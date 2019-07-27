Политика
Украинцы подписали новую петицию об увольнении главы офиса президентаТАСС 04:21
Петиция с требованием уволить главу офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Богдана набрала на сайте главы государства необходимые для ее рассмотрения 25 000 голосов. Петицию, которая была инициирована 23 мая, подписали 25 156 человек.
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Политика
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В Минздраве назвали три самые опасные инфекции в России
Как сообщает RT со ссылкой на главного специалиста Минздрава России по инфекционным болезням Елену Малинникову, речь идет о гепатите, кори и ВИЧ.
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Трагически погибла 24-летняя звезда «Брестской крепости»
В 24 года трагически погибла главная героиня художественного фильма "Брестская крепость" Вероника Никонова, сыгравшая в кинокартине дочь лейтенанта Кижеватова, которую впоследствии расстреляли фашисты.
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В Москве на митинге у мэрии начались массовые задержания
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В Подмосковье самолет упал в карьер
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Транспорт
В аэропортах Москвы задержали и отменили более 50 рейсов
В аэропортах Москвы задержали и отменили более 50 рейсов, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».
Обновлено в 01:08
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Штаб Операции объединенных сил (ООС) Украины принял решение вывести подразделения полка «Азов» из зоны боевых действий в Донбассе.
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Запущенная в Японии коммерческая ракета упала в море
Запуск космической ракеты "МОМО-4" в Японии завершился полным провалом - из-за отключения двигателя раньше времени она упала в море.
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Аниту Цой экстренно увезли на «скорой» с фестиваля «Жара»
Обновлено вчера в 14:36
Политика
Украинцы просят Зеленского опередить запуск поездов по Крымскому мосту
На сайте официального интернет-представительства президента Украины появилась петиция с предложением пустить в Крым поезда, причем непременно раньше, чем первые железнодорожные составы пройдут по Крымскому мосту.
Обновлено вчера в 04:33
Общество
В Москве стартовал «Бургерфест»
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Кино
ВДНХ отметит 80-летие серией кинопоказов
Завершится праздничная серия 11 августа в «Каро ВДНХ», где покажут мультфильм «Унесенные призраками» режиссера Хаяо Миядзаки.
Обновлено вчера в 12:22
Экономика
Правительство выделит 4,3 млрд рублей на доплаты к пенсиям
Правительство направит 4,3 млрд рублей в 13 регионов на социальные доплаты к пенсиям, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании кабмина.
Обновлено 25 июля в 06:49
Политика
Трамп порассуждал о вражде с Россией
По словам Трампа, на отношения между странами плохо сказалось расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года и возможном сговоре американского президента с российской стороной.
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Происшествия
В Башкирии врач выстрелил в мужчину из травматического пистолета
Отмечается, что медик применил травматический пистолет. В результате мужчине понадобилась медицинская помощь, добавили в МВД.
Обновлено в 07:18
Армия и оружие
Подлодку – штатный носитель «Посейдонов» спустят на воду до конца года
Атомную подводную лодку «Хабаровск» (проект 09851) спустят на воду до конца 2019 года.
Обновлено в 04:20
Политика
Москва призвала немецких дипломатов не вмешиваться в дела России
Министерство иностранных дел Российской Федерации призвало посольство Германии в Москве соблюдать Венскую конвенцию и не вмешиваться во внутренние дела суверенных государств.
Обновлено в 03:23
Происшествия
В Петербурге задержан Андрей Пивоваров
В Петербурге 27 июля у собственного дома полицией задержан координатор проекта «Объединенные демократы» Андрей Пивоваров.
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Политика
Российские дипломаты посетили моряков с танкера Stena Impero
Российские дипломаты встретились с гражданами России, задержанными властями Ирана в составе экипажа танкера Stena Impero.
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Несанкционированный митинг оппозиции в Москве: что происходит у мэрии – трансляция
Ранее в Москве на площади Сахарова состоялся разрешенный митинг, на котором либералы выставили власти ультиматум — допустить их кандидатов до выборов.
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«Барселона» обыграла «Виссел Кобе»
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Армия и оружие
«Донбасс. Бой за Саур-Могилу»
Что происходило пять лет назад на Саур-Могиле, каково это - выйти на бой с танком, имея всего один выстрел из РПГ, и как выжить, когда по тебе бьет пять пакетов «Града», - смотрите в новом фильме Екатерины Габель.
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Политика
Волкер назвал возможное освобождение украинских моряков «важным шагом»
Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер назвал "важным шагом" со стороны РФ возможное освобождение украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, и призвал сделать это без каких-либо условий.
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Состояние Инны Чуриковой остается тяжелым
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