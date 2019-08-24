Единоборства

Украинский боксер Александр Усик отказался от поединков против россиянТАСС 09:39

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе украинец Александр Усик отказался проводить поединок против россиянина Андрея Федосова, чтобы противостояние не переходило в политическую плоскость.
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