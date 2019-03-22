Украинец Гриб получил шесть лет колонии за подстрекательство к терактуКоммерсантъ 04:53

Северо-Кавказский окружной военный суд (СКОВС) в Ростове-на-Дону приговорил 20-летнего украинца Павла Гриба к шести годам исправительной колонии общего режима. Суд признал его вину в содействии терроризму (ч. 1 ст. 205.1 УК РФ).

Украинец Гриб получил шесть лет колонии за подстрекательство к теракту

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