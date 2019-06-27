Общество

Украинцев выгнали из отеля в Греции за вывешенные флагиРИА Новости вчера в 16:34

Украинских туристов выселили из отеля в Греции из-за демонстрации флагов страны. Об этом сообщает портал "Обозреватель". Инцидент произошел на острове Каламос.
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Российская туристка объяснила выселение украинцев из отеля в Греции

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Выгнали не из-за флагов: туристы из РФ раскрыли причину выселения украинцев из отеля в Греции

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РБКвчера в 18:24

Украинцев выгнали из греческого отеля из-за флага

Lenta.ruвчера в 18:16

Украинцев выгнали из отеля в Греции за вывешенные флаги

РИА Новостивчера в 16:34
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 01:23, Вашингтон
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«25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан.
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Иско может заменить Сильву в «Манчестер Сити»

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Российские военные получили новые комплексы «Листва»

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Руни забил мяч со своей половины поля в матче MLS

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В Красноармейске погибли два человека при чистке канализации

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Независимые АЗС просят предотвратить «деградацию» топливной отрасли

Союз независимых АЗС предлагает министру финансов кратно уменьшить акцизы и перенести налоговую нагрузку с нефтеперерабатывающей отрасли и розничных продавцов на добывающий сектор.
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Умер биологический отец Эминема

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Фактически новая сделка станет первым существенным выходом «Открытия» на долговой рынок после того, как в августе 2017 года Центробанк забрал банк на санацию.
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В Екатеринбурге согласовали три из шести площадок для строительства храма Святой Екатерины.
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Американский корабль проследил за российским

Американский корабль проследил за действиями российского фрегата «Адмирал Горшков» у кубинского побережья.
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