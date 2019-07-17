Политика
Украине предрекли катастрофу без транзита газа из РоссииГазета.Ru 00:27
Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страну ждет катастрофа, если она лишится транзита российского газа. Об этом он сказал в эфире NewsOne. По его словам, без транзита Украина не сможет обеспечить нужное давление в газопроводах.
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 06:45, Вашингтон
Политика
Марков назвал имена виновных в катастрофе MH17
Депутат Госдумы РФ V созыва Сергей Марков рассказал, когда действительно виновные в катастрофе люди понесут реальное наказание.
Обновлено в 06:01
Политика
Преемница Меркель станет главой Минобороны Германии
Урсула фон дер Ляйен утверждена новым председателем Еврокомиссии. Крамп-Карренбауэр стала главой ХДС, сменив Ангелу Меркель.
Обновлено вчера в 17:45
Политика
Зеленский вступил в перепалку с директором аэропорта в Николаеве
Президент Украины Владимир Зеленский и директор аэропорта в Николаеве Фёдор Барна устроили перепалку во время обсуждения достройки терминала николаевского аэровокзала, сообщает интернет-издание «Обозреватель».
Обновлено в 06:02
Политика
Володин предложил изменить Конституцию
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с предложением внести поправки в Конституцию, которые позволят участвовать парламенту в консультациях при формировании правительства.
Обновлено в 04:10
Происшествия
17 уголовных дел заведено на астраханских бизнесменов и чиновников
17 уголовных дел возбуждено в Астрахани в отношении бизнесменов и чиновников, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
Обновлено в 06:32
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»
Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 03:41
Политика
Саакашвили признал, что при СССР на Украине жилось лучше
Бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что на Украине во времена СССР жилось лучше, чем сейчас.
Обновлено вчера в 20:57
Политика
Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату
Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.
Обновлено вчера в 21:03
Политика
Зеленский потребовал срочное заседание Рады
Президент Украины Владимир Зеленский направил спикеру Верховной Рады Андрею Парубию обращение с просьбой собрать срочное заседание парламента в четверг, 18 июля.
Обновлено в 06:19
Происшествия
«Новая газета» опубликовала новые видео избиений в ярославской колонии
«Новая газета» (НГ) опубликовала новую подборку записей с видеорегистраторов сотрудников ярославской исправительной колонии № 1 (ИК-1).
Обновлено в 05:43
Авто
Эксперты назвали самые ненадежные АКП
Обновлено в 02:00
Происшествия
Россиянка отсудила у Tesla миллионы за сломанные ключи
Обновлено в 06:13
Политика
Китай поблагодарил Лаврова за слова о китайской угрозе
Ранее в интервью «Аргументам и фактам» Лавров подчеркнул, что «китайская угроза» — это миф, который раскручивают люди, недовольные развитием связей Москвы и Пекина.
Обновлено в 06:20
Происшествия
Драка с участием россиян произошла в аэропорту Греции
Обновлено в 03:37
Футбол
Кокорин и Мамаев сыграли в футбол в колонии
Александр и Павел сыграли в футбол в колонии. Кокорин и Мамаев отбывают наказание в ИК-4, близ города Алексеевка Белгородской области.
Обновлено в 04:23
Футбол
Новичок «Зенита» Дуглас Сантос удивлен теплотой петербуржцев
Обновлено в 05:20
Происшествия
Задержанный за разбой сотрудник ФСБ признал вину
Сотрудник управления «К» (банковский отдел) ФСБ Александр Власов признал вину в разбое и частично возместил ущерб.
Обновлено в 06:05
Армия и оружие
СМИ сообщили о покупке следствием улики по делу о крушении МН17
Международные следователи могли купить обломки ракеты зенитного комплекса «Бук», которые стали важной уликой в деле о крушении пассажирского Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines в Донбассе.
Обновлено в 04:55
Музыка
София Ротару оттолкнула поклонника во время концерта
В разгар выступления Ротару спустилась со сцены и направилась в зал.
Обновлено вчера в 12:00
Финансы
Назван самый плохой день для рубля
Российская валюта может утвердиться на отметке 61,90 рублей за доллар.
Обновлено в 03:44
Экономика
«Эталон» увеличил продажи недвижимости на 41%
Петербургская девелоперская компания "Эталон" в первом полугодии 2019 года увеличил продажи недвижимости по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 41% - до рекордных для компании 38,7 миллиарда рублей.
Обновлено в 04:08
Футбол
Неймар может перейти в «Ювентус» или «Баварию»
Помимо каталонцев, бразилец рассматривает варианты с «Ювентусом» или мюнхенской «Баварии», а также мадридским «Реалом».
Обновлено в 04:41
Шоу-бизнес
Россияне превратили Instagram Леди Гаги в чат о голубцах и погоде
В комментариях к фотографиям на странице Леди Гаги россияне начали делиться рецептами приготовления эчпочмаков, борща и голубцов, а также давали различные советы на все жизненные ситуации.
Обновлено в 06:21
Происшествия
В Красноярске британку оштрафовали за публичное выступление
Гражданку Великобритании оштрафовали за несоответствующее цели ее визита в РФ публичное выступление в Красноярске, сообщает управление МВД по Красноярскому краю.
Обновлено в 01:18
Авто
Продажи BMW в РФ выросли на 17%
Обновлено в 05:02
Происшествия
Росгвардия объяснила, почему сотрудники не обязаны представляться
Согласно федеральному закону сотрудники Росгвардии не обязаны предъявлять удостоверение и называть свои фамилию, звание и должности, сообщило издание «ПроВладимир», ссылаясь на ответ пресс-службы Управления Росгвардии Владимирской области.
Обновлено вчера в 11:04
Армия и оружие
Поставки Индии С-400 завершатся к апрелю 2023 года
Обновлено в 06:32
Политика
На Порошенко завели 11 уголовных дел
Государственное бюро Украины расследует 11 уголовных дел против экс-президента страны Петра Порошенко и его соратников.
Обновлено в 05:13
Происшествия
Задержание россиянки за покупку препарата неизлечимо больному сыну опровергли
Главное управление МВД России по Москве опровергло информацию о задержании жительницы столицы Елены Боголюбовой, которая заказала в интернете противосудорожный препарат для неизлечимо больного сына.
Обновлено в 06:32