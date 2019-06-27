Общество

Украинцев выкинули из греческого отеля из-за флаговГазета.Ru вчера в 17:58

Туристов с Украины попросили покинуть греческий отель после вывешивания национальных флагов. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на украинские СМИ. Отмечается, что инцидент произошел на острове Каламос.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Россиянка объяснила, почему украинских туристов выселили из отеля в Греции

URA.Ru02:56

СМИ: россиянка рассказала о причинах выселения украинцев из отеля в Греции

РИА Новости03:44

Туристка из РФ объяснила выселение украинцев из отеля

Газета.Ru04:30

Туристка объяснила выселение украинцев из греческого отеля: травили российских детей

Московский Комсомолец02:33

Российская туристка объяснила выселение украинцев из отеля в Греции

Известия00:14

Выгнали не из-за флагов: туристы из РФ раскрыли причину выселения украинцев из отеля в Греции

РЕН ТВвчера в 19:58

СМИ узнали о выселении украинских туристов из отеля в Греции из-за флагов

РБКвчера в 18:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 07:29, Вашингтон
Происшествия

Пассажир Ан-24 рассказал о панике на борту во время аварийной посадки

Обновлено в 04:12
Экономика

Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье

Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району Новосибирска вынесла решение о приостановлении операций по счетам индивидуального предпринимателя Жерара Депардье в банке ВТБ, Газпромбанке и КС Банке.
Обновлено в 04:11
Происшествия

Дело возбуждено после гибели двух десантников в Крыму

Обновлено в 06:09
Происшествия

Принятого за «воскресшего» Цапка мужчину задержали в Сочи

Многие местные жители отметили подозрительное сходство мужчины с умершим в СИЗО главарем ОПГ Сергеем Цапком.
Обновлено в 06:46
Путешествия

Названы самые дешевые туры на море с вылетом в середине июля

Эксперты проанализировали минимальные цены на десятидневные туры с вылетом в период с 13 по 15 июля по двенадцати наиболее востребованным летним пляжным направлениям: Турция, Греция, Кипр, Испания, Италия, Болгария, Черногория, Хорватия, Тунис и российские Анапа, Сочи и Крым.
Обновлено вчера в 23:02
Музыка

Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников

«25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан.
Обновлено вчера в 19:11
Армия и оружие

Одновременный пуск двух «Искандеров» попал на видео

Речь идет об одновременном учебном пуске квазибаллистической ракеты ОТРК "Искандер-М" и крылатой ракеты ОТРК "Искандер-К", передает ТВЦ.RU.
Обновлено в 06:09
Космос

Российские космонавты до конца года не выйдут в открытый космос

Обновлено вчера в 08:38
Политика

В Кремле следят за правоприменением закона об оскорблении государства

В Кремле внимательно наблюдают за исполнением закона об оскорблении государства и общества.
Обновлено в 06:08
Общество

Первая жена Задорнова отсудила у «Первого канала» миллионы

Велта Задорнова, первая жена сатирика Михаила Задорнова, отсудила 3,75 миллиона рублей у "Первого канала", который пять раз показал в эфире концерты ее покойного супруга.
Обновлено в 03:34
Политика

Путин пообещал рост соцгарантий военных и правоохранителей

Государство продолжит развитие системы социальных гарантий для военных и сотрудников правоохранительных органов.
Обновлено в 07:07
Политика

Медведчук встретился с главами ДНР и ЛНР

В Минске началась встреча главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука с главами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.
Обновлено в 06:00
Здоровье

Мощнейшая магнитная буря обрушится на Южный Урал

Жителей Земли завтра, 28 июня, ожидает сильнейшая магнитная буря.
Обновлено в 07:05
Футбол

Гол Алтидора в падении через себя принёс победу США над Панамой

Единственный гол забил ударом через себя нападающий «Торонто» Жози Алтидор на 66-й минуте встречи.
Обновлено вчера в 23:19
Кино

Звезда «Игры престолов» Мэйси Уильямс сыграет в комедийном сериале

Мэйси Уильямс, известная по роли Арьи Старк в "Игре престолов", сыграет в комедийном сериале от студии Sky с рабочим названием "Две недели жизни", сообщает THR.
Обновлено вчера в 06:46
Шоу-бизнес

Анна Седокова призналась в многолетней борьбе с целлюлитом

Певица Анна Седокова на своей официальной странице в социальных сетях откровенно поделилась с подписчиками информацией о своих проблемах с фигурой.
Обновлено в 05:16
Экономика

ЦБ выступил против нового слогана «Открытия» и пообещал санкции

В четверг, 27 июня, санируемый Центробанком банк «Открытие» объявил о новой стратегии продвижения и позиционирования своего бренда.
Обновлено в 06:38
Происшествия

После нападения экс-мэр украинского Конотопа попал в реанимацию

Нападение совершено на бывшего мэра украинского Конотопа, кандидата в депутаты Артема Семенихина, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:24
Происшествия

В салонах автодилера «Рольф» проходят обыски

Автодилер "Рольф" заявил, что в его подразделениях в Москве и Петербурге проходят следственные действия.
Обновлено в 06:40
Культура

Теодор Курентзис написал откровенное письмо о причинах ухода из театра

Обновлено в 02:20
Политика

В резервном самолете президента Бразилии перевозили 39 кг кокаина

Обновлено в 05:47
Хоккей

Генеральный менеджер «Рейнджерс» оценил Шестеркина

Генеральный менеджер "Рейнджерс" Джефф Гортон оценил игру российскиго вратаря Игоря Шестеркина в лагере развития клуба.
Обновлено в 02:18
Происшествия

В Германии задержали боснийца по делу о терактах в Париже

Прокуратура Дрездена сообщила о задержании 39-летнего гражданина Боснии и Герцеговины, подозреваемого в причастности к терактам в Париже в 2015 году, об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.
Обновлено в 04:06
Футбол

Промес оставил сообщение для «Севильи» в Instagram

Голландский полузащитник Куинси Промес, перешедший из «Севильи» в «Аякс», попрощался с испанским клубом.
Обновлено в 03:36
Общество

Первых косаток и белух из «китовой тюрьмы» выпустили на волю

Обновлено в 06:43
Политика

У Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева

Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович рассказал, что соратники президента Украины Владимира Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 01:29
Шоу-бизнес

В МХТ простились с актрисой Аллой Покровской

Актрису похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. О кончине Аллы Покровской стало известно во вторник, 25 июня, ей был 81 год.
Обновлено в 06:03
Гаджеты

Oppo позволит своим смартфонам звонить без сотовой сети

В Oppo заверили, что MeshTalk практически не снизит автономность смартфонов, поэтому устройства с подключенным протоколом смогут работать до 72 часов в режиме ожидания, что позволит пользователям всегда быть на связи.
Обновлено вчера в 15:28
Экономика

Нацбанк Грузии подсчитал ущерб от потери российских туристов

Сокращение потока туристов из России грозит экономике Грузии потерей до $300 млн в 2019 году. Об этом заявили в грузинском Нацбанке 27 июня.
Обновлено в 06:22
Армия и оружие

США решили не размещать новые ядерные ракеты в Европе

Вооруженные силы США решили не размещать новые ядерные ракеты в Европе.
Обновлено в 06:37
Как работают Яндекс.Новости?
Главное