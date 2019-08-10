Политика

Украинцы попросили Зеленского сделать доллар нацвалютойГазета.Ru 05:59

Президент Украины Владимир Зеленский получил петицию от граждан страны с просьбой сделать доллар национальной валютой.
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с чего всё началось
«В связи с нестабильностью национальной валюты Украины просим провести денежную реформу, заменив гривну на более стабильную — доллар США», — говорится в тексте петиции
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RT на русском06:58

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Зеленского попросили сделать доллар национальной валютой

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Зеленского попросили сделать доллар национальной валютой

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Украинцы попросили Зеленского сделать доллар нацвалютой

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Украинцы попросили Зеленского сделать доллар нацвалютой

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RT на русском06:58

Украинцы просят Зеленского сделать доллар национальной валютой

ТАСС05:41
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