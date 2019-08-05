Политика

Украинцы закатили истерику из-за российского флага в испанском отелеРИА Новости 10:07

Украинский интернет-пользователь под ником David Plaster рассказал о "международном скандале" из-за российского флага в отеле в испанском городе Салоу. Несколько украинских семей заметили российский флаг в ресторане гостиницы.
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СМИ: украинцы устроили «международный скандал» из-за флага России в испанском отеле

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