Политика
Украинцы попросили Зеленского сделать доллар нацвалютойГазета.Ru 05:59
Президент Украины Владимир Зеленский получил петицию от граждан страны с просьбой сделать доллар национальной валютой.
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с чего всё началось
«В связи с нестабильностью национальной валюты Украины просим провести денежную реформу, заменив гривну на более стабильную — доллар США», — говорится в тексте петиции.RT на русском06:58
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