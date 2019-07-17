Политика
Украине предрекли катастрофу без транзита газа из РоссииГазета.Ru 00:27
Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страну ждет катастрофа, если она лишится транзита российского газа. Об этом он сказал в эфире NewsOne. По его словам, без транзита Украина не сможет обеспечить нужное давление в газопроводах.
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Экс-министр экономики: Без российского транзита газа на Украине неизбежна техногенная катастрофа
Новый День15 июля в 17:50
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Совет ЕС выпустил заявление по случаю пятой годовщины крушения Boeing 777 в Донбассе.
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Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»
Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
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Гудкову и Соболь отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму
Обновлено вчера в 12:56
Политика
Суд в Москве сегодня рассмотрит вопрос о продлении ареста украинским морякам
В конце июня Москва направила ноту об освобождении моряков. В ней предлагалось решить вопрос, но в рамках российского законодательства.
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Общество
БАМ: дружеская спайка
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Политика
Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату
Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.
Обновлено вчера в 21:03
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СКР выясняет причины массового отравления детей в Крыму
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Космос
«Протон-М» отправили в космос с заклеенной трещиной
Причиной переноса запуска ракеты-носителя «Протон-М» c космической астрофизической обсерваторией «Спектр-РГ» стали неполадки на трубопроводе наддува бака.
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В Туве ввели режим ЧС из-за дождей и повышения уровня рек
Обновлено в 04:24
Происшествия
В Жуковском Ил-76 готовится к экстренной посадке
Транспортный самолет Ил-76 готовится выполнить экстренную посадку в подмосковном аэропорту Жуковский после срабатывания датчика неисправности вентиляции салона, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
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Футбол
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«Шальке» продолжает переговоры по трансферу полузащитника Евгения Коноплянки, при этом игрок не рассматривает варианты из России и Китая, сообщает Bild.
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Футбол
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Полузащитник сборной России и "Ростова" Резиуан Мирзов в ближайшее время станет игроком "Спартака".
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Драка с участием россиян произошла в аэропорту Греции
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Кино
Актер из фильма «Бэтмен: Начало» Карл Шилс скончался на съемках
Актер Карл Шилс скончался прямо на съемках кинофильма «Бэтмен: Начало» в возрасте 47 лет.
Обновлено вчера в 14:09
Происшествия
В Красноярске британку оштрафовали за публичное выступление
Гражданку Великобритании оштрафовали за несоответствующее цели ее визита в РФ публичное выступление в Красноярске, сообщает управление МВД по Красноярскому краю.
Обновлено в 01:18
Армия и оружие
Жириновский прокомментировал заявление Турчинова о Крымском мосте
Обновлено вчера в 23:02
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Лавров развенчал миф о китайской угрозе
Глава министерства иностранных дел России заявил о том, что все разговоры о якобы существующей угрозе территориальной целостности страны со стороны Китая являются ни чем иным, как чистой воды мифом.
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