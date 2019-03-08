Украинцы начали отказываться от газа и переходить на дроваLenta.ru вчера в 22:41

с чего всё началось

Когда в 2006 году в село был проведен газ — это хорошо, это цивилизация, это экологически чистое топливо. И люди с удовольствием им пользовались. Прошло несколько лет, начали поднимать цену на газ для отопления, и сегодня люди вынуждены отказываться от газа и переходить на дрова.

По его словам, в 2006 году в село был проведен газ, и люди с удовольствием им пользовались. Спустя несколько лет тарифы начали повышаться, а население вынуждено отказываться от газа и переходить на дрова, рассказал Бойко.

Украинцы начали отказываться от газа и переходить на дрова

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