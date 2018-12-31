Политика
Украина может понести миллиардный убыток из-за расширения санкций России, заявил украинский политолог Михаил Погребинский. По его мнению, экспорт Украины в РФ в 2019 году упадет на 20%, а тысячи украинцев рискуют потерять работу.
Известиявчера в 23:42
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Украинский эксперт рассказал о миллионных убытках из-за российских санкций
Комсомольская правдавчера в 23:22
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Политика
Китайский лидер поздравил Путина с Новым годом
Обновлено в 01:02
Армия и оружие
Сенатор США рассказал о решении Трампа вывести войска из Сирии
Американский сенатор Линдси Грэм заявил, что президент США Дональд Трамп согласился замедлить вывод войск из Сирии.
Обновлено вчера в 17:32
Политика
Решение США о выходе из ЮНЕСКО вступило в силу
Решение Соединенных Штатов о выходе из Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), о котором было объявлено в октябре 2017 года, вступило в силу в понедельник в соответствии с уставом организации.
Обновлено вчера в 16:03
Армия и оружие
Государственные испытания танка «Армата» начнутся в 2019 году
Российский танк Т-14 на платформе "Армата" в следующем году пройдет государственные испытания в научно-исследовательских институтах Минобороны России, сообщили в понедельник в пресс-службе министерства.
Обновлено в 00:01
Политика
Трамп сравнил стену на границе с Мексикой с забором вокруг дома Обамы
Бывший президент США Барак Обама возвел вокруг своего дома в Вашингтоне забор высотой 10 футов (около 3 м) ради безопасности своей семьи, Соединенным Штатам также нужен высокий физический барьер на границе с Мексикой для охраны страны.
Обновлено вчера в 17:44
Политика
Из Багдада в Москву вылетел самолет с детьми из иракских тюрем
Из Багдада в Москву вылетел спецрейс с 30 детьми на борту — из Чечни, Москвы, Пензы и Дагестана.
Обновлено вчера в 10:02
Армия и оружие
Минобороны назвало фейком данные о сокращении выплат псковским военным
Минобороны России назвало фейком сообщения СМИ о сокращении выплат военным псковского гарнизона из-за якобы перечисления денег на Главный Храм Вооруженных сил, об этом сообщается на странице российского военного ведомства в Facebook.
Обновлено вчера в 17:05
Армия и оружие
Великобритания анонсировала открытие новых военных баз
Обновлено вчера в 13:47
Политика
Свидетельствовавшая против Улюкаева чиновница стала замминистра
Чиновница Минэкономразвития Оксана Тарасенко, которая выступала свидетелем обвинения на процессе против экс-главы ведомства Алексея Улюкаева, пошла на повышение.
Обновлено вчера в 12:53
Политика
Канцлер Австрии допустил возможность отмены санкций против РФ
Канцлер Австрии Себастьян Курц в интервью изданию Rheinische Post заявил, что отмена санкций против России должна быть связана с прогрессом в урегулировании конфликта на востоке Украины.
Обновлено вчера в 14:30
Политика
Как Киев обвинил Москву в ухудшении украинско-польских отношений
Украинский посол в Польше Андрей Дещица заявил, что Россия заинтересована в ухудшении отношений между Киевом и Варшавой.
Обновлено вчера в 17:10
Политика
Лавров пообещал ответные меры, если США разместят ракеты в Европе
Если США разместят в Европе ракеты, запрещенные Договором о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), то Россия примет ответные меры.
Обновлено вчера в 12:26
Политика
В МИД назвали неудачной шуткой обвинения в передаче в СМИ данных BBC
Министерство иностранных дел России считает «неудачной шуткой» обвинения в свой адрес в передаче средствам массовой информации данных о журналистах BBC в Москве.
Обновлено вчера в 06:30
Политика
На Украине доля украинского языка в эфире телеканалов достигла 92%
92% достигла доля украинского языка в эфире телеканалов на Украине.
Обновлено вчера в 13:33
Политика
Президент Бразилии пообещал перенести посольство в Иерусалим
По словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, избранный президент Бразилии Жаир Болсонару пообещал делегации из Израиля перенести посольство страны в Иерусалим, передает Reuters.
Обновлено вчера в 10:43