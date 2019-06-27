Общество

Украинцев выгнали из отеля в Греции за вывешенные флагиРИА Новости 16:34

Украинских туристов выселили из отеля в Греции из-за демонстрации флагов страны. Об этом сообщает портал "Обозреватель". Инцидент произошел на острове Каламос.
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СМИ: Группу украинцев выселили из отеля в Греции из-за флагов

RT на русском19:01

СМИ узнали о выселении украинских туристов из отеля в Греции из-за флагов

РБК18:24

Украинцев выгнали из отеля в Греции из-за вывешенных флагов страны

РЕН ТВ17:10

Украинцев выкинули из греческого отеля из-за флагов

Газета.Ru17:58

Украинцев выгнали из отеля в Греции за вывешенные флаги

Известия17:37

Украинцев выгнали из греческого отеля из-за флага

Lenta.ru18:16

Украинцев выгнали из отеля в Греции за вывешенные флаги

РИА Новости16:34
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 19:10, Вашингтон
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Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ из-за России

Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии вслед за Украиной приняли решение покинуть сессию ПАСЕ, соответствующее заявление в фейсбуке опубликовал глава украинской делегации Владимир Арьев.
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Мадуро заявил, что все участники последней попытки переворота пойманы

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Лесной пожар начался в провинции Таррагона (автономное сообщество Каталония) на северо-востоке Испании.
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Авторы доклада «Особенности ротации корпуса мэров в современной России» (есть у РБК) зафиксировали три основные тенденции: градоначальники часто подвергаются уголовным преследованиям, уровень их образования из-за почти полной отмены прямых выборов снизился, а женщины на эти позиции допускаются крайне редко.
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Общество

Чиновница из Владимира призвала россиянок рожать вместо учебы

Замдиректора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина призвала россиянок рожать детей как можно раньше и не верить в то, что сначала нужно получить образование.
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Huawei озвучила мысль, что хотела бы продолжить сотрудничество с американской компанией, но так как в современных политических реалиях это невозможно, она вынуждена переходить на мобильную операционную систему собственной разработки.
Обновлено в 06:24
Футбол

«Атлетико» предложил €126 млн за игрока сборной Португалии

В официальном письме сообщается, что испанский клуб предложил €126 млн за трансфер игрока.
Обновлено в 18:05
Игры

В Steam стартовала летняя распродажа

25 июня в сервисе Steam началась летняя распродажа. Она продлится до 9 июля, 20:00 мск.
Обновлено вчера в 14:24
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Путин потребовал не прятать камеры на дорогах

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Российских водителей смогут лишать прав за умышленное загрязнение автомобильных номеров.
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Общество

Сквер в Екатеринбурге исключили из списка мест для строительства храма

Обновлено в 10:04
Происшествия

В США обнаружили новый потенциальный фактор риска в Boeing 737 MAX

Федеральное авиационное управление США приостановило проведение сертификационного испытательного полёта самолёта Boeing 737 MAX после обнаружения нового потенциального фактора риска в конструкции лайнера.
Обновлено в 17:10
Происшествия

ЧП в Петербурге: водитель без прав сбил коляску с ребенком

Обновлено в 17:44
Происшествия

Гражданка России экстрадирована из Финляндии в США

Задержанная в декабре прошлого года в Финляндии по запросу американских властей гражданка России Мира Тэрада экстрадирована в США.
Обновлено в 16:03
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Обновлено в 07:58
Общество

Мантуров прокомментировал публикацию о расходах на командировки

Глава Минпромторга России Денис Мантуров прокомментировал статью о командировочных расходах чиновников.
Обновлено в 10:08
Происшествия

В Иркутской области в результате паводка подтоплены сотни домов

В Иркутской области в результате паводка оказались подтоплены почти 600 жилых домов, сообщает RT.
Обновлено в 17:55
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Умер актер и режиссер Валерий Харченко

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США хотят отреагировать на покупку у РФ С-400 Индией «как партнеры»

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Россия направила Украине и Международному трибуналу по морскому праву ноту с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков.
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Путешествия

Ростуризм назвал число российских туристов в Грузии

Сообщается также, что общее число туристов, заключивших договоры на поездки в Грузию на период с 8 июля и до конца текущего года составляет 3,71 тысячи человек.
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Экономика

В Счетной палате заинтересовались, зачем таможне штатные художники

Уточняется, что студия художников (в штате 5 человек) входит в состав службы социального развития и обеспечения ЦБТ ФТС.
Обновлено в 18:07
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Кроссовер Volvo XC90 стал бронированным

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В конгрессе США решили ограничить полномочия Трампа по Ирану

В американском конгрессе призвали ограничить полномочия президента страны Дональда Трампа в том, что касается возможного начала войны с иранской стороной.
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Вышел трейлер финального сезона сериала «Оранжевый — хит сезона»

Обновлено в 15:02
Общество

Выпускникам из Красноярска подарили торт с «надгробиями»

Один из родителей прислал снимок в редакцию и сообщил, что он возмущён формой фотографий выпускников на торте, утверждая, что они похожи на надгробия.
Обновлено в 05:49
Происшествия

В центре Энгельса горит рынок «Изобильный»

Информацию о пожаре на ярмарке ИА "Взгляд-инфо" подтвердил замглавы районной администрации Иван Козаченко.
Обновлено в 12:05
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