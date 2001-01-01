Политика
Украинцы-бывшие жители Крыма и Севастополя хотят стать россиянамиВести.Ru вчера в 23:23
Стать гражданами России по упрощенной процедуре могут украинцы, которые с рождения проживали на территории Севастополя и Крыма и выехали за пределы полуострова до 18 марта 2014 года. А также те, кто был незаконно депортирован еще из Крымской Автономной Советской Социалистической Республики.
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Группа бывших жителей Крыма подала заявления на гражданство РФ по упрощенной схеме
Политика Сегоднявчера в 20:22
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