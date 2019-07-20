Жители Украины считают, что глава государства не должен вести себя таким образом. Пользователи социальных сетей из Украины остались недовольны поведением главы государства Владимира Зеленского во время встречи с главой Минобороны страны Степаном Полтораком.

Украинцы раскритиковали поведение Зеленского при встрече с Полтораком

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