Финансы
Украине придется выплатить $6,6 млрд по долгам до конца годаИзвестия вчера в 15:35
«До конца 2019 года на погашение и обслуживание внутреннего и внешнего государственного долга нужно направить в эквиваленте гривны 169 млрд гривен», — цитирует ТАСС отчет ведомства.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 07:57, Ашберн
Шоу-бизнес
На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве
Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.
Обновлено вчера в 01:40
Происшествия
Генпрокуратура заявила о намеренных поджогах лесов в Приангарье
Лесные пожары в Сибири Режим ЧС из-за лесных пожаров объявлен в четырех регионах: Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии.
Обновлено в 07:17
Общество
Прокуратура потребовала отнять ребенка у участников митинга в Москве
Московская прокуратура обратилась в суд с требованием лишить родительских прав супружескую пару, которая 27 июля пришла на несанкционированную акцию протеста с годовалым ребенком.
Обновлено в 06:44
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом под Рязанью погибли 7 человек
По предварительным данным, из-за аварии погибли семь человек, еще семь пострадали.
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия
Экс-полицейский получил реальный срок по делу об убийстве пауэрлифтера
Бывший полицейский, не вмешавшийся в драку, из-за которой погиб чемпиона мира и Европы Андрей Драчев, Владимир Овчинников получил реальный срок.
Обновлено в 03:10
Происшествия
Массовая драка произошла в Москве
Массовая драка с участием около 60 человек произошла в Москве в районе станции метро "Площадь Ильича".
Обновлено в 05:29
Авто
Российский авторынок в июле снизился на 2%
Обновлено в 05:47
Баскетбол
Джей Ар Холден станет директором по селекционной работе «Бруклина»
Бывший игрок сборной России и ЦСКА Джей Ар Холден будет назначен директором по селекционной работе «Бруклина».
Обновлено в 03:27
Экономика
Россию предупредили о сокращении рабочей силы
Рост численности рабочей силы продолжался в течение как минимум 10 лет, его пик пришёлся 2017–2018 годы, а в первом квартале 2019 года произошло снижение на 0,8 млн человек — до 75 млн.
Обновлено в 06:52
Политика
Коломойский объяснил критику Путина в свой адрес
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский рассказал, что критические высказывания президента России Владимира Путина в его адрес в 2014 году были ответной реакцией на его слова о российском лидере.
Обновлено в 07:36
Политика
ВЦИОМ: каждый второй россиянин опасается ядерной войны
Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 52% россиян боятся ядерной войны.
Обновлено в 05:03
Политика
Китай заявил об ответных мерах в случае размещения ракет США в Азии
МИД Китая заявил, что примет ответные меры, если США разместит ракеты средней дальности наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).
Обновлено в 01:56
Игры
Игра Journey неожиданно вышла на iOS
Игра Journey, разработанная студией Thatgamecompany, вышла в начале июня.
Обновлено в 06:35
Кино
Энди Серкис поставит продолжение «Венома»
Обновлено в 02:40
Политика
В Госдуме оценили слова генсека НАТО о воссоединении Крыма с Россией
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что присоединение Крыма к России стало следствием усиления конкуренции между великими державами.
Обновлено в 04:29
Происшествия
В России ужесточили наказание за непропуск машин скорой помощи
В России вступил в силу закон, ужесточающий наказание за отказ пропустить машину скорой помощи.
Обновлено вчера в 23:55
Музыка
Умер композитор песни «Снег кружится» Сергей Березин
Обновлено вчера в 15:17
Общество
В Минэкономразвития не поддержали запрет крепкого алкоголя до 21 года
В конце марта Минздрав подготовил проект о запрете продажи алкогольной продукции крепостью более 16,5% лицам до 21 года.
Обновлено в 01:48
Политика
В Раде заявили о крахе авиаотрасли из-за вражды с Россией
Украинская авиастроительная отрасль переживает настоящий крах из-за вражды с Россией.
Обновлено в 07:40
Экономика
Акции «Уралкалия» выросли почти на 17%
Акции «Уралкалия» на Московской бирже по состоянию на 10:13 выросли на 16,83%, до 117,28 руб. за бумагу.
Обновлено в 03:31
Экономика
«Урал. Опера. Балет» попал в список богатейших театров России
Балет (бывший Театр оперы и балета) попал в рейтинг самых богатых театров России по версии Forbes .
Обновлено в 05:14
Политика
Коломойский рассказал о переговорах с телеведущим Соловьевым
Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что предлагал работу российскому телеведущему Владимиру Соловьеву на украинском канале «1+1».
Обновлено в 05:39
Финансы
Фондовые рынки США упали до минимума с начала года
Максимальное падение американских фондовых рынков за год зафиксировали 6 августа из-за очередного обострения торговой войны между США и Китаем.
Обновлено в 04:29
Шоу-бизнес
Ксения Собчак выложила видео разговора Глюкозы с мужем о разводе
Уже не первую неделю в прессе муссируются сплетни о разводе Натальи Ионовой, более известной, как Глюкоза, с ее мужем Александром Чистяковым.
Обновлено в 06:30
Происшествия
Две чемпионки мира по кикбоксингу погибли в Севастополе
Как стало известно, в одной из бухт Севастополя утонули 33-летняя чемпионка мира по кикбоксингу Фатима Джакубова и 27-летняя вице-чемпионка мира Элина Гисмеева.
Обновлено вчера в 08:08
Футбол
Мостовой: «Краснодар» может показать хорошую игру против «Порту»
Футболисты "Краснодара" способны продемонстрировать хорошую игру в домашнем матче квалификации Лиги чемпионов против португальского "Порту", считает экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой.
Обновлено в 07:15
Авто
«Ижмаш-Авто» показал забытый Иж-27171 «Охотник»
Ижевский автозавод в рамках ретроспективы забытых моделей показал полноприводный пикап Иж-27171 «Охотник», который выпускался с 2003 года исключительно по индивидуальным заказам.
Обновлено в 07:48
Армия и оружие
Поврежденный F-22 заметили в Сирии
Комментируя снимок F-22 Raptor, один пользователь заметил, что у истребителя повреждено стелс-покрытие в носовой части, перед куполом.
Обновлено в 06:59