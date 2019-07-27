Политика
Украинцы разозлились из-за фото Зеленского с пляжаГазета.Ru 11:35
Жители Украины раскритиковали украинского лидера Владимира Зеленского за фотографию, которую он опубликовал с одесского пляжа в фейсбуке. Интернет-пользователи возмутились тем, что в стране идет война, на которой гибнут молодые люди, а глава государства "делает лав де труа на пляже".
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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что проведёт встречу с российским коллегой Владимиром Путиным 19 августа в резиденции форт Брегансон.
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Заведующая кафедрой сценической речи Екатеринбургского театрального института Азалия Блинова назвала список ошибок в русском языке, за которые «больше всего стыдно».
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Трейлер российского сериала «Чернобыль» удалён. НТВ грозит судом
Повышенное внимание к трейлеру российского телесериала «Чернобыль», который будет показан на НТВ, не осталось без внимания канала.
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Супруга российского боксера Максима Дедашева Елизавета Апушкина обвинила рефери поединка ее мужа с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом в смерти спортсмена, передает Sport24.
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Футбол
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В ночном клубе южнокорейского города Кванджу произошло обрушение навесного этажа, из-за чего погибли два гражданина страны.
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