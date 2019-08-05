Политика
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флагаРоссийская газета 11:46
Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов. Об этом пишет на своей станице в Facebook некий Давид Пластер.
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Политика
Россияне назвали правительство Брежнева лучше современного
Россияне относятся к правительству времен Брежнева лучше, чем к тому, что имеется на данный момент, сообщает «Ведомости» со ссылкой на исследование «Левада-центра».
Обновлено в 03:36
Финансы
Трамп назвал резкое ослабление юаня «валютной манипуляцией» Китая
Президент США Дональд Трамп назвал ослабление курса юаня почти до исторического минимума «валютной манипуляцией» со стороны китайских властей и серьезным нарушением.
Обновлено в 09:28
Финансы
Курсы валют на сегодня, 5 августа 2019 года
Курсы валют сегодня 05.08.2019 ЦБ РФ установлены на уровне: Европейская валюта Курс доллара на сегодня, 05.08.2019 по данным Центрального банка России такой: 64.64 рублей за 1 Доллар.
Обновлено вчера в 17:19
Шоу-бизнес
Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве
Комбинезон исполнительницы Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве.
Обновлено в 09:53
Общество
Площадь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке сократилась
Площадь возгораний в лесах Сибири и Дальнего Востока сократилась с 2,8 млн га до 2,4 млн га.
Обновлено в 03:14
Происшествия
Подросток выхватил у матери ребенка и бросил с десятого этажа
В лондонской галерее современного искусства Тейт Модерн 17-летний подросток скинул шестилетнего мальчика со смотровой площадки на десятом этаже.
Обновлено в 06:12
Авто
Ателье Startech представило пакет для Range Rover Evoque
Сообщается, что в скором времени Startech выпустит полный аэродинамический пакет для Range Rover Evoque.
Обновлено в 09:42
Экономика
Число жалоб на ОСАГО в I полугодии упало на 42,7%
Жалобы потребителей финансовых услуг Банк России за январь - июнь 2019 года получил от потребителей финансовых услуг 128,7 тыс. жалоб, что на 4,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Обновлено в 09:17
Армия и оружие
Эрдоган объявил о новой операции Турции в Сирии
Обновлено в 11:53
Политика
Трамп дал указание ввести смертную казнь за массовые убийства
Президент США Дональд Трамп дал указание минюсту страны разработать меры по введению смертной казни за массовые убийства.
Обновлено в 10:36
Футбол
«Зенит» отмел обвинения в расизме в отношении Малкома
Обновлено в 09:27
Происшествия
В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу
Родители утонувших в Черном море в Севастополе спортсменок вылетели на место происшествия.
Обновлено в 05:48
Музыка
Сергей Лазарев презентовал фанатам новый клип «Лови»
Накануне популярный исполнитель Сергей Лазарев презентовал фанатам новый клип. Видеоработа была снята на песню под названием «Лови».
Обновлено в 09:51
Армия и оружие
Генсек НАТО назвал причины расширения альянса
Выступая перед местными студентами, генсек напомнил, что в течение 40 лет НАТО занимался лишь сдерживанием СССР и не действовал за пределами своей территории.
Обновлено в 09:18
Армия и оружие
Боевики выпустили реактивные снаряды в сторону авиабазы Хмеймим
Боевики выпустили три реактивных снаряда в сторону авиабазы Хмеймим в Сирии, пострадавших на базе нет.
Обновлено в 11:54
Происшествия
Театр «У Никитских ворот» попросил уволить бухгалтера Масляеву
Московский театр «У Никитских ворот» попросил столичный Департамент культуры уволить главного бухгалтера Нину Масляеву, которая является фигурантом по делу «Седьмой студии», сообщил художественный руководитель театра Марк Розовский.
Обновлено в 10:05
Шоу-бизнес
Принца Гарри высмеяли за дорогой педикюр и посещение СПА
Принц Гарри, не без помощи Меган Маркл, приобщился к бьюти-процедурам: маникюру, педикюру и массажу.
Обновлено в 11:10
Финансы
Курс евро поднялся до 73 рублей
В ходе торгов курс евро поднялся до 73 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 12:34
Политика
Коломойский встретился с Порошенко
Бизнесмен Игорь Коломойский встретился с бывшим президентом Украины Петром Порошенко.
Обновлено в 11:08
Политика
Лукашенко назначил даты выборов в парламент Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указы о назначении выборов в Совет республики и палату представителей Национального собрания 7 и 17 ноября 2019 года, сообщила пресс-служба главы государства.
Обновлено в 12:07
Экономика
Банку «Открытие» придется объяснить утечку данных клиентов Бинбанка
Роскомнадзор потребовал от банка "Открытие" принять меры по устранению последствий попадания приватных данных клиентов банка в сеть, а также затребовал информацию о тех лицах, которые допустили масштабную утечку информации.
Обновлено в 06:22
Политика
В Германии ответили на заявление российского МИД о вмешательстве
В МИД ФРГ на фоне критики со стороны российского дипведомства немецкого вмешательства во внутрироссийские дела заявили, что обсуждают с Россией ситуацию вокруг протестов в Москве.
Обновлено в 07:21
Политика
Зеленский сменил командующего операцией в Донбассе
Обновлено в 12:43
Футбол
Вратарь «Краснодара» пошутил над Дзюбой после матча с «Зенитом»
Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов в своем инстаграме пошутил над нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой.
Обновлено в 08:51
Гаджеты
«М.Видео» продаёт лучший смартфон Huawei по цене Samsung среднего класса
В «М.Видео» действует специальное предложение: при сдаче старой техники можно получить хорошую скидку на флагманский смартфон Huawei P30 Pro.
Обновлено в 11:34
Авто
В Японии протестировали «летающий автомобиль»
Японский производитель электроники NEC в понедельник испытал прототип летающего автомобиля, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 10:45
Армия и оружие
Путин рассказал, как Россия ответит на выход США из ДРСМД
Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза из-за выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 09:50