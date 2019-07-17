Политика

Украине предрекли катастрофу без транзита газа из РоссииГазета.Ru 00:27

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страну ждет катастрофа, если она лишится транзита российского газа. Об этом он сказал в эфире NewsOne. По его словам, без транзита Украина не сможет обеспечить нужное давление в газопроводах.
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Украине предрекли катастрофу без транзита газа из России

Газета.Ru00:27

Экс-министр экономики: Без российского транзита газа на Украине неизбежна техногенная катастрофа

Новый День15 июля в 17:50

Экс-министр экономики Украины предсказал катастрофу без транзита газа из РФ

Известия00:14

Техногенную катастрофу вновь предсказали на Украине

News.ruвчера в 21:57

На Украине предсказали «настоящую» катастрофу без транзита российского газа

РИА Новостивчера в 21:17

Бывший киевский министр описал сценарий начала техногенной катастрофы на Украине

Аргументы неделивчера в 08:18

На Украине предсказали техногенную катастрофу без транзита газа РФ

РЕН ТВ00:27
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 00:36, Вашингтон
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Медики назвали две малоизвестные причины появления рака

Ранее сообщалось, что французские учёные нашли взаимосвязь между потреблением сладких напитков и возникновением онкологических заболеваний.
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Россия рассмотрит возможность возобновления авиасообщения с Грузией, если власти стабилизируют ситуацию в стране и устранят угрозы для безопасности россиян, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
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20% пострадавших от паводка в Иркутской области заявили о желании переехать

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В Якутии задержали снимающих сюжет о плохих дорогах журналистов

В городе Вилюйск в Якутии задержали съемочную группу телеканала «Якутия 24», которая готовила сюжет про плохие дороги.
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Спорт

Российские синхронистки завоевали золото на ЧМ в Корее

Днем ранее золото завоевали в технической программе среди смешанных пар ЧМ российские синхронисты Александр Мальцев и Майя Гурбанбердиева.
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Здоровье

Знаменитый врач спас руки детскому хирургу из Кузбасса

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Происшествия

В Мексике россиянина приговорили к 37,5 годам тюрьмы за убийство

Суд в Мексике приговорил россиянина Алексея Макеева к 37,5 годам тюрьмы за убийство, сообщается на сайте прокуратуры мексиканского штата Кинтата-Роо.
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Космос

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Ранее News.ru сообщал, что глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил об устранении серьёзных неполадок, которые могли помешать запуску ракеты-носителя «Протон-М».
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Спорт

Ласицкене выиграла 16-й турнир подряд

Во вторник, 16-го июля, отечественных поклонников лёгкой атлетики порадовала одна из самых титулованных спортсменок России Мария Ласицкене, одержавшая свою 16-ю победу подряд на официальных соревнованиях.
Обновлено вчера в 16:14
Экономика

Правительство собирается продлить заморозку накопительной части пенсии

В России предложили продлить заморозку накопительной части пенсии.
Обновлено вчера в 04:26
Политика

Совет ЕС призвал Россию признать ответственность за крушение MH17

Совет Евросоюза призвал Россию признать ответственность за крушение Boeing 777 над Донбассом в 2014 году.
Обновлено вчера в 15:10
Футбол

Руни: «Ошибка Клоппа в том, что он работает в „Ливерпуле“»

Английский нападающий Уэйн Руни, ранее выступавший за «Манчестер Юнайтед», а ныне представляющий американский «Ди Си Юнайтед», высказал мнение о работе Юргена Клоппа.
Обновлено вчера в 13:50
Экономика

Карты Visa и Mastercard хотят запретить для получения льгот на проезд

Карты международных платежных систем Visa и Mastercard могут запретить использовать для получения льгот на проезд и продукты питания, следует из поправок к закону о национальной платежной системе, которые комитет Госдумы по финрынку рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении.
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В МВД оценили угрозы непризнания российских паспортов жителей Донбасса

В российских паспортах нет информации о месте проживания и прежних иностранных гражданствах, сообщили в МВД России на фоне намерения ряда стран Запада не признавать российские паспорта жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Обновлено вчера в 01:21
Политика

Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату

Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.
Обновлено вчера в 21:03
Финансы

Аналитик предупредил о «самом плохом дне» для рубля

Следующая пятница, 26 июля, может стать самым плохим днем для рубля, заявил эксперт "Международного финансового центра" в материале для "Российской газеты".
Обновлено вчера в 21:47
Футбол

Сын Симеоне помог «Фиорентине» обыграть «Гвадалахару»

В рамках Международного кубка чемпионов на стадионе «СитГик» в городе Бриджвью (США) состоялся матч между «Фиорентиной» и «Гвадалахарой».
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Шоу-бизнес

Смолов пожертвовал деньги на ремонт сельского клуба

Нападающий московского «Локомотива» и сборной России Федор Смолов, будучи гостем на YouTube-канале «Чикен Карри», перечислил 400 тысяч рублей на ремонт Дома культуры в селе Костин Лог в Алтайском крае.
Обновлено вчера в 23:21
Наука

В Израиле создали «машину Рамануджана»

Группа исследователей из Израильского технологического института (Технион) создала так называемую «машину Рамануджана» — устройство, которое автоматически генерирует математические гипотезы для фундаментальных констант.
Обновлено вчера в 07:34
Происшествия

Десятки детей госпитализировали из-за отравления в крымском лагере

Более 30 детей госпитализированы из-за отравления в детском оздоровительном лагере в Крыму.
Обновлено вчера в 17:17
Финансы

Крупные банки начали заменять рубли на бонусы при кешбэке

Почта Банк, наоборот, добавил к бонусам начисление рублей: в начале 2019 года он выпустил карту «Вездедоход» с рублевым кешбэком, ранее банк начислял только баллы.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

Суд арестовал водителя перевернувшегося в Башкирии автобуса

Обновлено вчера в 12:53
Религия

Крестным ходом в Екатеринбурге прошли 60 тысяч участников

В Екатеринбурге порядка 60 000 человек прошли крестным ходом от Храма-на-крови к монастырю на Ганиной Яме.
Обновлено вчера в 23:46
Политика

Саакашвили признал, что во времена СССР на Украине жилось лучше

Во времена СССР на Украине жилось лучше, заявил экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 17:37
Политика

NYT: Россия не дала визы 30 учителям Англо-американской школы в Москве

Власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов.
Обновлено вчера в 19:32
Происшествия

Убийца Instagram-блогерши опубликовал фото с места преступления

В штате Нью-Йорк погибла 17-летняя Instagram-блогерша Бьянка Дэвинс .
Обновлено вчера в 14:05
Политика

Трамп решил назначить представителем минфина США экс-лоббиста Пинчука

Президент США Дональд Трамп объявил о намерении назначить на должность замминистра финансов по связям с общественностью Монику Кроули, которую ранее не взяли в Белый дом из-за плагиата, после чего она стала лоббистом украинского миллиардера Виктора Пинчука, говорится в сообщении Белого дома.
Обновлено вчера в 21:59
Экономика

Росстат зафиксировал резкое ускорение промышленного производства

По данным Росстата, в обрабатывающих производствах в июне зафиксирован рост на 3,4% после снижения на 1% в мае (за январь – июнь рост на 1,9%).
Обновлено вчера в 11:56
Армия и оружие

Зона 51: около миллиона человек хотят взять штурмом военную базу в США

Больше миллиона жителей США могут отправиться на штурм военной базы «зона 51» в штате Невада.
Обновлено 15 июля в 08:08
Политика

Гудкову и Соболь отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму

Обновлено вчера в 12:56
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