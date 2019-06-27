Общество
Украинцев выгнали из отеля в Греции за вывешенные флагиРИА Новости 16:34
Украинских туристов выселили из отеля в Греции из-за демонстрации флагов страны. Об этом сообщает портал "Обозреватель". Инцидент произошел на острове Каламос.
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с чего всё началось
Как сообщает издание, группа украинцев, среди которых были дети, заселилась в отель Bomo Calamos Beach Hotel, после чего вывесили на балконах украинские флаги.RT на русском19:01
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Политика
Москва направила ноту на тему освобождения украинских моряков
Россия направила Украине и Международному трибуналу по морскому праву ноту с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков.
Обновлено в 15:55
Общество
Мантуров прокомментировал публикацию о расходах в командировках
Минпромторг укладывался в нормативы по бронированию номеров в гостиницах для сотрудников, заявил журналистам глава министерства Денис Мантуров, комментируя публикацию Transparency International, посвященную дороговизне бронируемых номеров в заграничных командировках.
Обновлено в 10:04
Общество
Пользователи по всему миру жалуются на сбой в работе Wikipedia
Пользователи по всему миру в ночь на четверг наблюдают сбой в работе интернет-энциклопедии Wikipedia, сообщает сервис Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов.
Обновлено в 21:14
Происшествия
Суд арестовал «московского отравителя»
Таганский суд арестовал до 25 августа Мурата Сабанова, обвиняемого в серии отравлений молодых людей в центре Москвы с целью хищения имущества, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 12:53
Политика
Пушков прокомментировал слова Кикабидзе о России: Он вам не Мимино
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление знаменитого актера Вахтанга Кикабидзе о протестах в Грузии и отношениях с Россией.
Обновлено в 04:58
Музыка
Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников
Обновлено в 19:11
Экономика
Счетная палата нашла нарушения на 1 млрд рублей у таможни
Госаудиторы выяснили, что при всех успехах ФРП регулярно снижал целевые показатели своей работы при постоянном росте бюджетных субсидий или не определял их и не оценивал эффективность оказываемой господдержки.
Обновлено в 21:20
Общество
Красноярским выпускникам подарили торт «с надгробиями»
Родители учеников красноярской школы № 143 решили поздравить их с выпуском и приготовили необычный торт – бисквит с кремом, в который кондитеры воткнули овальные пластинки с фотографиями каждого из ребят, пишет РИА Новости.
Обновлено в 06:33
Общество
Расширен список получателей 25%-ной надбавки к пенсии в селах
Правительство расширило перечень «сельских» профессий, представителям которых положена 25%-ная прибавка к пенсии.
Обновлено в 08:21
Общество
Рыбам стоит поверить в себя, а Тельцам срочно нужно отдохнуть
ТЕЛЕЦ Тельцы слишком много работают, вам срочно нужно отдохнуть.
Обновлено в 09:26
Происшествия
Найдены следы сбежавшей с миллионами кассирши Хайруллиной
В башкирском городе Салавате нашли машину, на которой, как предполагалось, могла с семьей скрыться Луиза Хайруллина, которая украла более 20 млн рублей из отделения крупного банка.
Обновлено вчера в 09:20
Экономика
Правительство поддержит спрос на автомобили
Премьер Дмитрий Медведев поддержал просьбу министра промышленности и торговли Дениса Мантурова продлить с 1 июля программы поддержки спроса на автомобили – льготного автокредитования и автолизинга.
Обновлено в 07:55
Политика
Пушков прокомментировал уход Украины из ПАСЕ
Напомним, 26 июня Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, которая подтвердила возвращение полномочий российской делегации в ПАСЕ в полном объеме.
Обновлено в 20:47
Гаджеты
Цена на самый бюджетный телевизор Xiaomi в РФ составила 10 000 рублей
Продукция уже доступна для заказа и как оказалось, Цена на самый бюджетный телевизор Xiaomi в РФ составила 10 000 рублей.
Обновлено в 13:39
Политика
Соловьев назвал покойного Доренко предателем
Обновлено вчера в 04:20
Общество
Населенные пункты Иркутской области затопило из-за сильных дождей
Из-за сильных дождей уровень воды в реках поднялся в среднем на два метра. Затоплены целые улицы городов и деревень.
Обновлено в 14:00
Авто
Новая LADA Granta получит вариатор Jatco
Вслед за LADA XRay Cross, уже получившем вариатор Jatco, и LADA Vesta, которая получит его в этом году, новой бесступенчатой трансмиссией оснастят самую продаваемую модель в линейке – LADA Granta.
Обновлено вчера в 10:27
Авто
В России снизились продажи LCV с пробегом
За первые пять месяцев 2019 года в России было реализовано 161,5 тысяч единиц легкой коммерческой техники с пробегом, что на 0,3% меньше, чем в аналогичный период 2018 года.
Обновлено в 07:41
Космос
Комплекс подготовки кораблей «Федерация» на Восточном построят в 2027 году
Технический комплекс для подготовки пилотируемых космических кораблей "Федерация" и лунных взлетно-посадочных комплексов на космодроме Восточный построят в 2027 году, стоимость его создания оценивается в 8,6 миллиарда рублей, сообщается в материалах на сайте госзакупок.
Обновлено в 19:10
Наука
Неандертальцы неоднократно использовали древнее поселение Эйн-Кашиш, Израиль
Эйн-Кашиш, по-видимому, является местом повторяющихся занятий, в каждом из которых проводился ряд общих мероприятий, что указывает на стабильную и последовательную систему поселений.
Обновлено в 14:40
Политика
Дания может сорвать срок запуска газопровода «Северный поток-2»
Сроки запуска "Северного потока-2" могут сорваться из-за позиции Дании, которая затягивает процесс согласования проекта.
Обновлено в 07:32
Политика
Зариф назвал незаконными заявления Трампа о готовности уничтожить Иран
Вашингтон не обладает возможностями уничтожить Иран без применения запрещенных вооружений, заявления президента США Дональда Трампа на этот счет являются нарушением норм международного права.
Обновлено в 14:13
Игры
В Steam стартовала летняя распродажа
25 июня в сервисе Steam началась летняя распродажа. Она продлится до 9 июля, 20:00 мск.
Обновлено вчера в 14:24
Авто
В России названы города с самым большим количеством автомобилей
Самое большое число зарегистрированных автомобилей наблюдается в Москве и составляет почти 3,7 млн машин.
Обновлено в 10:18
Футбол
Появилось фото возможной формы «Спартака» на следующий сезон
В интернете появились фотографии возможной игровой формы московского "Спартака" в сезоне-2019/20.
Обновлено в 21:58
Здоровье
В Рязанской ДОКБ прооперировали малыша с перитонитом
25 июня в Рязанской ДОКБ хирурги экстренно прооперировали полуторагодовалого ребёнка с инфекцией, сообщается на сайте регионального минздрава.
Обновлено в 14:01
Политика
Историк из Киева заявил, что реформы Петра I проводили украинцы
Украинский историк Виктор Брехуненко заявил, что реформы Петра I проводились выходцами с Украины, усомнившись при этом в значимости и реформаторских способностях первого российского императора.
Обновлено в 20:07
Происшествия
В Китае шесть человек погибли при взрыве на предприятии
Шесть человек погибли и ещё пятеро пострадали в результате взрыва на предприятии в китайской провинции Хэнань.
Обновлено в 21:49
Общество
В Екатеринбурге согласовали три площадки для храма Святой Екатерины
В Екатеринбурге согласовали три из шести площадок для строительства храма Святой Екатерины.
Обновлено в 10:13