Финансы

Украине придется выплатить $6,6 млрд по госдолгу до конца 2019 годаГазета.Ru 20:29

В украинском минфине заявили, что Киеву придется выплатить до конца 2019 года 169 млрд гривен (примерно $6,6 млрд) по внутреннему и внешнему госдолгу. Об этом сообщается на сайте ведомства.
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