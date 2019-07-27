Политика
Украинцы разозлились из-за фото Зеленского с пляжаГазета.Ru 11:35
Жители Украины раскритиковали украинского лидера Владимира Зеленского за фотографию, которую он опубликовал с одесского пляжа в фейсбуке. Интернет-пользователи возмутились тем, что в стране идет война, на которой гибнут молодые люди, а глава государства "делает лав де труа на пляже".
Читать в источнике
Оценить71
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 15:19, Вашингтон
Политика
Bellingcat обвинила Россию в кибератаках
Bellingcat считает себя мишенью кибератак, и, скорее всего, они связаны с нашей работой по России.
Обновлено в 09:01
Происшествия
На акции протеста в Москве пострадали бойцы Росгвардии
Двое сотрудников Росгвардии пострадали в ходе несогласованной акции оппозиции в центре Москвы.
Обновлено в 14:02
Здоровье
Названы лекарства, которые категорически нельзя принимать с алкоголем
Категорически запрещено принимать вместе со спиртосодержащими напитками антибиотики групп фторхинолонов и аминогликозидов.
Обновлено в 08:10
Игры
Авторы Fallout 76 рассказали о планах по поддержке игры до конца сентября
В рамках QuakeCon 2019 создатели Fallout 76 провели тематическую панель, рассказав о ближайших планах по поддержке проекта, которые они планируют реализовать до конца сентября.
Обновлено в 14:39
Футбол
Наставник «Тамбова» Григорян назвал Кононова топ-тренером
Главный тренер футбольного клуба "Тамбов" Александр Григорян после победы над московским "Спартаком" в третьем туре чемпионата России вступился за своего коллегу Олега Кононова.
Обновлено в 12:27
Кино
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибели
Ранее стало известно, что Никонова, сыгравшая в фильме «Брестская крепость», погибла на Аляске, когда переходила реку.
Обновлено в 12:04
Путешествия
В Великобритании разработали маршрут по местам съемок «Игры Престолов»
В рамках Дней британского туризма в Москве британские туроператоры презентовали новый туристический продукт — экскурсионные туры по местам съемок сериала «Игра Престолов».
Обновлено в 14:48
Политика
В Кремле подтвердили подготовку визита Путина во Францию в августе
В Кремле подтвердили подготовку визита президента РФ Владимира Путина во второй половине августа во Францию.
Обновлено в 14:13
Происшествия
Три человека погибли в ДТП на Ставрополье
Еще два человека, находившиеся в автомобиле Lada, доставлены в больницу - водитель и 12-летняя девочка.
Обновлено в 13:44
Армия и оружие
В ДНР рассказали о выводе полка «Азов» из Донбасса
Обновлено в 06:58
Общество
Город Тулун в Иркутской области снова затопило
Город Тулун в Иркутской области, который месяц назад пострадал от сильных осадков, снова затопило.
Обновлено в 13:07
Общество
В Москве 28 июля дадут салют в честь 75-летия освобождения Бреста
Праздничный салют в честь 75-летия освобождения Бреста от немецко-фашистских захватчиков дадут 28 июля в московском Парке Победы, сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).
Обновлено в 14:54
Происшествия
В Санкт-Петербурге нашли тело видеоблогера из Белоруссии
Обновлено в 12:09
Футбол
Кононов подтвердил уход Мельгарехо из «Спартака»
Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов подтвердил слухи о том, что полузащитник красно-белых Лоренсо Мельгарехо покидает команду, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 13:49
Происшествия
В Южной Корее два человека погибли при обрушении в ночном клубе
В ночном клубе южнокорейского города Кванджу произошло обрушение навесного этажа, из-за чего погибли два гражданина страны.
Обновлено в 00:21
Автоспорт
Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при «Формулы-1» в Германии
Британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон занял первое место по итогам квалификации Гран-при Германии — 11-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1».
Обновлено в 10:59
Происшествия
В Башкирии патологоанатом устроил стрельбу в морге
Между нетрезвым мужчиной и патологоанатомом завязалась потасовка, в ходе которой медик трижды выстрелил в своего оппонента из травматического пистолета.
Обновлено в 05:31
Происшествия
Погибших при падении самолёта в Подмосковье достали из реки
В Серпуховском районе Подмосковья из реки подняты на поверхность тела двух погибших человек, находившихся в потерпевшем крушение гидросамолете.
Обновлено в 14:46
Футбол
«Краснодар» разгромил «Сочи» в матче РПЛ
Обновлено в 13:57
Армия и оружие
Российские разведывательно-дозорные машины добрались до Сербии
Десять бронемашин БРДМ-2 с комплектами запасных частей прибыли из России в Сербию в рамках военно-технического сотрудничества.
Обновлено в 07:48
Политика
Китай захотел плечом к плечу работать с Россией
По словам Ван И, КНР хочет работать "плечом к плечу с Россией" и защищать права жителей двух стран на международной арене.
Обновлено вчера в 22:12
Наука
Ученые разработали систему опреснения воды на солнечной энергии
Обновлено в 14:48
Футбол
«Фратрия» назвала поражение «Спартака» от «Тамбова» позором
Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» в своём «твиттере» прокомментировало поражение красно-белых в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом».
Обновлено в 14:08
Общество
Катастрофа планетарного масштаба: в Greenpeace оценили последствия пожаров в Сибири
Обновлено вчера в 20:22
Кино
Сериал «Рассказ служанки» продлен на четвертый сезон
Шоу только что было продлено на четвёртый сезон, сообщает Variety.
Обновлено в 12:44
Шоу-бизнес
5-летняя Лиза Галкина сделала папе массаж с «новым элементом»
Ближе к вечеру пятилетняя Лиза решила сделать папе массаж, чтобы он расслабился. Трогательный момент засняла на видео сама Пугачева.
Обновлено вчера в 13:33
Политика
Путин спустился в батискафе к месту гибели подлодки
Президент Владимир Путин совершил погружение в батискафе на дно Финского залива, к месту гибели подводной лодки Щ-308 "Семга", затонувшей в годы Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 07:28
Политика
Турция может отказаться от покупки самолетов Boeing – Эрдоган
Турции придется «переосмыслить» существующие заказы на самолеты Boeing, если Вашингтон продолжит своё давление на Анкару из-за отказа от покупки американских ЗРС Patriot в пользу российских С-400, сообщает ТГ-канал " Карточный Домик".
Обновлено вчера в 15:30
Футбол
Крашенинников признан MVP отбора к ЧМ по пляжному футболу
Лучшим игроком европейской квалификации к чемпионату мира по пляжному футболу 2019 года признан футболист сборной России Юрий Крашенинников.
Обновлено в 13:35