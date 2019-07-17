Политика
Украине предрекли катастрофу без транзита газа из РоссииГазета.Ru 00:27
Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страну ждет катастрофа, если она лишится транзита российского газа. Об этом он сказал в эфире NewsOne. По его словам, без транзита Украина не сможет обеспечить нужное давление в газопроводах.
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Экс-министр экономики: Без российского транзита газа на Украине неизбежна техногенная катастрофа
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Бывший киевский министр описал сценарий начала техногенной катастрофы на Украине
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