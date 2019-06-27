Общество
Украинцев выгнали из отеля в Греции за вывешенные флагиРИА Новости 16:34
Украинских туристов выселили из отеля в Греции из-за демонстрации флагов страны. Об этом сообщает портал "Обозреватель". Инцидент произошел на острове Каламос.
Читать в источнике
Оценить264
с чего всё началось
Как сообщает издание, группа украинцев, среди которых были дети, заселилась в отель Bomo Calamos Beach Hotel, после чего вывесили на балконах украинские флаги.RT на русском19:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 23:44, Вашингтон
Авто
В России названы города с самым большим количеством автомобилей
Обновлено в 10:18
Происшествия
В Бурятии два пилота погибли при аварийной посадке пассажирского Ан-24
Пассажирский самолет Ан-24 совершил аварийную посадку на севере Бурятии, двое пилотов погибли, сообщил ТАСС в четверг пресс-секретарь главы республики Алексей Фишев.
Обновлено в 23:40
Политика
Слуцкий не смог стать вице‐президентом ПАСЕ
Российский депутат, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий не набрал достаточного количества голосов, чтобы получить пост вице-премьера ПАСЕ.
Обновлено в 06:07
Общество
В Северной Корее пропал студент из Австралии
На территории КНДР пропал австралийский студент.
Обновлено в 22:10
Музыка
Скончался основатель группы «Високосный год» Илья Калинников
Обновлено в 19:47
Наука
Учёные нашли способ выращивать новую зубную ткань
Учёные из Японии и России обнаружили клетки, которые, вероятно, отвечают за образование зубной ткани и могут использоваться для её выращивания для пациентов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Дальневосточный федеральный университет.
Обновлено в 20:40
Кино
Умер актер из сериала «Сверхъестественное»
Свою карьеру актер индейского происхождения начал в 1979 году, исполняя в основном роли представителей коренного американского населения, пишет «Газета.ру».
Обновлено в 22:22
Экономика
Доля закредитованных россиян выросла за год
В исследовании говорится, что за год количество банковских клиентов с двумя и более кредитами увеличилось на 1,3%, а доля, у которых «на руках» три и более кредитов выросла на 1,28%.
Обновлено в 23:24
Армия и оружие
Командование ВС США следит за зашедшим в Гавану «Адмиралом Горшковым»
Ранее отряд кораблей Северного флота подошёл к берегам Кубы, после чего зашёл в Гавану во главе с фрегатом «Адмирал Флота Советского Союза Горшков».
Обновлено в 21:23
Общество
Красноярским выпускникам подарили торт «с надгробиями»
Родители учеников красноярской школы № 143 решили поздравить их с выпуском и приготовили необычный торт – бисквит с кремом, в который кондитеры воткнули овальные пластинки с фотографиями каждого из ребят, пишет РИА Новости.
Обновлено в 06:33
Политика
Делегации пяти стран покинули сессию ПАСЕ из-за РФ
По данным агентства, парламентарии покинули сессию организации после подтверждения полномочий делегации России в полном объеме.
Обновлено в 14:34
Общество
В Иркутской области подтоплены шесть населенных пунктов
В результате паводка, вызванного обильными осадками, в двух районах Иркутской области в зоне подтопления оказалось шесть населенных пунктов — город Нижнеудинск, поселок Шумский и село Алыгджер Нижнеудинского района, поселки Сереброво, Соляная, село Талая Тайшетского района.
Обновлено в 22:44
Армия и оружие
Россия предложила Китаю купить новую партию Су-35
Обновлено в 22:58
Общество
Россиянку оштрафовали за танец на фоне Кургана Бессмертия
Советский районный суд Брянска оштрафовал горожанку за видеоролик, в котором она танцует на фоне Кургана Бессмертия.
Обновлено в 17:38
Общество
Выплаты на детей с полутора лет повысят с 50 рублей до 10 тысяч
В России увеличат пособия по уходу за ребенком с полутора до трех лет. С нынешних 50 рублей выплаты вырастут до 10 тыс.
Обновлено вчера в 09:43
Общество
Три выпускника сдали ЕГЭ по информатике на 100 баллов
Ранее Русский Запад писал о выпускниках, получивших 100 баллов по математике,русскому языку, литературе, химии и другим предметам.
Обновлено в 04:54
Армия и оружие
ВСУ сообщают об отведении сил в Станице Луганской
Обновлено в 08:36
Происшествия
Неизвестные атаковали военную базу в Колумбии
В колумбийском департаменте Араука в результате двух атак на военную базу с применением взрывчатых веществ ранения получили не менее пяти военнослужащих.
Обновлено в 20:51
Общество
Минпромторг объяснил траты министра Мантурова в командировках
В министерстве напомнили, что объем бюджетных средств на командировочные расходы согласовывается при формировании проекта федерального бюджета на соответствующий год и плановый период.
Обновлено вчера в 07:28
Общество
United Airlines продлила запрет на полеты Boeing 737 MAX до 3 сентября
Авиакомпания United Airlines продлила остановку своего парка Boeing 737 MAX до 3 сентября, в результате будут отменены 1,3 тысячи рейсов в июле, 1,9 тысячи рейсов в августе, говорится в заявлении авиакомпании, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Обновлено в 18:16
Армия и оружие
Армия Хафтара передала США схваченного американского пилота
Ливийская национальная армия передала США американского пилота, который воевал на стороне сил правительства национального согласия и был сбит во время боевых действий в Триполи.
Обновлено в 22:11
Технологии
В работе «Википедии» произошел сбой
Стало известно о сбое в работе «Википедии». Об этом сообщает сервис Downdetector.
Обновлено в 21:53
Происшествия
В Иркутске на улице Култукская произошел пожар
Обновлено в 21:20
Культура
Сценарист «Чернобыля»: мы хотели показать героизм советского народа
По словам автора сценария и исполнительного продюсера сериала "Чернобыль" Крэйга Мэйзина, создатели ленты в первую очередь хотели показать героизм советских людей, показать западной аудитории катастрофу на АЭС через призму жизни обычных граждан.
Обновлено в 19:51
Кино
Звезда «Игры престолов» сыграет неудачницу в комедийном сериале
Актриса Мэйси Уильямс, известная по роли Арьи Старк в "Игре престолов", перевоплотится в неудачницу в комедийном сериале студии Sky "Две недели жизни".
Обновлено в 10:42
Технологии
Роскомнадзор пригрозил Google штрафом в 700 тысяч рублей
Компании грозит штраф до 700 тысяч рублей.
Обновлено в 06:23
Политика
Соловьев назвал покойного Доренко предателем
Обновлено вчера в 04:20
Происшествия
Группа опасных преступников-наркоторговцев орудовала в Кузбассе
Группа опасных преступников-наркоторговцев, организованная в 2015-м году, орудовала в Кузбассе.
Обновлено в 23:31