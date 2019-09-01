Электронная петиция о необходимости снизить на Украине цены на бензин зарегистрирована на сайте президента страны Владимира Зеленского. Автор обращения требует от главы государства рассмотреть вопрос об уменьшении стоимости бензина марок Аи-92 и Аи-95 до 20 гривен за литр (около $0,8).

Экономика Франция потребует от новой Еврокомиссии пересмотреть запрет на слияние Siemens и Alstom Франция ожидает, что новый состав Еврокомиссии, который приступит к работе с 1 ноября этого года, пересмотрит решение о запрете на слияние между французским железнодорожным машиностроительным концерном Alstom и немецкой компанией Siemens.

Футбол Киевское «Динамо» не смогло обыграть «Зарю» в матче чемпионата Украины Футболисты киевского "Динамо" сыграли вничью с луганской "Зарей" в гостевом матче шестого тура чемпионата Украины.

Общество Ураган «Дориан» обрушился на Багамские острова Отмечается, что ураган обрушился на Илбоу-Кей на островах Абако. По данным специалистов, скорость ветра возросла до 298 километров в час.

Политика На востоке Германии начались выборы в региональные парламенты Парламентские выборы в двух федеральных землях Германии - Бранденбурге и Саксонии - проходят в воскресенье.

Футбол Гендиректор «Спартака» Цорн: «Думаю, Промеса вернуть реально» Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн поделился мнением о возможности возвращения в клуб полузащитника Квинси Промеса, ныне выступающего за «Аякс».

Футбол «Зенит» обыграл «Спартак» в чемпионате России «Зенит» на выезде обыграл «Спартак» в матче 8-го тура чемпионата России по футболу.

Наука Светодиодные лампы останутся в прошлом: новый свет Максим Гарькуша Матчасть В "лампе Шешина" (по фамилии заместителя заведующего кафедрой вакуумной электроники МФТИ) свет дает люминофор, которым покрыта внутренняя сторона вакуумной колбы; свечение люминофора вызывает поток электронов с катода в цоколе.

Авто Недорогой аналог Chevrolet Silverado вышел в продажу Компания SG Automotive начала продажи нового пикапа N7.

Происшествия Скончался избитый брянским полицейским подросток Скончался избитый брянским полицейским подросток Иван Вахрушин.

Энергетика Белоруссия повысила тариф на транзит российской нефти Государственный концерн "Белнефтехим" после согласования сторонами величины тарифа отмечал, что "сегодня ни российская, ни белорусская сторона не могут однозначно определить объемы транспортировки нефти в четвертом квартале 2019 года", поэтому достигнута договоренность "на первом этапе повысить тарифы на 3,7% и вернуться к этому вопросу по итогам работы за год".

Политика США пообещали Зеленскому всячески поддерживать Украину США будут поддерживать Украину, заявил американский вице-президент Майк Пенс на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Игры Процессор PlayStation 5 позволит снять многие ограничения в играх Ранее стало известно, что в PlayStation 5 (да и в Xbox Scarlett) будут использоваться процессоры AMD с архитектурой ядер Zen 2. По мнению Эша, это отличный выбор.

Происшествия В Гонконге приостановили движение аэроэкспрессов из-за демонстрантов Движение аэроэкспрессов в международный аэропорт Гонконга приостановлено из-за действий демонстрантов, говорится в заявлении компании-оператора.

Футбол Медведев прокомментировал летнюю трансферную кампанию «Зенита» Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился мнением о трансферной кампании сине-бело-голубых.

Путешествия Стало известно, сколько в среднем тратили россияне на отдых летом Эксперты выяснили, что средний чек российских граждан на летний отдых в нынешнем году в среднем составил 88 тысяч рублей.

Шоу-бизнес Бузову затравили за поход в ресторан в кружевном лифчике Певица Ольга Бузова опубликовала в Instagram фотографию из ресторана в центре Москвы, на которой предстала в кружевном лифчике.

Кино Хоакин Феникс раскрыл детали работы над «Джокером» Актёр Хоакин Феникс, исполнивший главную роль в фильме «Джокер», старался сделать так, чтобы после просмотра его герою было невозможно поставить диагноз.