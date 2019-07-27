Политика
Украинцев разозлила фотография Зеленского на пляжеРИА Новости 11:10
Украинские интернет-пользователи раскритиковали главу государства Владимира Зеленского, опубликовавшего фотографию с пляжа в Одессе в компании руководителя офиса президента Андрея Богдана.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 13:49, Вашингтон
Происшествия
Перед митингом оппозиции в Москве задержали экс-кандидатов в Мосгордуму
Обновлено в 05:41
Футбол
Фанаты «Спартака» провели акцию с пиджаками на матче с «Тамбовом»
Болельщики московского «Спартака» провели акцию с пиджаками на матче 3-го тура чемпионата России с «Тамбовом» (в данный момент счёт 0:0, идёт 1-й тайм).
Обновлено в 09:49
Происшествия
Полиция сообщила о 3,5 тыс. участников митинга в Москве
«В несогласованном мероприятии в центре Москвы участвуют порядка 3,5 тыс. человек, из которых около 700 журналистов и блогеров, проинформировавших ранее о своем участии в освещении акции», — говорится в сообщении.
Обновлено в 09:09
Происшествия
Протестующие в Москве перекрыли движение на участке Садового кольца
Участники несогласованной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму перекрыли участок Садового кольца возле Цветного бульвара, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 11:49
Происшествия
В Южной Корее два человека погибли при обрушении в ночном клубе
В ночном клубе южнокорейского города Кванджу произошло обрушение навесного этажа, из-за чего погибли два гражданина страны.
Обновлено в 00:21
Общество
В пострадавшем ранее от паводка Тулуне вновь подтопило дома
Обновлено в 12:16
Политика
Путин спустился в батискафе к месту гибели подлодки
Президент Владимир Путин совершил погружение в батискафе на дно Финского залива, к месту гибели подводной лодки Щ-308 "Семга", затонувшей в годы Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 07:28
Происшествия
Жена Мамаева продает автомобиль супруга
Супруга полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Алана решила продать дорогой внедорожник мужа.
Обновлено 25 июля в 22:14
Общество
Рекордную жару в Москве сменит аномальный холод
Глава отдела краткосрочных прогнозов и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев отметил, что последние дни июля считаются в Москве самыми теплыми днями лета по климатическим меркам, но в этом году всё будет наоборот.
Обновлено в 05:29
Происшествия
В Санкт-Петербурге нашли тело видеоблогера из Белоруссии
В Санкт-Петербурге в канализационном коллекторе погибли видеоблогер из Белоруссии и сопровождавший его диггер.
Обновлено в 12:09
Происшествия
Мужчина выстрелил в лицо велосипедисту и украл транспорт в Петербурге
Сегодня ночью, 27 июля, 18-летний парень катался на велосипеде по Загородному проспекту в Петербурге. Его остановил вооруженный мужчина.
Обновлено в 09:12
Авто
«Гараж 54» сделал из УАЗа газонокосилку
Обновлено в 02:22
Хоккей
Форвард «Куньлуня» Мартен Сен-Пьер продолжит карьеру в Англии
Нападающий Мартен Сен-Пьер перешел в английский «Шеффилд Стилерс».
Обновлено в 12:00
Наука
Аляска теряет ледники в 100 раз быстрее, чем предполагалось
Обновлено вчера в 06:02
Финансы
Центробанк понизил ключевую ставку
Банк России понизил ключевую ставку с 7,5 процента до 7,25. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Обновлено вчера в 06:40
Футбол
«Спартак» на выезде проиграл «Тамбову»
Обновлено в 11:31
Политика
Зеленский потребовал уволить генерала полиции из-за видео в Сети
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от главы МВД Арсена Авакова немедленно уволить руководителя регионального управления ведомства в Днепровской области Виталия Глуховерю, соответствующее заявление президент опубликовал в субботу в Facebook.
Обновлено в 11:26
Кино
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибели
Ранее стало известно, что Никонова, сыгравшая в фильме «Брестская крепость», погибла на Аляске, когда переходила реку.
Обновлено в 12:04
Теннис
Рублев вышел в финал турнира ATP в Гамбурге
Обновлено в 13:03
Политика
Зеленский опубликовал фото с главой своего офиса на пляже
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в Facebook фотографию отдыха на пляже Одессы в компании главы своего офиса Андрея Богдана.
Обновлено в 11:07
Происшествия
Легкомоторный самолет разбился в Подмосковье
Легкомоторный самолет разбился в районе Серпухова Московской области. Об этом 27 июля сообщается на сайте регионального главка МЧС.
Обновлено в 07:36
Происшествия
Протестующие устроили шествие по центру Москвы
Участники акции прорывались через ОМОН, а теперь устроили несогласованное шествие по улицам Москвы.
Обновлено в 11:23
Авто
Старую Toyota Supra превратили во внедорожник с мотором от КамАЗа
Хозяин не стал утруждаться поисками оригинальных комплектующих и установил в купе дизельный двигатель Cummins 6BT объемом 5.9литра.
Обновлено в 04:09
Армия и оружие
В ДНР рассказали о выводе полка «Азов» из Донбасса
Обновлено в 06:58
Армия и оружие
Армия Хафтара потеряла истребитель-бомбардировщик Су-22
Обновлено вчера в 16:59
Наука
Изменения в мозге обнаружили у работавших на Кубе дипломатов США
Значительные изменения в мозговой деятельности специалисты обнаружили у работавших на Кубе дипломатов США, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 13:15
Футбол
«Торпедо» хочет арендовать Тикнизяна у ЦСКА
Как стало известно «Чемпионату», «Торпедо» хочет взять в аренду полузащитника ЦСКА Наира Тикнизяна.
Обновлено в 09:59
Футбол
«Краснодар» и «Сочи» огласили составы на игру
Обновлено в 10:53
Общество
В Беларуси вступил в силу антитабачный декрет
В Беларуси вступил в силу декрет об ограничении доступности табачных изделий и электронных сигарет, сообщает информагентство БЕЛТА.
Обновлено в 04:49