Политика
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флагаРоссийская газета 11:46
Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов. Об этом пишет на своей станице в Facebook некий Давид Пластер.
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Футбол
«Спартак» объявил о переходе Тиля
Обновлено в 13:46
Авто
Jaguar Land Rover планирует выпустить пять новых моделей
Наряду с тремя совершенно новыми моделями — возрожденным семейством Defender, роскошным внедорожником Jaguar J-Pace и новым кроссовером Range Rover — инженеры компании заменят модель XJ на электрический суперкар в следующем году и создадут новую версию Range Rover к 2022 году.
Обновлено вчера в 23:14
Происшествия
Пьяный мужчина выстрелил в ребенка в Нижнем Тагиле
Врачи борются за жизнь семилетнего мальчика. Пьяный мужчина расстрелял ребенка в Нижнем Тагиле.
Обновлено в 10:27
Шоу-бизнес
Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве
Комбинезон исполнительницы Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве.
Обновлено в 09:53
Происшествия
После взрыва на складе боеприпасов в Ачинском районе ввели режим ЧС
В Ачинском районе Красноярского края ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) после взрыва на военном арсенале.
Обновлено в 14:11
Происшествия
В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу
Родители утонувших в Черном море в Севастополе спортсменок вылетели на место происшествия.
Обновлено в 05:48
Финансы
Курс евро впервые с 13 июня превысил 73 рубля
К 19.48 мск курс евро вырос на 60 коп. до 73,1 руб. Последний раз евро поднимался выше 73 руб. еще 13 июня.
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Политика
Дело о поездке Порошенко на Мальдивы завели на Украине
Госбюро расследований Украины зарегистрировало уголовное дело по возможной поездке экс-президента страны Петра Порошенко на Мальдивы, передает ТАСС.
Обновлено в 14:07
Политика
Укладка шведского участка «Северного потока-2» завершится в октябре
В Германии, Швеции, Финляндии и России уложено уже более 1,7 тысячи км газопровода Укладка газопровода "Северный поток-2" в шведских водах практически завершена.
Обновлено в 12:09
Футбол
Малком может уйти из «Зенита» из-за проявлений расизма
Да и сам Малком пока не жаловался на проявления расизма в его адрес. Тем более, что бразилец далеко не первый темнокожий игрок "Зенита".
Обновлено вчера в 15:13
Общество
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала лета
Обновлено в 01:24
Происшествия
Избитой в Ингушетии девочке решили ампутировать руку
Обновлено в 12:50
Армия и оружие
Научная рота: тульские военнослужащие принесли присягу в Анапе
Как стало известно "Тульской прессе", сегодня, 5 августа состоялась торжественная церемония принесения присяги военнослужащими научной роты.
Обновлено в 07:16
Футбол
Полузащитник «Динамо» Тетте продолжит карьеру в Турции
29-летний ганец выступал за клуб с января 2018 года. На его счету 35 игр за московский клуб и один гол за бело-голубых.
Обновлено в 14:32
Политика
Британия захотела ограничить полномочия России в ПАСЕ
Глава делегации Британии в ПАСЕ Роджер Гейл призвал пересмотреть полномочия России в ассамблее, сообщил в Facebook постпред Великобритании в Совете Европы Кристофер Ивон.
Обновлено в 13:57
Музыка
Похороны Вилли Токарева состоятся 7 августа
Близкий друг Вилли Токарева Николай Тамразов рассказал, что похороны состоятся в среду, 7 августа, в Москве.
Обновлено в 08:18
Политика
ЦИК повторно проверит подписи кандидатов в Мосгордуму, подавших жалобы
«Заказана повторная графологическая экспертиза по жалобам кандидатов, ЦИК проводит экспертизу с экспертами, ранее не принимавшими участие в этих экспертизах на уровне центрального аппарата МВД», — сообщил «РИА Новости» руководитель Общественного штаба наблюдателей за выборами и главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.
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Политика
Захарова отреагировала на слова Помпео о Крыме
Обновлено в 03:35
Футбол
ФК «Краснодар» узнал возможных соперников в плей-офф Лиги чемпионов
Как сообщал «Югополис», 22 июля в швейцарском Ньоне прошла жеребьёвка 3-го отборного раунда Лиги чемпионов.
Обновлено в 07:20
Общество
Президент подписал закон о выплате пособий на детей до трех лет
С 1-го января увеличится число российских семей, которые имеют право на выплаты за первого и второго ребёнка.
Обновлено 03 августа в 07:20
Футбол
Дибала прошел медосмотр в «Ювентусе»
Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала прошел медицинское обследование в расположении туринского клуба.
Обновлено в 14:19
Экономика
Рецессия в экономике России наступит уже в 2019 году
Рецессия в российской экономике может начаться уже в 2019 году.
Обновлено в 03:39
Политика
Трамп дал указание ввести смертную казнь за массовые убийства
Президент США Дональд Трамп дал указание минюсту страны разработать меры по введению смертной казни за массовые убийства.
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Гаджеты
Xiaomi полностью откажется от рекламы в прошивке MIUI
Директор по продуктам Xiaomi и генеральный директор MIUI Experience в соцсети сообщил, что в ближайших месяцах компания полностью откажется от рекламы в MIUI.
Обновлено вчера в 14:56
Политика
Путин предупредил о последствиях одностороннего выхода США из ДРСМД
Односторонний выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) создаёт фундаментальные риски для всего мира.
Обновлено в 11:35
Экономика
Россия резко снизила поставки угля на Украину
В июне большинство крупнейших экспортеров либо вообще прекратили поставки угля на Украину, либо снизили их в несколько раз.
Обновлено в 04:10
Футбол
«Ахмат» и «Оренбург» объявили составы на матч чемпионата России
Грозненский "Ахмат" и "Оренбург" определились со стартовыми составами на матч четвертого тура чемпионата России, сообщается на официальном сайте Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 12:23