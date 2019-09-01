Энергетика

ТАССТАССУкраинцы просят Зеленского снизить цены на бензин

Электронная петиция о необходимости снизить на Украине цены на бензин зарегистрирована на сайте президента страны Владимира Зеленского. Автор обращения требует от главы государства рассмотреть вопрос об уменьшении стоимости бензина марок Аи-92 и Аи-95 до 20 гривен за литр (около $0,8).
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