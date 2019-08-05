Политика

Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флагаРоссийская газета вчера в 11:46

Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов. Об этом пишет на своей странице в Facebook некий Давид Пластер.
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