Украина может понести миллиардный убыток из-за расширения санкций России, заявил украинский политолог Михаил Погребинский. По его мнению, экспорт Украины в РФ в 2019 году упадет на 20%, а тысячи украинцев рискуют потерять работу.

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