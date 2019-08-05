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Происшествия Актер сериала «Кухня» Бадмаев отверг нападение на пассажира с ножом Актер Джан Бадмаев, известный по сериалам «Интерны» и «Кухня», опроверг в разговоре с РБК нападение с ножом на мужчину в переходе между станциями метро «Театральная» и «Охотный Ряд» в центре Москвы.

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Армия и оружие МИД ФРГ призвал КНДР отказаться от ракетных запусков Правительство Германии осуждает запуск двух ракет с территории КНДР, произошедший в ночь на вторник, германский кабмин призывает Пхеньян отказаться от таких действий в будущем.

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Политика Россельхознадзор: в ТЦ «Абсолют» в Иркутске обманывали покупателей Яблоки сорта "Ред Делишес" и "Крипс пинк" привезли в ТЦ из Сербии, которая не входит в данный перечень стран.

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Армия и оружие AP: США направили авианосец Ronald Reagan в Южно-Китайское море Вашингтон направил в акваторию Южно-Китайского моря ударную группу ВМС США во главе с атомным авианосцем Ronald Reagan.

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