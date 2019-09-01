Энергетика
ТАССУкраинцы просят Зеленского снизить цены на бензин
Электронная петиция о необходимости снизить на Украине цены на бензин зарегистрирована на сайте президента страны Владимира Зеленского. Автор обращения требует от главы государства рассмотреть вопрос об уменьшении стоимости бензина марок Аи-92 и Аи-95 до 20 гривен за литр (около $0,8).
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Политика
Косачев назвал двойными стандартами поступок Польши
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал демонстрацией двойных стандартов тот факт, что Польша не пригласила Россию принять участие в мероприятиях по случаю 80-летия начала Второй мировой войны, пригласив при этом Украину.
Вести ФМ 11:47
Политика
Сенатор Мархаев обратился в суд из-за публикации РЕН ТВ
Сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев заявил РИА Новости, что обратился к генпрокурору Юрию Чайке и с иском в Мосгорсуд в связи с материалами телеканала РЕН ТВ, которые, по мнению парламентария, порочат его честь и достоинство.
РИА Новости 03:41
Культура
Детское шоу "Спокойной ночи, малыши!" празднует юбилей
Первый эпизод детского вечернего шоу "Спокойной ночи, малыши!" вышел 1 сентября 1964 года на Второй программе Центрального телевидения СССР.
Газета.Ru 11:32
Происшествия
Избитый пьяным полицейским подросток умер в Брянской области
Как сообщалось ранее со ссылкой на региональное СУ СКР, 13 августа заместитель начальника отдела полиции "Брасовский" в Брянской области, находясь в нетрезвом состоянии, избил подростка в кафе поселка Локоть.
Интерфакс 07:56
Политика
Зеленский заявил о необходимости принять закон о правах нацменьшинств
Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 31 августа, заявил о необходимости принять закон о правах национальных меньшинств в стране.
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CBS: пятилетний мальчик из России умер в американской больнице
Ребенка доставили в больницу, где он позднее умер. Точная причина смерти пока не установлена, отмечает CBS.
ТАСС 10:48
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Пугачева запечатлела на видео танец Галкина с Лаймой Вайкуле
Алла Пугачева и Максим Галкин побывали на вечеринке по случаю дня рождения возлюбленного 65-летней Лаймы Вайкуле - Андрея Латковского.
Телепрограмма 05:41
Экономика
Швеция введет налог из-за России
Правительство Швеции планирует ввести новый налог для банков.
Вести.Ru 11:47
Футбол
Арсенал (Тула) — ЦСКА 1:2
Московский ЦСКА переиграл тульский "Арсенал" в матче восьмого тура чемпионата России.
Газета.Ru 11:26
Политика
Зеленский рассказал о своей цели на первый год президентства
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в течение первого года президентства хочет запустить в стране все главные реформы.
Известия 11:53
Автоспорт
Шарль Леклер: Хотел бы посвятить первую победу Юберу
Советский спорт 11:39
Происшествия
Рогозин предложил обозначать провода ЛЭП цветными шарами
Коммерсантъ 06:21
Политика
Иран анонсировал новое сокращение обязательств по ядерной сделке
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран объявит о новом сокращении выполнения обязательств по ядерной сделке в четверг, 5 сентября, если до этого дня европейские участники соглашения не примут меры.
Известия 10:31
Политика
КПРФ обсудит решение Бортко сняться с выборов губернатора Петербурга
КПРФ обсудит решение режиссера Владимира Бортко снять свою кандидатуру с выборов губернатора Петербурга после окончания голосования.
DP.RU 05:28
Футбол
«Лилль» в меньшинстве проиграл «Реймсу» в матче чемпионата Франции
"Лилль" в меньшинстве проиграл "Реймсу" в матче четвертого тура чемпионата Франции.
Газета.Ru 11:04
Футбол
Стал известен состав «Спартака» на матч с «Зенитом» в РПЛ
Московский «Спартак» объявил состав на матч с санкт-петербургским «Зенитом» в восьмом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском 11:00
Хоккей
«Авангард» победил ЦСКА и завоевал Кубок Открытия нового сезона КХЛ
Футболисты «Авангарда» обыграли московский ЦСКА и Кубок Открытия нового сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Коммерсантъ 11:12
Политика
Борисов прокомментировал возможность покупки Турцией Су-35 и Су-57
Российский вице-премьер по оборонной промышленности Юрий Борисов в эфире телеканала «Россия 1» прокомментировал возможность покупки Турцией истребителей Су-35 и Су-57.
RT на русском 10:04
Единоборства
Поветкин победил Фьюри по очкам
Российский боксер Александр Поветкин одолел британца Хьюи Фьюри в тяжелом бою, который длился полные 12 раундов.
Пятый канал вчера в 18:01
Здоровье
Поликлиника на улице Геннериха откроется 2 сентября
Вести.Севастополь 08:00
Происшествия
В Саратове отец убил больную двухмесячную дочь
Российская газета 01:09
Происшествия
На похоронах DJ Arafat фанаты вскрыли его гроб и раздели
Аргументы и Факты 09:32
Происшествия
Обвиняемую в убийстве годовалого ребенка мать арестовали в Башкирии
Дюртюлинский районный суд Башкирии заключил под стражу женщину, обвиняемую в убийстве годовалого сына.
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Разведчик Ботян раскрыл, каким образом узнавал данные в Польше во время ВОВ
Герой России и легендарный разведчик Алексей Ботян рассказал, что узнавать необходимые данные для разгрома германских военных поездов в Польше во время Великой Отечественной войны ему помогло знание иностранных языков и Польши.
Невские Новости 04:43
Политика
Президент Германии отдельно поблагодарил США за победу над Германией
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер посетил мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине начала Второй мировой войны.
РЕН ТВ 08:42