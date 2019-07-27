Политика
Украинцы попросили Зеленского восстановить авиасообщение с РоссиейРИА Новости 01:56
На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с требованием возобновить авиасообщение с Россией. "Из-за отмены авиасообщения страдают в основном украинцы, которые не могут видеться с семьями", — пишет автор обращения Виктория Темченко.
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В Москве 26 июля стало самым жарким днём с начала месяца
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Заслуженная артистка России появилась на ковровой дорожке в пышном черном платье с рюшами и ниспадающими плечиками от Dolce & Gabbana.
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В Амурской области из-за наводнения эвакуировали почти 1 тыс. человек
В Амурской области в связи с паводком эвакуировали 980 человек, в том числе 333 детей.
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Путин рассказал о погружении в батискафе на дно Финского залива
Президент России Владимир Путин поделился впечатлениями от погружения в батискафе на дно Финского залива к обломкам подлодки Щ-308, затонувшей в годы Великой Отечественной войны.
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Фестиваль «Бургерфест» в Парке Горького уже посетили 160 тысяч человек
Гастрономический фестиваль "Бургерфест" в Парке Горького в первой половине дня посетили 160 тысяч человек.
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Экс-главу правительства Астраханской области арестовали
Суд арестовал бывшего руководителя правительства Астраханской области Расула Султанова, передает ТАСС.
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Тело популярного блогера нашли в коллекторе в Петербурге
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Sony показала новый трейлер Death Stranding Хидео Кодзимы
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Официальный визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Суринам начался в субботу со встречи с главой внешнеполитического ведомства этой страны Илдиз Поллак-Бейгле.
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Общество
«Цифровой прорыв»: уфимцы разработали упрощенную схему подачи гранта
Ребята представили платформу, которая позволяет предпринимателю получить грант на развитие бизнеса не затрачивая временя на заполнение сложных заявок.
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Футбол
Хусаинов: Вилков – молодец. В моменте с голом «Спартаку» всё было по правилам
Бывший арбитр ФИФА, известный российский судья Сергей Хусаинов поделился мнением о работе главного судьи матча 3-го тура РПЛ «Тамбов» — «Спартак» Михаила Вилкова в первом тайме.
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Происшествия
В редакцию «Дождя» пришла полиция
Сотрудники полиции пришли в редакцию телеканала «Дождь», который в прямом эфире рассказывает об акции в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы, которых отказался зарегистрировать Мосгоризбирком.
Обновлено в 09:58
Политика
Глуховеря шокировал Зеленского своим цинизмом
Зеленский отметил, что увиденное шокировало его "цинизмом поведения представителей старой элиты, которые действительно убеждены, что они вместе со своим обслуживающим персоналом живут над законом".
Обновлено в 10:14
Общество
В Кронштадте создали сквер памяти о крейсере «Варяг»
Обновлено в 10:03
Футбол
«Уфа» переиграла «Крылья Советов» в матче третьего тура РПЛ
Обновлено в 09:07
Политика
ЦАР отозвала признание независимости Косова
Центральноафриканская республика отозвала признание самопровозглашенной республики Косово, заявил первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич в эфире национального телевидения, продемонстрировав соответствующую дипломатическую ноту из ЦАР.
Обновлено в 06:15
Политика
Зеленский опубликовал фото с главой своего офиса на одесском пляже
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем Facebook фото, на котором он находится на одесском пляже.
Обновлено в 09:57
Происшествия
Видео с места крушения самолета в Подмосковье появилось в Сети
Следственный комитет выложил видео с места крушения легкомоторного самолета, упавшего в Серпуховском районе Московской области.
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Автоспорт
Формула-1. Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Германии
На 11-м этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", который проходит в Германии, завершилась квалификация.
Обновлено в 10:23
Кино
«Аладдин» заработал миллиард долларов в мировом прокате
Ещё одним фильмом 2019 года, взявшим в прокате миллиард, стал «Человек-паук: Вдали от дома».
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Армия и оружие
В ДНР рассказали о выводе полка «Азов» из Донбасса
Штаб Операции объединенных сил (ООС) Украины принял решение вывести подразделения полка «Азов» из зоны боевых действий в Донбассе.
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Политика
В Словении почтили память русских солдат
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Происшествия
Участники ЧМ в Кванджу пострадали при обрушении крыши ночного клуба
Участники чемпионата мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском Кванджу, пострадали во время обрушения крыши в ночном клубе, расположенном неподалеку от деревни атлетов.
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Происшествия
В строящемся загородном доме хавбека «Арсенала» обнаружен труп
В строящемся загородном доме египетского полузащитника лондонской команды «Арсенал» Моххамеда эль-Ненни в Египте обнаруженный неопознанный труп, сообщает 27 апреля арабский портал 24.ае.
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Политика
Член СПЧ: организаторы несогласованной акции в Москве не обеспечили безопасность граждан
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В крестном ходе в Киеве приняли участие около 50 тысяч человек
Около 50 тысяч человек прошли крестным ходом Украинской православной церкви по центру Киева, сообщил в субботу глава МВД Украины Арсен Аваков в Instagram.
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Музыка
Бузова упала на фестивале «Жара» и повредила ногу
Телеведущая, певица Ольга Бузова рассказала, что, когда выступала на фестивале "Жара" в Баку, упала и разбила ногу.
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