с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский получил петицию от граждан страны с просьбой сделать доллар национальной валютой.

Происшествия В «Росатоме» сообщили детали взрыва при испытаниях ракеты Испытания ракеты прошли на морской платформе, после завершения которого произошло возгорание топлива ракеты с последующей детонацией, сообщили РБК в департаменте коммуникаций «Росатома».

Кино «Мосфильм» назвал самый популярный советский фильм на YouTube ИА «Ореанда-Новости» Рекорд по количеству просмотров установил фильм режиссёра Владимира Меньшова «Любовь и голуби».

Происшествия В Москве задержана Любовь Соболь Правоохранители задержали незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь.

Политика Во Франции предложили России вернуть царские долги Во Франции просят разъяснить, какие меры принимает правительство страны, чтобы окончательно решить вопрос о российских выплатах по ценным бумагам царских времен.

Армия и оружие Израильские военные нейтрализовали группу боевиков на границе Газы Израильские военные нейтрализовали группу вооруженных палестинцев, которые вступили с ними в бой, пытаясь пересечь границу сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба.

Общество СК заявил об уголовной ответственности за «мирные прогулки» по Москве В ведомстве отметили, что в интернете и соцсетях распространяются «призывы к участию в так называемых «мирных прогулках» по Москве после согласованного исполнительной властью митинга 10 августа на проспекте Сахарова».

Армия и оружие В ДНР заявили об укреплении позиций ВСУ в районе Мариуполя Украинские силовики укрепляют позиции и наращивают силы в районе Мариуполя, заявил журналистам руководитель пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.

Политика В Екатеринбурге начался пикет за отставку Собянина В Екатеринбурге в сквере на улице Большакова начался пикет в рамках всероссийского проекта поддержки оппозиции, требующей допуска независимых кандидатов на выборы в Московскую городскую думу.

Футбол На новой форме английского клуба появятся изображения пюре и сосисок В прошлом сезоне на футболках игроком "Бигдейла" были изображены хот-доги с горчицей и кетчупом, а на выездном комплекте были нарисованы сосиски.

Армия и оружие Эрдоган анонсировал новую «историческую победу» Новую историческую победу уже в этом месяце обещал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, имея в виду подготовку к операции против курдских формирований на севере Сирии.

Происшествия Два человека погибли при столкновении лодок у берегов Греции Надувная и деревянная лодки столкнулись в пятницу у берегов Греции, в 350 метрах от полуострова Пелопоннес.

Общество Минздрав назвал регион с самым большим числом беременных россиянок В Алтае зарегистрировали самое большое число беременных женщин в России на 2018 год.

Футбол Рибери может оказаться в «Локомотиве» Франк Рибери отыграл 12 сезонов за "Баварию", в составе которой француз выигрывал Лигу чемпионов и девять раз становился чемпионом Германии.

Общество Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.

Политика В Госдуме не исключили применения против России климатического оружия Депутат Государственной думы Алексей Журавлев объяснил лесные пожары в Сибири и шторм в Москве возможным применением климатического оружия против России.

Здоровье Ученые шокировали: пять популярных у россиян овощей вредят здоровью Ученые назвали пять овощей, которые вредят здоровью. Нужно ограничить их потребление, однако совсем вычеркивать из рациона не рекомендуется.

Шоу-бизнес Оксана Федорова показала редкое фото со своим высокопоставленным мужем По случаю годовщины со дня свадьбы Федорова сделала исключение: она показала совместное фото с мужем и сопроводила снимок трогательным комментарием.

Армия и оружие Посол США пригрозил Германии переместить военные базы в Польшу Посол США в Германии Ричард Гренелл возмутился нежеланием немецких властей увеличивать расходы на оборону и пригрозил переместить военные базы в Польшу.

Происшествия В Танзании при взрыве бензовоза погибли 60 человек В результате погибли 60 человек, еще 70 были серьезно ранены, сообщает газета The Citizen со ссылкой на полицию.

Происшествия Миллиардер Эпштейн покончил с собой в тюрьме в США "Финансист Джеффри Эпштейн покончил с собой ночью в своей тюремной камере в Нижнем Манхэттене в федеральной тюрьме, где он содержался в ожидании суда по федеральным обвинениям в сексуальной торговле, сообщили три сотрудника правоохранительных органов", - сообщает телеканал Финансист Джеффри Эпштейн обвиняется в соблазнении и вовлечении в проституцию десятков несовершеннолетних девушек.

Происшествия В Тюмени мужчина открыл огонь по сотрудникам Росгвардии Сотрудник Росгвардии в Тюмени получил огнестрельное ранение во время задержания подозреваемого, в настоящее время его жизни ничего не угрожает, нападавший обезврежен.