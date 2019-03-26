Футбол

Сборной Украины грозят два технических пораженийВести.Ru 06:55

Люксембург — Украина
1 – 2
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Жози Бартель»
Давид Тюрпель
34′
40′
Виктор Цыганков
Леандро Баррейро
45′
48′
Микита Бурда
Максим Шано
51′
Кевин Мальже
62′
64′
Богдан Бутко
64′
Роман Безус
Роман Яремчук
Венсан Тилль
Стефано Бенси
74′
79′
Богдан Бутко
Александр Караваев
87′
Александр Караваев
Виталий Буяльский
Оливье Тилль
Марио Муч
90′+1′
90′+3′
Жерсон Родригес
Дирк Карлсон
90′+3′
Мораис же уезжал некоторое время в Китай. Португальцы направили протест в УЕФА. Если он будет удовлетворен, то сборной Украины грозят технические поражения в матчах с командами Португалии и Люксембурга и снятие четырех очков.
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