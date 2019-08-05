Политика
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флагаРоссийская газета вчера в 11:46
Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов. Об этом пишет на своей странице в Facebook некий Давид Пластер.
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Футбол
«Зенит» обыграл «Барселону» в матче молодежных команд
Обновлено в 17:25
Происшествия
Актер сериала «Кухня» Бадмаев отверг нападение на пассажира с ножом
Актер Джан Бадмаев, известный по сериалам «Интерны» и «Кухня», опроверг в разговоре с РБК нападение с ножом на мужчину в переходе между станциями метро «Театральная» и «Охотный Ряд» в центре Москвы.
Обновлено в 15:25
Политика
Украина нашла замену российскому дизельному топливу
Украина хочет заменить российское дизельное топливо белорусскими и европейскими поставками.
Обновлено в 17:48
Армия и оружие
МИД ФРГ призвал КНДР отказаться от ракетных запусков
Правительство Германии осуждает запуск двух ракет с территории КНДР, произошедший в ночь на вторник, германский кабмин призывает Пхеньян отказаться от таких действий в будущем.
Обновлено в 13:53
Недвижимость
Сбербанк снизил ставки по потребкредитам
Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам с 12,9% до 11,4% на период с 6 августа по 30 сентября текущего года, сообщили в пресс-службе кредитной организации.
Обновлено в 03:12
Политика
В США задержали россиянина за контрабанду частей оружия в Россию
Россиянин Владимир Кузнецов задержан в США по обвинению в незаконном экспорте частей оружия в Россию.
Обновлено в 17:54
Политика
Россельхознадзор: в ТЦ «Абсолют» в Иркутске обманывали покупателей
Яблоки сорта "Ред Делишес" и "Крипс пинк" привезли в ТЦ из Сербии, которая не входит в данный перечень стран.
Обновлено в 05:46
Кино
Квентин Тарантино побывал на экскурсии в Музеях Кремля
Министр сам провел для знаменитого американца большую часть экскурсии по территории Кремля, компанию им составила генеральный директор музея Елена Гагарина.
Обновлено в 13:20
Армия и оружие
AP: США направили авианосец Ronald Reagan в Южно-Китайское море
Вашингтон направил в акваторию Южно-Китайского моря ударную группу ВМС США во главе с атомным авианосцем Ronald Reagan.
Обновлено в 15:12
Происшествия
В ДТП с автобусом и грузовиком на Сахалине пострадали 12 человек
В управлении ГИБДД по Сахалинской области проинформировали о ДТП, в ходе которого пострадали 12 человек.
Обновлено в 19:17
Политика
В Ливии уничтожили украинский Ил-76 с гуманитарным грузом
Самолет Ил-76ТД украинской компании «Скайавиатранс» был уничтожен во вторник, 6 августа, в аэропорту Мисраты в Ливии.
Обновлено в 14:29
Футбол
«Монако» объявил о переходе защитника «Монпелье» Агилара
«Монако» на официальном сайте объявил о переходе защитника «Монпелье» Рубена Агилара.
Обновлено в 12:18
Политика
Коломойский назвал кандидатов на пост премьера Украины
Как ранее писал «Коммерсантъ», администрация Зеленского рассматривает еще четыре кандидатуры, помимо названных Коломойским: представителя Украины в МВФ Владислава Рашкована, секретаря Совбеза страны Александра Данилюка, главу набсовета при «Укроборонпроме» Айвараса Абромавичюса и руководителя «Нафтогаза» Андрея Коболева.
Обновлено в 08:51
Спорт
Валиева чисто исполнила четверной тулуп на прокатах
Обновлено в 09:12
Политика
МИД Франции отреагировал на требование Зеленского о встрече
"Следующие встречи в формате Нормандии будут объявлены в подходящее время", - заявили во французском МИД.
Обновлено в 13:15
Космос
В кратере Ломоносова найден эпицентр глобальной катастрофы на Марсе
Компьютерная модель выбрала один из них: ударный кратер Ломоносов, диаметр которого оценивается в 150 км. По мнению исследователей, около 3,5 миллиарда лет назад в Марс мог врезаться крупный астероид.
Обновлено вчера в 11:57
Гаджеты
Google будет использовать во всех устройствах переработанные материалы
Компания включит в состав гаджетов материалы из переработанного мусора, пишет Хайтек.
Обновлено вчера в 23:45
Политика
Болтон пригрозил санкциями за поддержку Мадуро
Советник по национальной безопасности президента США Джон Болтон призвал к более жестким международным действиям против президента Венесуэлы Николаса Мадуро после того, как Вашингтон заморозил активы правительства Боливарианской республики, обвинив Каркас в резкой эскалации давления на самопровозглашенного лидера – Хуана Гуайдо.
Обновлено в 14:16
Происшествия
Массовая драка со стрельбой в Москве попала на видео
Обновлено в 16:24
Политика
Индия решила отменить особый статус Кашмира
Обновлено вчера в 03:59
Космос
Повторяющиеся потоки горячего ветра найдены близко к черной дыре
Уже известно о нескольких десятках двойных систем черных дыр в нашей Галактике, которые имеют массу в диапазоне 5-15 солнечных масс, а единственная черная дыра составляет около 4 миллионов солнечных масс.
Обновлено в 10:10
Общество
Синоптики рассказали о нестабильной погоде на неделе в Москве
Ранее сообщалось о том, что в Москве 6 августа ожидается до +17 °С.
Обновлено в 13:01
Финансы
ЦБ КНР оценил решение США признать Китай валютным манипулятором
В Китае прокомментировали решение США признать страну валютным манипулятором.
Обновлено в 04:31
Наука
Атомы кремния помогли ученым ускорить квантовый компьютер в 200 раз
Учёные из Университета Нового Южного Уэльса (Австралия) создали самый быстрый в мире логический механизм для обеспечения работы квантового компьютера.
Обновлено в 10:40
Гаджеты
Apple отдаст специальные iPhone и iMac хакерам для поиска уязвимостей
По данным издания, на этой неделе купертиновцы планируют объявить о том, что собираются отдать хакерам специальные версии iPhone и iMac, в которых будет проще найти уязвимости.
Обновлено в 16:15
Общество
Умерла fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
В Италии на 62-м году жизни скончалась fashion-директор ЦУМа и вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер.
Обновлено в 10:26
Политика
Артемий Лебедев заявил об отъезде из России
Дизайнер Артемий Лебедев в видеообращении на своем YouTube-канале заявил, что покинул Россию.
Обновлено в 14:37