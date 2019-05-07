Армия и оружие
Украине предложили поставить ядерные мины на границе с РоссиейВести.Ru 03:54
Игорь Козий считает, что Киеву никто и ничто не может запретить разработку тактического ядерного оружия и средств его доставки. При этом украинский военный эксперт призвал подготовить места для размещения ядерных мин на границе Украины с Россией, сообщает РИА Новости.
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Финансы
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После чего подросток стянул с мальчика брюки и изнасиловал. По информации издания, в настоящее время проводится проверка.
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В распоряжении «Ведомостей» оказалась копия письма врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова председателю правительства Дмитрию Медведеву: Беглов просит внести 17 инфраструктурных объектов Санкт-Петербурга стоимостью примерно 440 млрд руб. в федеральный комплексный план развития магистральной инфраструктуры.
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В Самаре загорелся дебаркадер и два катера
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Хоккей
Объявлен состав сборной России по хоккею на чемпионат мира
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На Донбассе уничтожен боевик «Айдара»
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Рианна выбрала лучший наряд на Met Gala 2019
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