Политика
Украинцы назвали лидеров на выборах в парламентГазета.Ru 03:07
Партии "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа - За жизнь" удерживают лидерство на выборах в парламент, показал опрос КМИС. Об этом сообщает "112 Украина". Пройти в Верховную Раду на выборах 21 июля наибольшие шансы имеют 4 партии.
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Озвучены версии гибели российской гандболистки в Польше
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Раскрыта возможная причина аварии на «Лошарике»
Пожар на глубоководном аппарате в Баренцевом море мог начаться из-за взрыва литиевого аккумулятора. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".
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Режиссер Тинто Брасс госпитализирован в Риме
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Анджелину Джоли засняли в нижнем белье на балконе в Париже
На днях Анджелина Джоли потрясла жителей Парижа, появившись на балконе в одном нижнем белье — точнее, в шелковой комбинации.
Обновлено вчера в 07:30
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Путин выступил против новых санкций для Грузии
Владимир Путин выступил против введения дополнительных санкций в отношении Грузии "из уважения к грузинскому народу", сообщило 9 июля с его слов РИА "Новости".
Обновлено вчера в 18:50
Футбол
Пике обязали выплатить € 2 млн для погашения штрафов по налогам
Защитник «Барселоны» Жерар Пике будет вынужден заплатить более € 2 млн для погашения штрафов и задолженности по налоговым платежам.
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Лукашенко обвинил Москву в торможении переговоров по интеграции
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Саакашвили отрицает, что сломал руку пенсионерке
Ранее появилась информация, что он якобы напал на пожилую женщину.
Обновлено в 00:28
Здоровье
Названы основные причины вызова скорой помощи в России
Специалисты ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения при Минздраве выяснили, что в 2018 году россияне обращались в скорую помощь чаще всего по причине внезапных заболеваний и состояний (31,5 млн).
Обновлено в 01:23
Общество
Киностудия Горького продаст землю в Москве и Петербурге
В Петербурге студия продает территорию бывшей киностудии "Леннаучфильм" (19,5 тысячи квадратных метров).
Обновлено в 03:28
Теннис
Элина Свитолина сыграет в полуфинале Уимблдона
Обновлено вчера в 11:50
Экономика
Курс биткоина преодолел отметку в 13 тысяч долларов
В среду, 10 июля, среднерыночная стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — достигла отметки в 13018 долларов, преодолев очередную психологическую отметку, передает РБК.
Обновлено в 03:17
Спорт
Олимпийский чемпион из Кореи дисквалифицирован за рукоприкладство
Двукратный олимпийский чемпион по конькобежному спорту Ли Сын Хун из Южной Кореи отстранен от соревнований на год.
Обновлено в 03:24
Транспорт
В России могут появиться турбоперекрёстки
В России могут появиться скоростные турбоперекрёстки.
Обновлено вчера в 17:41
Общество
ФСИН предложила запретить заключать под стражу беременных
ФСИН и Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека предлагают запретить заключение под стражу беременных женщин, женщин с малолетними детьми, а также инвалидов I и II групп.
Обновлено в 02:06
Происшествия
СК возбудил дело о крупном хищении у Московского метрополитена
Следственный комитет возбудил уголовное дело о хищении в особо крупном размере у столичного метрополитена.
Обновлено в 03:31
Происшествия
Суд арестовал около €122 млн на счетах экс-министра Абызова
Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн (8,7 млрд рублей), находящихся на банковских счетах экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено вчера в 21:03
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погодных аномалиях в августе
В целом на европейской территории страны средняя температура августа ожидается близкой к норме, пояснил заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Владимир Тищенко.
Обновлено вчера в 22:00
Кино
Умер актер из «Людей в черном» Рип Торн
Обновлено в 01:00
Происшествия
Муж Луизы Хайруллиной рассказал, где украденные деньги
Обновлено 08 июля в 15:47
Авто
АвтоВАЗ показал первые фото обновлённой Lada Largus
Обновленная Lada Largus появится на рынке только в 2020 году, а пока АвтоВАЗ опубликовал первые фотографии рестайлингового универсала.
Обновлено 08 июля в 04:44
Экономика
PPF Group продаст акции Polymetal на $267 млн
PPF берет на себя обязательство не продавать акции Polymetal в течение двух месяцев после этого размещения.
Обновлено вчера в 13:29
Политика
Чиновники разъяснили порядок межевания дачных участков
Согласование местоположения границ земельного участка проводится на общем собрании заинтересованных лиц или в индивидуальном порядке под расписку.
Обновлено в 01:52
Политика
Опрос показал лидеров рейтинга кандидатов на пост премьера Украины
Украинцы видят новым премьером страны главу партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко и лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко.
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Ученые нашли новый способ эффективного похудения
Обновлено в 00:55
Общество
Госдума повышает штрафы за вождение без техосмотра
Госдума во втором чтении приняла пакет законопроектов, ужесточающих наказание за вождение без пройденного техосмотра, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля.
Обновлено вчера в 08:02
Авто
Названы самые распространённые авто в Сибирском федеральном округе
В Сибирском федеральном округе Lada 2106 является самым распространённым автомобилем.
Обновлено в 02:44
Шоу-бизнес
«Не знаю, сколько мне осталось»: Хлебникова рассказала о своей болезни
Марина Хлебникова откровенно рассказала о своей жизни и планах на ближайшее будущее.
Обновлено вчера в 14:00
Армия и оружие
Историк оценил призыв журналиста из Германии снести памятник Победы
Замдиректора института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал в беседе с RT слова немецкого журналиста Свена Феликса Келлерхоффа о том, что необходимо снести памятник Победы, возведённый в память о погибших в танковом сражении на Прохоровском поле в 1943 году.
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Гаджеты
Видеоконтент подстегнул продажи смартфонов с большим экраном
В России стремительно растут продажи смартфонов с большими экранами – так называемых фаблетов (экран более 5,6 дюйма).
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