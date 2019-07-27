Жители Украины раскритиковали украинского лидера Владимира Зеленского за фотографию, которую он опубликовал с одесского пляжа в фейсбуке. Интернет-пользователи возмутились тем, что в стране идет война, на которой гибнут молодые люди, а глава государства "делает лав де труа на пляже".

Футбол Михаил Ефремов: Кононов раздражает всех болельщиков «Спартака» Известный актер театра и кино, болельщик московского футбольного клуба "Спартак" Михаил Ефремов заявил, что он болезненно отреагировал на поражение московского "Спартака" от "Тамбова".

Происшествия Три человека погибли в ДТП на Ставрополье Еще два человека, находившиеся в автомобиле Lada, доставлены в больницу - водитель и 12-летняя девочка.

Политика Зеленский потребовал уволить главу полиции Днепропетровской области Президент Украины Владимир Зеленский потребовал немедленного увольнения начальника полиции в Днепровской области Виталия Глуховерю, передает РИА "Новости".

Политика Видео погружения Путина к месту гибели подлодки появилось в Сети В Сети появилось видео погружения российского лидера Владимира Путина в батискафе к обломкам подлодки в Финском заливе.

Происшествия Главреда «Дождя» допросили в СКР в качестве свидетеля Допрос главного редактора телеканала «Дождь» Александры Перепеловой, вызванной ранее в Следственный комитет России (СКР) в качестве свидетеля, завершен.

Хоккей Бучневич согласовал контракт с «Рейнджерс» Российский нападающий Павел Бучневич согласовал условия контракта с «Нью-Йорк Рейнджерс», сообщается на официальном сайте НХЛ.

Общество Ученые объяснили жару в Европе и холод в России Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова объяснила, почему в Европе наблюдается рекордная жара, а в России наступает аномальный холод.

Политика Nord Stream 2 AG пожаловалась в Евросуд на дискриминацию Компания Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода "Северный поток — 2") подала в Европейский суд иск, в котором требует аннулировать дискриминационные меры в отношении проекта, сообщает "Интерфакс".

Политика Макрон встретится с Путиным 19 августа Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что проведёт встречу с российским коллегой Владимиром Путиным 19 августа в резиденции форт Брегансон.

Происшествия Задержан экс-глава правительства Астраханской области Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.

Шоу-бизнес 5-летняя Лиза Галкина сделала папе массаж с «новым элементом» Ближе к вечеру пятилетняя Лиза решила сделать папе массаж, чтобы он расслабился. Трогательный момент засняла на видео сама Пугачева.

Общество Названы распространённые ошибки в русском языке Заведующая кафедрой сценической речи Екатеринбургского театрального института Азалия Блинова назвала список ошибок в русском языке, за которые «больше всего стыдно».

Происшествия Глава СПЧ заявил, что на акции в Москве были необоснованные задержания Член СПЧ Николай Сванидзе в разговоре с "Интерфаксом" сказал, что люди, пришедшие на акцию, вели себя неагрессивно.

Здоровье В Минздраве назвали три самые опасные инфекции в России Как сообщает RT со ссылкой на главного специалиста Минздрава России по инфекционным болезням Елену Малинникову, речь идет о гепатите, кори и ВИЧ.

Кино Трейлер российского сериала «Чернобыль» удалён. НТВ грозит судом Повышенное внимание к трейлеру российского телесериала «Чернобыль», который будет показан на НТВ, не осталось без внимания канала.

Единоборства Жена Дадашева подаст иск против судьи закончившегося смертью боя Супруга российского боксера Максима Дедашева Елизавета Апушкина обвинила рефери поединка ее мужа с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом в смерти спортсмена, передает Sport24.

Происшествия В Подмосковье разбился легкомоторный самолет «В 13:20 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о падении легкомоторного самолета по адресу: Московская область, городской округ Серпухов, деревня Подмоклово, река Ока»,— говорится в сообщении ведомства.

Армия и оружие Украинский самолёт был атакован турецким беспилотником Bayraktar TB2 Несмотря на достаточно тесные отношения между Украиной и Турцией, стало известно о том, что турецкий беспилотный ударный летательный аппарат "Bayraktar TB2" предпринял попытку уничтожить один из украинских военно-транспортных самолётов Ил-76ТД, зафрахтованный Ливийской национальной армией для переброски вооружения и боеприпасов (предположительно из ОАЭ – прим. ред.).

Политика ЦАР отозвала признание независимости Косова Центральноафриканская республика отозвала признание самопровозглашенной республики Косово, заявил первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич в эфире национального телевидения, продемонстрировав соответствующую дипломатическую ноту из ЦАР.

Футбол «Краснодар» разгромил «Сочи» в матче чемпионата России по футболу Футбольный клуб "Сочи" на выезде проиграл "Краснодару" со счетом 0:3 в матче третьего тура чемпионата России, это поражение стало третьим подряд для сочинского клуба.