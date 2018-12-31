Российские санкции принесут Украине миллиардный убыток. Такое предположение высказал украинский политолог Михаил Погребинский в своем Facebook. По его мнению, в 2019 году украинский экспорт в Россию в общем упадет примерно на 20 процентов, если не будут введены новые ограничительные меры.

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Происшествия Происшествия В Челябинской области ввели режим ЧС после взрыва газа в Магнитогорске Губернатор Челябинской области Борис Дубровский распорядился ввести режим чрезвычайной ситуации на всей территории региона после взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске.

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