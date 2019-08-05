Финансы

Украине придется выплатить $6,6 млрд по долгам до конца годаИзвестия вчера в 15:35

«До конца 2019 года на погашение и обслуживание внутреннего и внешнего государственного долга нужно направить в эквиваленте гривны 169 млрд гривен», — цитирует ТАСС отчет ведомства.
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