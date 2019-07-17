с чего всё началось

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страну ждет катастрофа, если она лишится транзита российского газа. Об этом он сказал в эфире NewsOne. По его словам, без транзита Украина не сможет обеспечить нужное давление в газопроводах.

Украине предрекли катастрофу без транзита газа из России

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