с чего всё началось

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страну ждет катастрофа, если она лишится транзита российского газа. Об этом он сказал в эфире NewsOne. По его словам, без транзита Украина не сможет обеспечить нужное давление в газопроводах.

Украине предрекли катастрофу без транзита газа из России

Политика Марков назвал имена виновных в катастрофе MH17 Депутат Госдумы РФ V созыва Сергей Марков рассказал, когда действительно виновные в катастрофе люди понесут реальное наказание.

Политика Преемница Меркель станет главой Минобороны Германии Урсула фон дер Ляйен утверждена новым председателем Еврокомиссии. Крамп-Карренбауэр стала главой ХДС, сменив Ангелу Меркель.

Политика Зеленский вступил в перепалку с директором аэропорта в Николаеве Президент Украины Владимир Зеленский и директор аэропорта в Николаеве Фёдор Барна устроили перепалку во время обсуждения достройки терминала николаевского аэровокзала, сообщает интернет-издание «Обозреватель».

Политика Володин предложил изменить Конституцию Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с предложением внести поправки в Конституцию, которые позволят участвовать парламенту в консультациях при формировании правительства.

Происшествия 17 уголовных дел заведено на астраханских бизнесменов и чиновников 17 уголовных дел возбуждено в Астрахани в отношении бизнесменов и чиновников, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Политика Саакашвили признал, что при СССР на Украине жилось лучше Бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что на Украине во времена СССР жилось лучше, чем сейчас.

Политика Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.

Политика Зеленский потребовал срочное заседание Рады Президент Украины Владимир Зеленский направил спикеру Верховной Рады Андрею Парубию обращение с просьбой собрать срочное заседание парламента в четверг, 18 июля.

Происшествия «Новая газета» опубликовала новые видео избиений в ярославской колонии «Новая газета» (НГ) опубликовала новую подборку записей с видеорегистраторов сотрудников ярославской исправительной колонии № 1 (ИК-1).

Политика Китай поблагодарил Лаврова за слова о китайской угрозе Ранее в интервью «Аргументам и фактам» Лавров подчеркнул, что «китайская угроза» — это миф, который раскручивают люди, недовольные развитием связей Москвы и Пекина.

Футбол Кокорин и Мамаев сыграли в футбол в колонии Александр и Павел сыграли в футбол в колонии. Кокорин и Мамаев отбывают наказание в ИК-4, близ города Алексеевка Белгородской области.

Происшествия Задержанный за разбой сотрудник ФСБ признал вину Сотрудник управления «К» (банковский отдел) ФСБ Александр Власов признал вину в разбое и частично возместил ущерб.

Армия и оружие СМИ сообщили о покупке следствием улики по делу о крушении МН17 Международные следователи могли купить обломки ракеты зенитного комплекса «Бук», которые стали важной уликой в деле о крушении пассажирского Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines в Донбассе.

Музыка София Ротару оттолкнула поклонника во время концерта В разгар выступления Ротару спустилась со сцены и направилась в зал.

Финансы Назван самый плохой день для рубля Российская валюта может утвердиться на отметке 61,90 рублей за доллар.

Экономика «Эталон» увеличил продажи недвижимости на 41% Петербургская девелоперская компания "Эталон" в первом полугодии 2019 года увеличил продажи недвижимости по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 41% - до рекордных для компании 38,7 миллиарда рублей.

Футбол Неймар может перейти в «Ювентус» или «Баварию» Помимо каталонцев, бразилец рассматривает варианты с «Ювентусом» или мюнхенской «Баварии», а также мадридским «Реалом».

Шоу-бизнес Россияне превратили Instagram Леди Гаги в чат о голубцах и погоде В комментариях к фотографиям на странице Леди Гаги россияне начали делиться рецептами приготовления эчпочмаков, борща и голубцов, а также давали различные советы на все жизненные ситуации.

Происшествия В Красноярске британку оштрафовали за публичное выступление Гражданку Великобритании оштрафовали за несоответствующее цели ее визита в РФ публичное выступление в Красноярске, сообщает управление МВД по Красноярскому краю.

Происшествия Росгвардия объяснила, почему сотрудники не обязаны представляться Согласно федеральному закону сотрудники Росгвардии не обязаны предъявлять удостоверение и называть свои фамилию, звание и должности, сообщило издание «ПроВладимир», ссылаясь на ответ пресс-службы Управления Росгвардии Владимирской области.

Политика На Порошенко завели 11 уголовных дел Государственное бюро Украины расследует 11 уголовных дел против экс-президента страны Петра Порошенко и его соратников.