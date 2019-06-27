Общество
Украинцев выгнали из отеля в Греции за вывешенные флагиРИА Новости вчера в 16:34
Украинских туристов выселили из отеля в Греции из-за демонстрации флагов страны. Об этом сообщает портал "Обозреватель". Инцидент произошел на острове Каламос.
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Музыка
Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников
«25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан.
Обновлено вчера в 19:11
Футбол
Паредес не собирается уходить из «ПСЖ»
Обновлено вчера в 19:05
Общество
Почти 600 домов подтоплены в Иркутской области
В МЧС России проинформировали о том, что пять населенных пунктов в Иркутской области подтоплены паводком, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 22:09
Общество
МЧС предупреждает о грозе с градом в Москве
В ближайшие несколько часов в Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, град, сообщает пресс-служба МЧС столицы.
Обновлено в 01:13
Гаджеты
В Intel придумали, как противостоять успехам AMD
В Intel объясняют возрождение AMD "стратегической переориентацией компании на высокопроизводительные продукты премиум-класса для сегментов рынка настольных компьютеров, центров обработки данных и серверов".
Обновлено вчера в 07:21
Футбол
Гол Салаха помог Египту обыграть сборную ДР Конго
В заключительном туре группового раунда Египет сыграет со сборной Уганды, а ДР Конго встретится с командой Зимбабве.
Обновлено вчера в 18:18
Шоу-бизнес
Александра Серова заподозрили в ношении памперсов
Поклонники певца Александра Серова начали подозревать, что он носит памперсы для взрослых.
Обновлено в 01:11
Авто
Опубликован список лучших автомобилей в кузове Shooting Brake
Список лучших автомобилей в кузове Shooting Brake опубликовал портал Autocar.
Обновлено вчера в 13:23
Футбол
Иско может заменить Сильву в «Манчестер Сити»
Полузащитник "Реала" Иско может продолжить карьеру в "Манчестер Сити".
Обновлено вчера в 23:33
Армия и оружие
Российские военные получили новые комплексы «Листва»
Обновлено в 00:05
Происшествия
Жителям Екатеринбурга вернули горячую воду
Обновлено в 01:18
Здоровье
Диетолог рассказала о жирах, полезных для здоровья
Врач-диетолог Елена Соломатина в интервью изданию «Вечерняя Москва» рассказала, что не все жиры опасны для фигуры и организма.
Обновлено вчера в 14:35
Транспорт
Водителей смогут лишать прав за грязные номера
Российских автовладельцев могут начать лишать водительских прав за намеренное сокрытие номерных знаков.
Обновлено вчера в 07:29
Футбол
Руни забил мяч со своей половины поля в матче MLS
Обновлено вчера в 22:44
Происшествия
В Красноармейске погибли два человека при чистке канализации
Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в облспасе, в Красноармейске на улице Цветочная, 6 при чистке канализации трое мужчин упали в люк.
Обновлено вчера в 13:59
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова впервые высказалась об отношениях с Аленой Шишковой
Решетова подтвердила слова Шишковой о том, что между ними – нормальные отношения.
Обновлено вчера в 06:57
Кино
Умер актер из «Зачарованных» Билли Драго
Обновлено в 00:41
Происшествия
Минный тральщик ВМС Японии столкнулся с сухогрузом
Обновлено в 01:04
Технологии
YouTube даст пользователям возможность управления разделом рекомендаций
Пользователи YouTube получат больше контроля над своей главной страницей на этой платформе.
Обновлено вчера в 23:38
Энергетика
Независимые АЗС просят предотвратить «деградацию» топливной отрасли
Союз независимых АЗС предлагает министру финансов кратно уменьшить акцизы и перенести налоговую нагрузку с нефтеперерабатывающей отрасли и розничных продавцов на добывающий сектор.
Обновлено вчера в 08:06
Шоу-бизнес
Умер биологический отец Эминема
Обновлено вчера в 11:26
Политика
Путин потребовал не прятать камеры на дорогах
Обновлено вчера в 08:37
Авто
Названы самые выносливые кроссоверы и внедорожники
После проведенного исследования были перечислены внедорожники, пробег которых составил более 300 тысяч километров, а серьезный ремонт на них не проводился.
Обновлено вчера в 16:45
Происшествия
В районе Командорских островов произошло землетрясение магнитудой 5,7
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в четверг в районе Командорских островов, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Обновлено в 00:49
Авто
Ravon сертифицировал седан R3 для России
Автомобилестроительная компания Ravon сертифицировала седан R3 для российского рынка.
Обновлено вчера в 08:43
Финансы
Банк «Открытие» впервые выйдет на долговой рынок после санации
Фактически новая сделка станет первым существенным выходом «Открытия» на долговой рынок после того, как в августе 2017 года Центробанк забрал банк на санацию.
Обновлено в 00:30
Общество
В Екатеринбурге согласовали три площадки для храма Святой Екатерины
В Екатеринбурге согласовали три из шести площадок для строительства храма Святой Екатерины.
Обновлено вчера в 10:13
Общество
В Брянске девушку оштрафовали за танец на фоне «Кургана Бессмертия»
Девушку в Брянске оштрафовали на 30 тысяч рублей за неуважение к обществу, выраженное танцем на фоне памятника "Курган Бессмертия", сообщается на сайте Советского районного суда Брянска.
Обновлено в 00:10
Армия и оружие
Американский корабль проследил за российским
Американский корабль проследил за действиями российского фрегата «Адмирал Горшков» у кубинского побережья.
Обновлено 24 июня в 07:59