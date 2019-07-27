Политика

Украинцы попросили Зеленского восстановить авиасообщение с РоссиейИзвестия 04:42

Украинцы просят президента страны Владимира Зеленского вернуть авиасообщение с Россией. На официальном сайте главы государства появилась соответствующая петиция, под которой с 25 июля подписались 125 человек (по состоянию на субботу, 27 июля).
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