Армия и оружие

Украине предложили поставить ядерные мины на границе с РоссиейВести.Ru 03:54

Игорь Козий считает, что Киеву никто и ничто не может запретить разработку тактического ядерного оружия и средств его доставки. При этом украинский военный эксперт призвал подготовить места для размещения ядерных мин на границе Украины с Россией, сообщает РИА Новости.
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Уточняется, что группа состояла из девяти человек. Они находились на Южно-Чуйском хребте в Республике Алтай, когда их застала лавина.
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«Вместо конкретных занятий с детьми отдельные работники ограничиваются торжественным вручением значков, вписывают фамилии в единую систему учета "Юнармии" и громко рапортуют о ее расширении»,— сообщил министр (цитата по «РИА Новости»).
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Депутата «Блока Порошенко» обстреляли в Одессе

В Одессе директор отеля выстрелил в ногу депутату Рады из «Блока Петра Порошенко» Адександру Урбанскому, сообщила областная полиция.
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Общество

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Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка провел оперативное совещание в Екатеринбурге по взаимодействию органов прокуратуры и иных ведомственных структур с региональными властями в реализации стартовавшей с начала года реформы по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
Обновлено вчера в 11:05
Армия и оружие

Парад Победы в Петербурге пройдет с участием звонаря со звонницей

Участником парада Победы в Петербурге впервые станет звонарь со звонницей, рассказали в пресс-службе ЗВО.
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Четверть ВИЧ-инфицированных в России не знают о своем диагнозе

Четверть ВИЧ-инфицированных россиян не знают о своем положительном статусе, говорится в материалах Роспотребнадзора.
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Сегодня ремастер Bulletstorm улучшат для Xbox One X

Поскольку ремастер шутера People Can Fly изначально поддерживал PS4 Pro, единственными, кого обделили вниманием, были обладатели Xbox One X, однако с сегодняшним патчем это изменится.
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Известная певица сказала, что она не принадлежит к людям с менталитетом «толпы линчевателей» и заявила, что все люди являются «невиновными, пока их вина не доказана».
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Певец Макс Барских попал в серьезное ДТП в США

Украинский певец Макс Барских попал в аварию в Лос-Анджелесе. Об этом он сообщил в Instagram.
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Главный тренер ФК «Анжи» Адиев дисквалифицирован на два матча

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«Бессмертный полк» пройдет по 9 городам в Греции

В нынешнем году акция памяти "Бессмертный Полк" пройдет в девяти греческих городах, сообщили "РГ" организаторы массового мероприятия из Координационного совета российских соотечественников Греции.
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Группа энтузиастов под руководством путешественника Петра Груздева построит «идеальную» версию универсала LADA Largus, приспособленную для туризма, коммерческого использования и повседневной эксплуатации.
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Ранее, 6 мая, пресс-секретарь президента отмечал, что решение о приостановке эксплуатации самолетов SSJ-100 должно приниматься после официального расследования катастрофы, произошедшей в Шереметьево.
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В океане обнаружены бактерии с «мышьяковым дыханием»

Соединения мышьяка используют для дыхания некоторые экстремофильные микробы, обитающие в насыщенных им горячих источниках.
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Примечательно, что расписались они чуть раньше в Подмосковье. Теперь же 41-летнего Белова вновь поздравляют.
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Лазарев показал отрывок номера для «Евровидения-2019»

Певец отметил, что раскрывать все секреты выступления еще рано Певец Сергей Лазарев показал видео с первой репетиции номера, подготовленного для конкурса "Евровидение-2019".
Обновлено в 03:43
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