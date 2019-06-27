Украинцев выгнали из отеля в Греции за вывешенные флагиРИА Новости 16:34

с чего всё началось

Украинских туристов выселили из отеля в Греции из-за демонстрации флагов страны. Об этом сообщает портал "Обозреватель". Инцидент произошел на острове Каламос.

Украинцев выгнали из отеля в Греции за вывешенные флаги

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