Финансы
Украине придется выплатить $6,6 млрд по долгам до конца годаИзвестия 15:35
«До конца 2019 года на погашение и обслуживание внутреннего и внешнего государственного долга нужно направить в эквиваленте гривны 169 млрд гривен», — цитирует ТАСС отчет ведомства.
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