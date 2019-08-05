Политика
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флагаРоссийская газета 11:46
Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов. Об этом пишет на своей странице в Facebook некий Давид Пластер.
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Гаджеты
Samsung представила умные часы Galaxy Watch Active 2
Обновлено в 11:17
Происшествия
Число пострадавших при взрывах под Ачинском возросло до девяти
Число пострадавших при взрывах на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края выросло до девяти человек.
Обновлено в 15:36
Финансы
На Украине подсчитали сумму государственного долга
Уточняется, что из всей суммы долга 71,4 миллиарда гривен следует направить по номинированным в гривне облигациям внутреннего госзайма, а остальная часть — в иностранной валюте, сообщает ТАСС.
Обновлено в 15:31
Общество
Скончался автор песни «Снег кружится» Сергей Березин
Обновлено в 16:19
Общество
Илон Маск сравнил Елизавету II с телепузиками
Глава американского производителя электромобилей Tesla и компании SpaceX Илон Маск сравнил британскую королеву Елизавету II с персонажами старого детского шоу «Телепузики».
Обновлено в 15:30
Футбол
«Спартак» намерен подписать ещё одного игрока АЗ
Напомним, что капитан АЗ Гус Тил ранее пополнил состав «Спартака».
Обновлено в 16:21
Политика
Трамп намерен ввести смертную казнь за массовые убийства
Президент США внес распоряжение в Минюст страны о разработке комплекса мер по скорейшему введению смертной казни за совершение преступлений на почве нетерпимости.
Обновлено в 16:59
Экономика
Акционер «Уралкалия» объявил о принудительном выкупе акций
В свободном обращении находится 3,27% обыкновенных акций "Уралкалия", то есть на выкуп Rinsoco потребуется 11,5 млрд руб. По итогам закрытия торгов Московской биржи в понедельник, 5 августа, стоимость акции составила 100,4 руб. за акцию, капитализация компании – 294,77 млрд руб. Предъявить бумаги к выкупу смогут владельцы акций по состоянию на 20 сентября.
Обновлено в 13:40
Политика
В Германии ответили на заявление российского МИД о вмешательстве
Захарова в воскресенье в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1" заявила, что МИД РФ доведет до руководств США и Германии данные о том, как их дипломатические сотрудники и СМИ вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в Москве.
Обновлено в 07:21
Футбол
Тадич стал новым капитаном «Аякса» после ухода де Лигта
Сербский полузащитник «Аякса» Душан Тадич стал новым капитаном амстердамского клуба. Об этом сообщил официальный аккаунт «Аякса» в Twitter.
Обновлено в 15:13
Космос
В Гватемале сфотографировали момент удара молнии в вершину вулкана
В Гватемале фотограф Серхио Монтафар запечатлел момент удара молнии в вершину вулкана Агуа высотой 3761 метр.
Обновлено 03 августа в 06:05
Футбол
«Бавария» может подписать брата Сане
Мюнхенская «Бавария» собирается приобрести не только полузащитника «Манчестер Сити» Лероя Сане, но и его младшего брата Сиди Сане.
Обновлено в 11:39
Происшествия
В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу
Родители утонувших в Черном море в Севастополе спортсменок вылетели на место происшествия.
Обновлено в 05:48
Кино
Названы лучшие сериалы этого года
Сериал «Чернобыль» получил приз на лучший мини-сериал.
Обновлено в 10:36
Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже 60 долларов
Стоимость нефти марки Brent на торгах на бирже ICE в Лондоне упала на 3,1%, до 59,97 доллара за баррель, следует из данных торгов.
Обновлено в 13:23
Политика
Китай прекратил закупки сельхозпродукции из США
Власти Китая приняли решение временно прекратить закупки сельхозпродукции из США, передает ТАСС.
Обновлено в 13:12
Политика
В Грузии сократилось число российских туристов
В июле сократился поток российских туристов в Грузию – на 6,4% (если сравнивать с прошлым годом).
Обновлено в 06:01
Культура
Подлинность картины Рубенса из Ирбитского музея проверят в Эрмитаже
Эрмитаж проверит картину Рубенса «Положение во гроб» из коллекции Ирбитского музея в Свердловской области.
Обновлено в 12:12
Футбол
В «Зените» прокомментировали ситуацию вокруг Малкома
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал ситуацию, которая сложилась вокруг новичка команды Малкома, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 17:30
Гаджеты
Xiaomi запатентовала смартфон с встроенной солнечной батареей
Обновлено в 11:50
Общество
Режим ЧС распространили на всю территорию Хабаровского края
Власти Хабаровского края приняли решение распространить режим ЧС на все районы региона из-за паводков.
Обновлено в 04:35
Наука
Ученые установили личность умершего 200 лет назад «вампира»
Обновлено в 12:10
Наука
В Европе и США начинаются масштабные испытания вакцины от ВИЧ
В США и Европе в сентябре стартуют испытания передовой вакцины от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ).
Обновлено 03 августа в 05:50
Футбол
«Порту» перед матчами с «Краснодаром» подписал игрока сборной Колумбии
Напомним, что «Порту» является соперником «Краснодара» по 3-му раунду квалификации Лиги чемпионов.
Обновлено в 09:01
Происшествия
В результате ДТП в Татарстане один человек погиб и восемь пострадали
В результате столкновения легковых автомобилей в Арском районе Татарстана один человек погиб, еще восемь человек, в том числе трое детей, находятся в больнице.
Обновлено в 15:10
Общество
Гигантский смерч в Сочи попал на видео
Очевидцы сняли на видео смерчи, бушующие в районе Сочи.
Обновлено в 11:17
Экономика
Минфин определил способы заключения договоров страхования жилья от ЧС
Целью региональной программы страхования жилья является возмещение гражданам ущерба, причиненного жилым помещениям в связи с их утратой в результате чрезвычайной ситуации.
Обновлено в 07:49
Общество
Медведев потребовал от министерств объяснить срывы сроков нацпроектов
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минздраву, Минтруду и Минпросвещения объяснить причины срыва сроков национальных проектов и принять меры по ускорению их реализации, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 15:03
Происшествия
Карусель с детьми опрокинулась в Воронежской области
Обновлено в 11:52