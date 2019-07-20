Политика

Украинцев возмутило поведение Зеленского при встрече с ПолторакомРИА Новости вчера в 22:41

Украинские пользователи Сети отреагировали на инцидент между президентом Владимиром Зеленским и министром обороны Степаном Полтораком. Ранее в Сети появилось видео, на котором Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны.
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Политика

Правительство одобрило создание единого портала с данными россиян

Правительство России одобрило законопроект о создании портала, где будет собрана информация о всех гражданах страны.
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Сотрудники пиццерии принципиально не говорят на русском Работники одной из пиццерий в украинских Черновцах прикрепили на входную дверь табличку с оскорблением русскоговорящих посетителей.
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Политика

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Обновлено в 06:10
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Минпромторг предложил не считать пиво алкоголем

Как полагают в Минпромторге, регулировать розничные продажи пива и пивоваренной продукции стоит отдельно от алкогольной продукции, в том числе в сфере общественного питания.
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В Киеве вспоминают погибшего три года назад журналиста Шеремета

Журналист погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля.
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Митрюшкин пропустил четыре гола в первом официальном матче с 2017 года

Голкипер хозяев Антон Митрюшкин провел первый официальный матч с ноября 2017 года и пропустил четыре гола.
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Стоун спросил президента, устал ли он, на что Путин ответил отрицательно.
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Туристов оштрафовали за приготовление кофе на мосту в Венеции

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Всероссийский научно исследовательский институт назвал наименее востребованные профессии в Российской Федерации.
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Политика

Украинский министр назвал цирком новый указ Зеленского

Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что новый указ об улучшении качества дорог главы страны Владимира Зеленского похож на цирк.
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Программа "Аполлон" была принята в 1961 году, а на следующий год ее цель – высадку человека на Луне - в своей знаменитой речи озвучил президент США Джон Кеннеди.
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Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от матча 2-тура РПЛ между «Ростовом» и красно-белыми.
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Хоккейный клуб «Адмирал» потерпел поражение от «Ермака» в товарищеской встрече, матч завершился со счётом 1:2. Уже к концу первой пятиминутки словацкий новичок «Адмирала» Мартин Бакош сошелся в небольшой потасовке с хоккеистом «Ермака».
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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Степан Тимофеевич Полторак
Украинский военный деятель
Украинский военный и государственный деятель. Министр обороны Украины с 14 октября 2014. Генерал армии Украины в отставке.
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