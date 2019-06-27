Украинцев выгнали из отеля в Греции за вывешенные флагиРИА Новости 16:34

с чего всё началось

Украинских туристов выселили из отеля в Греции из-за демонстрации флагов страны. Об этом сообщает портал "Обозреватель". Инцидент произошел на острове Каламос.

Украинцев выгнали из отеля в Греции за вывешенные флаги

Происшествия В Бурятии два пилота погибли при аварийной посадке пассажирского Ан-24 Пассажирский самолет Ан-24 совершил аварийную посадку на севере Бурятии, двое пилотов погибли, сообщил ТАСС в четверг пресс-секретарь главы республики Алексей Фишев.

Политика Слуцкий не смог стать вице‐президентом ПАСЕ Российский депутат, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий не набрал достаточного количества голосов, чтобы получить пост вице-премьера ПАСЕ.

Наука Учёные нашли способ выращивать новую зубную ткань Учёные из Японии и России обнаружили клетки, которые, вероятно, отвечают за образование зубной ткани и могут использоваться для её выращивания для пациентов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Дальневосточный федеральный университет.

Кино Умер актер из сериала «Сверхъестественное» Свою карьеру актер индейского происхождения начал в 1979 году, исполняя в основном роли представителей коренного американского населения, пишет «Газета.ру».

Экономика Доля закредитованных россиян выросла за год В исследовании говорится, что за год количество банковских клиентов с двумя и более кредитами увеличилось на 1,3%, а доля, у которых «на руках» три и более кредитов выросла на 1,28%.

Армия и оружие Командование ВС США следит за зашедшим в Гавану «Адмиралом Горшковым» Ранее отряд кораблей Северного флота подошёл к берегам Кубы, после чего зашёл в Гавану во главе с фрегатом «Адмирал Флота Советского Союза Горшков».

Общество Красноярским выпускникам подарили торт «с надгробиями» Родители учеников красноярской школы № 143 решили поздравить их с выпуском и приготовили необычный торт – бисквит с кремом, в который кондитеры воткнули овальные пластинки с фотографиями каждого из ребят, пишет РИА Новости.

Политика Делегации пяти стран покинули сессию ПАСЕ из-за РФ По данным агентства, парламентарии покинули сессию организации после подтверждения полномочий делегации России в полном объеме.

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Общество Россиянку оштрафовали за танец на фоне Кургана Бессмертия Советский районный суд Брянска оштрафовал горожанку за видеоролик, в котором она танцует на фоне Кургана Бессмертия.

Общество Выплаты на детей с полутора лет повысят с 50 рублей до 10 тысяч В России увеличат пособия по уходу за ребенком с полутора до трех лет. С нынешних 50 рублей выплаты вырастут до 10 тыс.

Общество Три выпускника сдали ЕГЭ по информатике на 100 баллов Ранее Русский Запад писал о выпускниках, получивших 100 баллов по математике,русскому языку, литературе, химии и другим предметам.

Происшествия Неизвестные атаковали военную базу в Колумбии В колумбийском департаменте Араука в результате двух атак на военную базу с применением взрывчатых веществ ранения получили не менее пяти военнослужащих.

Общество Минпромторг объяснил траты министра Мантурова в командировках В министерстве напомнили, что объем бюджетных средств на командировочные расходы согласовывается при формировании проекта федерального бюджета на соответствующий год и плановый период.

Общество United Airlines продлила запрет на полеты Boeing 737 MAX до 3 сентября Авиакомпания United Airlines продлила остановку своего парка Boeing 737 MAX до 3 сентября, в результате будут отменены 1,3 тысячи рейсов в июле, 1,9 тысячи рейсов в августе, говорится в заявлении авиакомпании, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Армия и оружие Армия Хафтара передала США схваченного американского пилота Ливийская национальная армия передала США американского пилота, который воевал на стороне сил правительства национального согласия и был сбит во время боевых действий в Триполи.

Технологии В работе «Википедии» произошел сбой Стало известно о сбое в работе «Википедии». Об этом сообщает сервис Downdetector.

Культура Сценарист «Чернобыля»: мы хотели показать героизм советского народа По словам автора сценария и исполнительного продюсера сериала "Чернобыль" Крэйга Мэйзина, создатели ленты в первую очередь хотели показать героизм советских людей, показать западной аудитории катастрофу на АЭС через призму жизни обычных граждан.