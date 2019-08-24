Единоборства
Украинский боксер Александр Усик отказался от поединков против россиянТАСС 09:39
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе украинец Александр Усик отказался проводить поединок против россиянина Андрея Федосова, чтобы противостояние не переходило в политическую плоскость.
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Космос
ЦУП допустил перестыковку другого корабля для стыковки «Союза» с МКС
Ранее 24 августа «Союз» с роботом Федором на борту не смог в запланированное время состыковаться с МКС из-за возможных неполадок в системе стыковки.
Обновлено в 07:43
Общество
Росгвардейцев захотели лишить анонимности
Законопроект предполагает, что на форменной одежде либо амуниции сотрудников Росгвардии при несении службы в общественных местах должен находиться хорошо различимый идентификационный номер.
Обновлено в 09:31
Футбол
«Уфа» нанесла «Зениту» первое поражение в сезоне
Обновлено в 11:52
Кино
В Минкультуры ожидают, что «Ночь кино» соберет около 800 тыс. зрителей
Министерство культуры РФ ожидает, что всероссийская акция "Ночь кино", которая состоится 24 августа, объединит около 800 тыс. зрителей.
Обновлено в 09:19
Происшествия
В Подмосковье коллекторы открыли стрельбу по отцу с ребёнком
В Московской области полицейские проверяют сообщения о том, что неизвестные (предположительно, коллекторы) открыли стрельбу из пневматического пистолета по мужчине с ребёнком в Красногорске.
Обновлено в 09:17
Политика
Трамп приказал американским компаниям уйти из Китая
Прекратить бизнес в Китае приказал американским компаниям президент США Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 14:15
Общество
Митинг-концерт на Сахарова собрал более 100 тысяч гостей
На проспекте Сахарова собрались порядка 100 тысяч человек. Люди пришли поучаствовать в концерте-митинге в честь 350-летия российского флага.
Обновлено в 09:23
Политика
МИД России ответил посольству США на твит об угрозе здоровью Уилана
24 августа посольство США в России опубликовало в социальной сети пост, в котором заявило, что, несмотря на угрозу здоровью Уилана, руководство СИЗО «Лефортово» «отказывается предоставить медицинскую документацию или разрешить провести независимый медосмотр».
Обновлено в 12:08
Происшествия
В Петербурге задержаны более 10 участников пикетов
На акции против замалчивания гомофобных преступлений в Санкт-Петербурге задержали более 10 человек, сообщает «МБХ медиа».
Обновлено в 11:59
Политика
Порошенко не пришел на празднование Дня независимости в Киеве
Пятый президент Украины Петр Порошенко не присутствовал на торжественных мероприятиях по поводу 28-й годовщины независимости страны, проходящих 24 августа в Киеве.
Обновлено в 04:41
Культура
Петра Мамонова отвезли в реанимацию
Обновлено в 07:37
Кино
Кит Харингтон присоединится к киновселенной Marvel
Обновлено в 03:07
Культура
Forbes составил список самых высокооплачиваемых актрис мира
Американский журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых актрис мира. Список был опубликован на официальном сайте издания.
Обновлено вчера в 20:08
Общество
NASA заявило о первом совершенном в космосе преступлении
Американское национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA сообщило о первом преступлении, совершенном в открытом космосе.
Обновлено в 11:35
Происшествия
Завершился демонтаж севшего на кукурузное поле A321
Завершился демонтаж самолета «Уральских авиалиний» Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле в Подмосковье.
Обновлено в 10:26
Футбол
Тухель: «Неймар не будет играть за ПСЖ, пока не определится с будущим»
Пока ситуация не разрешится, играть он не будет. Что касается его формы, то он хорошо тренируется и чувствует себя гораздо лучше.
Обновлено в 09:12
Политика
Туск предложил пригласить Украину вместо России на саммит G7
Глава Европейского совета Дональд Туск заявил о намерении пригласить на следующий саммит Группы семи (G7) Украину вместо России.
Обновлено в 09:57
Хоккей
Хоккеиста Кузнецова дисквалифицировали на четыре года из-за кокаина
Как указывается в сообщении, Кузнецов не просил вскрывать пробу B и был временно отстранен с 13 июня 2019 года.
Обновлено вчера в 08:25
Футбол
«Манчестер Юнайтед» проиграл «Кристал Пэлас»
«Манчестер Юнайтед» уступил «Кристал Пэлас» в матче 3-го тура чемпионата Англии.
Обновлено в 11:57
Армия и оружие
Минобороны показало видео пуска «Булавы» с подлодки «Юрий Долгорукий»
Минобороны РФ разместило на YouTube видео пуска баллистической ракеты "Булава" с атомной подлодки "Юрий Долгорукий" в Баренцевом море.
Обновлено в 08:43
Армия и оружие
Путин поручил подготовить ответ на ракетные испытания США
Президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны и Министерству иностранных дел проанализировать уровень угрозы и принять меры симметричного характера в ответ на проведенные США испытания крылатой ракеты наземного базирования, которая до расторжения Договора РСМД была запрещена, сообщает RT.
Обновлено вчера в 11:47
Политика
Путин поручил решить вопрос с досрочными пенсиями для шахтеров
Работники угольной промышленности могут получать пенсии раньше положенного срока.
Обновлено в 03:55
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк отменила спектакли после слухов о раке мозга
В СМИ появилась информация о тяжелом заболевании актрисы. В сети появилась информация, что Анастасия Заворотнюк тяжело больна.
Обновлено вчера в 04:27
Политика
США намерены помешать Китаю купить украинский завод «Мотор Сич»
Советник президента США по вопросам национальной обороны Джон Болтон намерен помешать приобретению группой компаний, в том числе китайской Beijing Skyrizon Aviation, украинского предприятия «Мотор Сич», сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в американской администрации.
Обновлено в 10:09
Наука
Исследователи выяснили, что люди думают о ваших селфи
В целом же селфи заставляют людей думать о вас, как о эгоцентричной личности, замкнутой на себе, даже если ваши селфи не носят характер нарциссизма.
Обновлено вчера в 07:32
Происшествия
Вертолет Ми-2 разбился на Кубани
Вертолет Ми-2 упал в субботу в Каневском районе Краснодарского края, погиб пилот. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах края.
Обновлено в 12:11
Экономика
В России установили новый прожиточный минимум
Уточняется, что в целом по стране величина прожиточного минимума установлена в размере 11 185 рублей, для трудоспособного населения – 12 130 рублей, пенсионеров – 9 236 рублей.
Обновлено вчера в 07:01
Происшествия
В степи под Астраханью потерялся португалец
В МЧС не смогли пояснить, как иностранец попал в степь. С 06:00 воскресенья к розыску планируется привлечь вертолет Ка-26 от Росгвардии.
Обновлено в 11:14