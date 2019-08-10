с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский получил петицию от граждан страны с просьбой сделать доллар национальной валютой.

Футбол Линекер заявил, что Месси лучше Криштиану Роналду Если же вы скажете что-то восторженное о Месси, а я это часто делаю, по вашу душу придут уже поклонники Роналду.

Политика В Германии объяснили невозможность вступления Украины в ЕС Немецкий политолог Александр Рар объяснил, почему вступление Украины в Евросоюз (ЕС) невозможно.

Происшествия В Тамбовской области в ДТП с микроавтобусами погибли пять человек В Мордовском районе Тамбовской области столкнулись два микроавтобуса, погибли пять человек, ещё восемь — получили травмы.

Армия и оружие Военный эксперт спрогнозировал итоги столкновения США и России на море Ситуация в мире остается напряженной, и угроза столкновения России и США, например в Черном море, вполне реальна, считает американский специалист ВМС Лайл Голдстайн.

Политика Путин на мотоцикле приехал на байк-шоу «Ночных волков» в Крыму Российский лидер Владимир Путин на мотоцикле "Урал" приехал на байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе, которое было организовано мотоклубом "Ночные волки".

Гаджеты Huawei презентовала новую операционную систему Harmony OS Как сообщает ТАСС, создание китайской компанией новой операционной системы преследует цель создания альтернативы ОС Android.

Общество Москвичи составили треть собравшихся на концерте на проспекте Сахарова По предварительным данным, меньше трети граждан, принявших участие в согласованном митинге-концерте на проспекте Академика Сахарова, являются москвичами.

Экономика Продажи лекарств для потенции в России за пять лет выросли на 60% Продажи лекарств растут В первом полугодии 2019 года было продано 4,5 млн упаковок препаратов для лечения эректильной дисфункции, подсчитала аналитическая компания DSM Group для РБК.

Общество Гигантская рыба выбросилась на берег Волги В Самарской области на берегу Волги обнаружили огромного мертвого сома. Фотографию рыбы очевидцы выложили в соцсети "Вконтакте".

Происшествия Задержанного после массовых беспорядков Васильева госпитализировали Режиссера телеканала о медицине «Доктор» Дмитрия Васильева, задержанного в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, доставили в больницу.

Общество Глава Минприроды рассказал, как защитить леса от пожаров Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин считает, что для защиты лесов от пожаров и чёрных лесорубов необходимо увеличивать число лесничеств.

Футбол Дубль Суареса помог «Барселоне» разгромить «Наполи» Встреча, прошедшая в американском Энн-Арборе, завершилась со счетом 4:0. В составе победителей дубль оформил Луис Суарес, также отличились Антуан Гризманн и Усман Дембеле.

Происшествия Франция созвала Совбез ООН по Ливии Франция созвала экстренное заседание Совбеза ООН для обсуждения ситуации в Ливии после гибели трех сотрудников всемирной организации в Бенгази в субботу, 10 августа.

Происшествия Tesla загорелась после аварии на МКАД и попала на видео Электромобиль Tesla столкнулся с эвакуатором «ГАЗель» на МКАД и загорелся. Очевидец поделился кадрами с места происшествия в Instagram.

Кино Universal отозвала рекламу нового триллера из-за стрельбы в США Студия Universal Pictures отложила рекламную кампанию своего нового триллера «Охота», сюжет которого состоит в том, что американцы из спортивного интереса охотятся на своих сограждан.

Экономика Bloomberg назвал самые богатые семьи мира Состояние 25 самых богатых семей мира возросло на 24% за год и приближается к $1,4 трлн.

Теннис Медведев обыграл Хачанова и вышел в финал турнира в Монреале В полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Монреале россиянин Даниил Медведев взял верх над соотечественником Кареном Хачановым.

Здоровье У врачей не было шансов спасти Аллу Вербер Накануне, 6 августа, мир отечественного шоу-бизнеса потрясла новость – неожиданно скончалась фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер.

Происшествия «ОВД-Инфо»: в Москве на акции задержаны более 100 человек По данным «ОВД-Инфо» на 18:45, в Москве на протестной акции задержаны 106 человек.

Авто Стартовал прием заказов на кросс-вэн Suzuki XL6 Компания Suzuki приступила к приему заказов на свой новый премиальный кросс-вэн под названием XL6.

Политика Украинский чиновник опубликовал письма от крымчан Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, который занимал в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после того, как он стал частью России.

Транспорт Девять станций Сокольнической линии метро закроют на неделю Девять станций Сокольнической линии московского метро будут закрыты в течение недели — с 18 по 24 августа.