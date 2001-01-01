Финансы

Украине предстоит погасить долг в размере 15 млрд долларов США
Национальная служба новостей
15:25

Предстоящие выплаты станут «вызовом» для государственного бюджета 2019 года. Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что за ближайшие пять лет страна должна погасить долг в размере 33 млрд долларов. По его словам, эти займы были взяты в период в 2005-2013 годах.
Национальная служба новостей15:25

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Украине предстоит погасить долг в размере 15 млрд долларов США

Национальная служба новостей15:25

Минфин Украины подсчитал, сколько миллиардов потратит Киев на госдолг в 2019 году

ФАН06:29

Киев потратит на обслуживание и погашение госдолга 15 млрд долларов в 2019 году

Политика Сегодня06:17

Украина в 2019 году направит на погашение внешнего и внутреннего долга $14,3 млрд

ТАСС06:09

В 2019 году Украина отдаст кредиторам более $15 млрд

REGNUM05:55

Украина в 2019 году потратит на обслуживание и погашение госдолга почти $15 млрд

Вести.Финанс06:09
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Финансы

Россельхозбанк попрощался с планами закончить год без убытка

Прошлый год госбанк закончил с чистым убытком в размере 19,5 млрд руб.
Обновлено в 10:11
Финансы

Курс доллара превысил 66 рублей на фоне обвала цен на нефть

Курс доллара на Московской бирже по состоянию на 20:00 по мск превысил уровень 66,4075 руб. за доллар.
Обновлено в 12:21
Финансы

Моисеев заявил о беспрецедентных темпах дедолларизации

Сегодня, 23 ноября 2018 года, заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев заявил, что «заокеанские друзья» помогли российским властям запустить процесс дедолларизации экономики, причём «беспрецедентными» темпами.
Обновлено в 10:42
Финансы

Нижегородская область разместила облигационный заём на 10 млрд рублей

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области, министерство финансов региона в полном объеме разместило облигационный заём на 10 млрд рублей.
Обновлено в 06:48
Финансы

Всемирный банк предоставит Танзании кредит $125 млн для электрификации

Министерство финансов и экономического планирования Танзании подписало соглашение со Всемирным банком о предоставлении кредита в размере 125 миллионов долларов США, который позволит правительству расширить электроснабжение в стране.
Обновлено в 12:35
Финансы

Биткоин установил очередной антирекорд

Курс биткоина в пятницу, 23 ноября, упал на 7,6 процента и сейчас торгуется по 4244 доллара, передает Bloomberg.
Обновлено в 07:39
Финансы

Вклад «Мечты» стал рекордным по популярности в ноябре

По итогам первой недели после запуска каждый второй вклад, открытый в ноябре в Московском кредитном банке, стал вкладом «Мечты».
Обновлено в 06:00
Финансы

НПФ попросили ЦБ сохранить систему резервирования фондов

Ассоциация Негосударственных пенсионных фондов «Альянс пенсионных фондов» (АНПФ) попросила ЦБ сохранить формирование резервов по обязательному пенсионному страхованию, следует из письма главы АНПФ Сергея Белякова директору департамента коллективных инвестиций и доверительного управления ЦБ Кириллу Пронину (копия письма есть в распоряжении RNS).
Обновлено в 12:09
Финансы

В 2018 году активы страховых компаний Казахстана выросли на 7%

По состоянию на 1 ноября 2018 года активы страховых организаций Казахстана составили 990,4 млрд тенге ($2,7 млрд), что на 7% больше, чем 1 января 2018 года, сообщили 23 ноября в пресс-службе Национального банка республики.
Обновлено в 02:10
Финансы

Рубль довольно уверенно настроился на рост

Стоит отметить, что рубль довольно уверенно настроился на рост, игнорировав снижение цен на нефть.
Обновлено в 05:03
Финансы

Промсвязьбанк докапитализирован на 5 млрд рублей

Промсвязьбанк разместил дополнительный выпуск акций на сумму 5 млрд рублей.
Обновлено в 07:42
Финансы

У банков не хватает рублей, чтобы заплатить налоги на следующей неделе

Спрос банков на рубли остается высоким, при этом запасов российской валюты на корреспондентских счетах не хватит, чтобы полностью удовлетворить налоговые выплаты на следующей неделе, отмечают 23 ноября аналитики банка Уралсиб.
Обновлено в 06:16
Финансы

Нестеренко: Объем средств ФНБ может превысить 7% ВВП в 2020 году

Объем ликвидной части Фонда национального благосостояния (ФНБ) может превысить 7% ВВП в 2020 году.
Обновлено в 05:25
Финансы

Электронные табло с курсами валют к рублю уберут с улиц

Электронные табло с курсами валют к рублю уберут с улиц Норму, по которой информация о курсах валют может размещаться только в помещении банка, поддержал думский комитет по финансовому рынку.
Обновлено в 11:14
Финансы

Прогноз результатов «Тинькофф банка» за 3К18 по МСФО: прибыль вырастет на 34%

По нашему прогнозу, прибыль вырастет на 34% г/г при сильном ROE на уровне 73,6% на фоне сильного роста кредитного портфеля и увеличения объемов транзакционного бизнеса.
Обновлено в 05:51
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Специализированное учреждение ООН, со штаб-квартирой в Вашингтоне, США. Объединяет 189 государств, а в его структурах работают 2500 человек из 133 стран.
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