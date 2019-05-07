Украине предложили поставить ядерные мины на границе с РоссиейВести.Ru 03:54

Игорь Козий считает, что Киеву никто и ничто не может разрабатывать тактическое ядерное оружие и средства его доставки. При этом украинский военный эксперт призвал подготовить места для размещения ядерных мин на границе Украины и России, сообщает РИА Новости.

Украине предложили поставить ядерные мины на границе с Россией

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