Политика
Украине предрекли катастрофу без транзита газа из РоссииГазета.Ru 00:27
Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страну ждет катастрофа, если она лишится транзита российского газа. Об этом он сказал в эфире NewsOne. По его словам, без транзита Украина не сможет обеспечить нужное давление в газопроводах.
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Экс-министр экономики: Без российского транзита газа на Украине неизбежна техногенная катастрофа
Новый День15 июля в 17:50
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В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США
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На Украине найден мёртвым кандидат в депутаты Рады
Кандидата в депутаты Верховной рады от "Оппозиционного блока" Василия Мосякина нашли мёртвым в Первомайске Николаевской области Украины, сообщил один из лидеров этой политической партии — Александр Вилкул — в прямом эфире телеканала ICTV.
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Криминального авторитета Шишкана арестовали на два месяца
Арестованного подозревают в занятии высшего положения в преступной иерархии Криминального авторитета Олега Медведева (до смены фамилии – Шишканова), известного также как Шишкан, арестовали на два месяца, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Москвы Юнону Цареву.
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В результате ДТП пешеход скончался на месте происшествия. При этом автомобилист не остановился помочь сбитому, а скрылся с места аварии.
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Платёжная система LG Pay вышла на рынок США
Не все знают, но флагманские (и не только) смартфоны LG уже несколько лет поддерживают платёжную систему LG Pay.
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Политика
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Обновлено 15 июля в 17:49
Политика
Пять лет крушению малайзийского «Боинга» в Донбассе
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В ДТП под Геленджиком погибли четыре человека, в том числе два ребенка
Погибли четыре человека, в том числе два ребенка — девочки, передает ТАСС. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.
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Армия и оружие
Германские СМИ призывают дать отпор «российской агрессии»
Россия не откажется от своих новых ракет, которые якобы нарушают Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и не будет его спасать, поэтому на Западе необходимо забыть про ДРСМД и дать отпор "российской агрессии".
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Политика
Трамп прокомментировал принятую конгрессом резолюцию о расизме
Президент США Дональд Трамп прокомментировал резолюцию, принятую конгрессом, в которой осуждаются его «расистские высказывания» в адрес некоторых членов палаты представителей.
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Общество
Екатеринбурженка вернула 20 миллионов за неисправный Tesla
Жительница Екатеринбурга через суд вернула 20 млн рублей за автомобиль Tesla, который оказался неисправен.
Обновлено в 01:37
Финансы
Крупные банки начали заменять рубли на бонусы при кешбэке
Почта Банк, наоборот, добавил к бонусам начисление рублей: в начале 2019 года он выпустил карту «Вездедоход» с рублевым кешбэком, ранее банк начислял только баллы.
Обновлено вчера в 23:00
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Эксперты назвали самые ненадежные АКП
Обновлено в 01:45
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Непрекращающийся дождь в Благовещенске подтопил частный сектор
Сильный дождь стал причиной серьезных подтоплений в Благовещенске. Под воду частично погрузились улицы и дворы частного сектора.
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Флагман Lenovo снимает не хуже Google Pixel 3
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Обновлено вчера в 11:06
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбирать арбузы
Обновлено в 01:05
Здоровье
В Зауралье до зимы отремонтируют 15 больниц
До конца года в Зауралье отремонтируют 15 медучреждений.
Обновлено вчера в 02:28
Происшествия
Суд заочно арестовал двух фигурантов дела полковника ФСБ Черкалина
Московский гарнизонный военный суд (МГВС) санкционировал заочный арест двух фигурантов дела полковника ФСБ Кирилла Черкалина, следует из официальной базы суда.
Обновлено в 02:04
Армия и оружие
Российский флот получит контейнерные зенитные комплексы
Обновлено вчера в 22:34
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ООН: двадцать миллионов детей не защищены вакцинами от кори и дифтерии
В докладе подчеркивается, что "показатель охвата тремя дозами вакцины против дифтерии, столбняка и коклюша (КДС3) и одной дозой коревой вакцины остается на уровне порядка 86%".
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Авто
Показано первое фото УАЗ «Патриот» с АКП
Ожидается, что в ближайшее время состоится премьера УАЗ «Патриот» с автоматической трансмиссией.
Обновлено вчера в 01:55
Финансы
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"Бычий" тренд сломить не удастся Если говорить объективно о перечне явных и неявных рисков для рубля, то помимо нефтяного и санкционного факторов всегда нужно помнить о так называемом "бюджетном правиле", по которому у ЦБ РФ сейчас развязаны руки для покупки валюты для Минфина.
Обновлено вчера в 21:00
Экономика
Кредитная нагрузка россиян выросла в 1,5 раза
С 2014 года долговая нагрузка граждан выросла в 1,5 раза.
Обновлено вчера в 17:45
Общество
В России предложили заменить смартфоны в школах на «шкулфоны»
В России предложили создать специальный телефон для школьников — «шкулфон».
Обновлено вчера в 23:00
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Власти Чечни запретили артистам петь на Youtube без разрешения
Обновлено вчера в 10:23
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В КНДР в обход санкций были доставлены два «Мерседеса» для Ким Чен Ына
Бронированные машины ввезли через Россию, - сообщает американская газета Уолл-Стрит Джорнал со ссылкой на аналитиков организации Центр перспективных оборонных исследований.
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Служащим по контракту рядовым и сержантам повысят зарплату
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Происшествия
Экс-заключенные Мариуполя рассказали об ужасах секретной тюрьмы СБУ
Как уйти из "библиотеки" Экс-заключенные Мариуполя рассказали об ужасах секретной тюрьмы СБУ РИА Новости Подключенные к гениталиям контакты от электросварки, пытки бензопилой, ночь в яме с трупами тех, кто уже скончался от пыток, — трудно поверить, что это не фантазии из фильма ужасов, а реальные издевательства, которым в XXI веке подвергают друг друга граждане одной страны — Украины.
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В Росгвардии объяснили право не представляться и досматривать телефон
В Росгвардии объяснили заявление о том, что их сотрудники не обязаны называть свои личные данные и предъявлять служебное удостоверение при обращении к гражданину.
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