему контроля за поисковиками и VPN-сервисами
Как отмечает в свою очередь представитель Роскомнадзора, новая система как раз и позволит поисковикам, VPN и анонимайзерам получать актуальный список запрещенных ресурсов в том виде, в котором они смогут его обрабатывать.
Обновлено вчера в 17:00
Общество
В Москве начали работы по расконсервации фонтанов
ГБУ "Гормост" начало расконсервацию фонтанов и фонтанных комплексов Москвы, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства.
Обновлено в 05:34
Общество
«Мисс Москва» назвала причину лишения её титула
Победительница «Мисс Москва» 2018 года Алеся Семеренко в своём Instagram прокомментировала решение организаторов конкурса красоты о лишении её титула и короны.
Обновлено в 04:33
Политика
Зеленский защитил от притеснения русский язык на Украине
Кандидат на пост президента Украины, шоумен Владимир Зеленский высказался за разрешение использования в своей стране русского языка, обратив внимание на его притеснение.
Обновлено вчера в 17:57
Политика
Глава Росгеологии Роман Панов отправлен в отставку
Глава Росгеологии Роман Панов директивой правительства отправлен в отставку, сообщили в Минэкономразвития.
Обновлено вчера в 16:53
Происшествия
Следователи просят заочно арестовать экс-главу «Газпром промгаза»
Следователи подали ходатайство о заочном аресте экс-руководителя компании «Газпром промгаз» Александра Карасевича, сообщила 22 марта «Интерфаксу» пресс-секретарь Бабушкинского суда Москвы Мария Боровикова.
Обновлено в 05:43
Шоу-бизнес
Юлия Началова может посмертно получить звание заслуженной артистки
Отечественная певица Юлия Началова может посмертно быть удостоена звания заслуженной артистки России.
Обновлено вчера в 06:44
Экономика
Бизнес просит декриминализировать невозвращение валютной выручки
По мнению бизнес-сообщества, невозвращение выручки в иностранной валюте не может являться самостоятельным преступлением, а должно выступать в качестве отягчающего обстоятельства по иным составам преступлений, например по отмыванию денег.
Обновлено 19 марта в 09:18
Армия и оружие
Порошенко заявил, что военные НАТО приезжают на Украину учиться у ВСУ
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что военные из стран НАТО приезжают учиться у ВСУ «давать отпор агрессии».
Обновлено в 03:41
Происшествия
В Черногории требуют максимальных сроков для россиян-путчистов
По словам спецпрокурора Саши Чадженович, в отношении россиян Владимира Попова и Эдуарда Широкова отсутствуют причины для смягчения наказания, поэтому они заслуживают на максимальный срок тюремного заключения, передает РИА Новости.
Обновлено в 05:31
Происшествия
МИД Греции осудил атаку с гранатой на посольство России в Афинах
Ранее сообщалось, что двое неизвестных бросили гранату в полицейскую будку у российского посольства в Афинах.
Обновлено в 04:08
Армия и оружие
Россия и Сирия призвали поддержать идею ликвидации лагеря «Рукбан»
Обновлено вчера в 03:28
Происшествия
Появилось фото с места жесткой посадки вертолета Ми-8 в ЯНАО
Опубликована фотография пассажирского вертолета Ми-8, утром в пятницу, 22 марта, совершившего жесткую посадку в районе населенного пункта Нори Надымского района Ямало-Ненецкого автономного округа.
Обновлено в 05:06
Шоу-бизнес
Лолите вызвали скорую после концерта в Ростове-на-Дону
Обновлено вчера в 17:58
Кино
Актриса Маргарита Жарова умерла
«Двадцать первого марта 2019 года на 94 году ушла из жизни прекрасная женщина, талантливая актриса театра и кино Маргарита Васильевна Жарова», — указано в сообщении.
Обновлено вчера в 14:33