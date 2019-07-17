Политика

Украине предрекли катастрофу без транзита газа из РоссииГазета.Ru 00:27

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страну ждет катастрофа, если она лишится транзита российского газа. Об этом он сказал в эфире NewsOne. По его словам, без транзита Украина не сможет обеспечить нужное давление в газопроводах.
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с чего всё началось
Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в программе «Реальная экономика» на телеканале NewsOne заявил
, что страну ожидает настоящая техногенная катастрофа в том случае, если Киев утратит возможность заниматься транзитом газа из России.
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Лавров развенчал миф о китайской угрозе

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