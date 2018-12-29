Политика
Украинцы сравнили заграждение РФ в Крыму со «стеной Яценюка»
Украинцы сравнили заграждение РФ в Крыму со «стеной Яценюка»Известиявчера в 20:47
Пользователи Сети прокомментировали завершение строительства заграждения на российско-украинской границе в Крыму. Украинцы вспомнили о проекте экс-премьера страны Арсения Яценюка по строительству «европейского вала» на границе с Россией.
Известиявчера в 20:47
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Происшествия
После охоты иркутского губернатора возбудили уголовное дело
По факту охоты на медведя в Иркутской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса РФ (Незаконная охота с использованием служебного положения либо группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо причинившее особо крупный ущерб), говорится в сообщении Генеральной прокуратуры.
Обновлено в 05:04
Происшествия
В Хабаровском крае после схода лавины нашли живым еще одного человека
Спасатели обнаружили живым еще одного работника горнодобывающего предприятия в поселке Многовершинный Николаевского района Хабаровского края, где лавиной засыпало людей, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС.
Обновлено в 02:13
Происшествия
В рэпера Птаху выстрелили перед полицейскими
На хип-хоп-исполнителя Давида Нуриева, более известного как Птаха, напали в присутствии полицейских.
Обновлено в 04:11
Политика
Не надоели друг другу: Путин предложил Лукашенко сверить часы наедине
В свою очередь Лукашенко поблагодарил президента РФ за приглашение, пошутив, что "надоели другу, но, наверное, никогда друг другу надоесть не сможем, потому что есть вопросы, которые надо обсуждать, это наша работа".
Обновлено в 05:13
Происшествия
«Победа» обвинила пограничников в массовой задержке рейсов из Внуково
«Победа» сообщила, что из-за претензий пограничников к технологии посадки пассажиров в аэропорту Внуково массово задерживаются рейсы авиакомпании, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 04:00
Политика
На Украине рассказали о колоссальных потерях из-за блокады Крыма
Из-за блокады Крыма Украина теряет сотни миллионов долларов в год, которые могли бы пойти на развитие экономики страны, заявил бывший украинский вице-премьер Владимир Семиноженко.
Обновлено в 02:45
Транспорт
В Крыму открыли движение на первом участке трассы «Таврида»
Фото: Пресс-служба главы Республики Крым Движение открылось на участке 27,5 км. Общая протяженность первого участка трассы составит 190 км. Оставшиеся 162,5 км откроют в последние дни уходящего года.
Обновлено в 03:50
Происшествия
В Москве убили бенефициара нефтяной компании
В жилом доме по улице Гарибальди в Москве был убит Шалва Шаляхов, бенефициар нефтяной компании «Мастер-Нефть».
Обновлено в 05:08
Наука
Ученые рассказали о пользе алкоголя для сердца
Обновлено вчера в 22:10
Транспорт
РЖД получила первый обновленный плацкартный вагон
Обновлено в 05:00
Общество
Правительство упростило порядок признания садового дома жилым
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, в соответствии с которым упрощается порядок признания садового дома жилым и жилого дома садовым.
Обновлено в 02:16
Политика
Большинство граждан Китая признали самыми важными отношения с США
Большинство граждан Китая сочли отношения Пекина и Вашингтона наиболее важными, отношения с Москвой оказались на втором месте.
Обновлено в 03:40
Армия и оружие
В США высоко оценили российский подход к модернизации военной авиации
В США по достоинству оценили российский дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3М.
Обновлено в 02:51
Армия и оружие
ГРУ обвинили во вмешательстве в дела США на Украине
Главное управление Генерального штаба российского Министерства обороны (ранее ГРУ) в 2015 году пыталось повлиять на политику США по украинскому кризису.
Обновлено в 04:39
Происшествия
МИД призвал к осторожности российских туристов после теракта в Египте
"МИД России напоминает о действующих рекомендациях в адрес российских граждан, находящихся в Египте, проявлять осмотрительность и избегать посещения районов повышенной террористической опасности", - говорится в комментарии.
Обновлено в 03:20
Политика
Фареры заподозрили в обходе антироссийских санкций
Фарерские острова могут заниматься торговлей с Россией в обход санкций, сообщает Sveriges Radio.
Обновлено в 04:15
Экономика
Мутко оценил рост цен на жилье при переходе на эскроу-счета
Рост цен на недвижимость при переходе на проектное финансирование застройщиков и аккумулирование средств дольщиков на эскроу-счетах составит минимум 8%, спрогнозировал в интервью телеканалу «Россия 24» вице-премьер Виталий Мутко.
Обновлено в 04:45
Армия и оружие
Die Welt: российский комплекс «Авангард» «вызвал панику в США»
Российский комплекс «Авангард» «вызвал панику в США».
Обновлено вчера в 18:47
Происшествия
Пожар на газопроводе в Подмосковье ликвидирован
Возгорание на газопроводе в Серпуховском районе Подмосковья ликвидировано. Об этом сообщили в "Мособлгазе".
Обновлено в 01:52
Политика
МИД РФ отреагировал на заявление Меркель и Макрона
На сайте Министерства иностранных дел появился официальный комментарий ведомства к заявлению президента Франции Эмманюэля Макрона и немецкого канцлера Ангелы Меркель касательно ситуации на Украине.
Обновлено в 05:11
Экономика
Германия одобрила план строительства туннеля в Данию за $8 млрд
Власти Германии одобрили план строительства подводного туннеля в Данию, сообщает Reuters.
Обновлено в 02:36
Происшествия
В Екатеринбурге автобус врезался в столб, 10 человек пострадали
В уральской столице произошло ДТП с пассажирским автобусом, в результате которого пострадали 10 человек.
Обновлено в 03:51
Происшествия
BlaBlaCar поможет найти пропавшую с попутчиком Ирину Ахматову
Сервис поиска попутчиков BlaBlaCar дал следствию всю информацию, необходимую для розыска пропавшей жительницы Тулы Ирины Ахматовой.
Обновлено вчера в 13:53
Политика
Украинцы сравнили заграждение РФ в Крыму со «стеной Яценюка»
Украинцы вспомнили о проекте экс-премьера страны Арсения Яценюка по строительству «европейского вала» на границе с Россией.
Обновлено вчера в 20:47
Общество
Верховный суд обязал курящих жильцов компенсировать вред соседям
Иными словами, курить в своей квартире не запрещено. Но дым не должен мешать тем, кто живет рядом.
Обновлено вчера в 04:49
Политика
Меркель и Макрон потребовали от России освободить украинских моряков
Обновлено вчера в 06:44
Хоккей
Сборная России обыграла Чехию в матче молодежного чемпионата мира
Сборная России обыграла Чехию в матче молодежного чемпионата мира по хоккею, причем все шайбы подопечных Валерия Брагина были заброшены в меньшинстве.
Обновлено в 02:14
Авто
Тариф на эвакуацию автомобилей повысится в Москве с 1 января
Обновлено вчера в 22:07
Экономика
Жителей России ждет повышение цен на авиабилеты
В начале 2019 года российские авиаперевозчики вынуждены будут поднять цены на авиабилеты.
Обновлено в 03:50
Общество
Россияне перечислили основные просьбы к Деду Морозу
Здоровья себе и своим родственникам хотели бы попросить у Деда Мороза в подарок на Новый год 37% россиян, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 04:24