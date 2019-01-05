Политика

Украине предрекли прекращение железнодорожного сообщения с Россией
Lenta.ru
17:30

В августе 2018 года украинский железнодорожный оператор «Укрзализныця» уже заявлял о том, что готов прекратить сообщение с Россией, если власти страны примут подобное решение. Тогда в компании также заявили, что с каждым годом число пассажиров, следующих с Украины в Россию, сокращается.
Lenta.ru17:30
Владимир Омелян
Мы видим, по объективным нашим цифрам, количество поездок граждан Украины железнодорожным транспортом в Россию неумолимо сокращается. То есть оно будет прекращено так или иначе - или решением правительства, или по факту никто не будут ездить.
— Владимир Омелян, украинский дипломатNewInform 13:26

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