Украинец Данченко перешел из «Шахтера» в «Рубин»Бомбардир.ру вчера в 10:45

«Рубин» объявил о подписании контракта с полузащитником Олегом Данченко. Последним владельцем прав на футболиста был украинский «Шахтер».

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Украинец Данченко перешел из «Шахтера» в «Рубин»

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