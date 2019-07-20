Политика
Украинцев возмутило поведение Зеленского при встрече с ПолторакомРИА Новости вчера в 22:41
Украинские пользователи Сети отреагировали на инцидент между президентом Владимиром Зеленским и министром обороны Степаном Полтораком. Ранее в Сети появилось видео, на котором Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны.
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Политика
Правительство одобрило создание единого портала с данными россиян
Правительство России одобрило законопроект о создании портала, где будет собрана информация о всех гражданах страны.
Обновлено в 04:52
Политика
Оскорбивший Путина грузинский журналист вернется в эфир
Отстраненный на два месяца от работы за мат в прямом эфире журналист «Рустави 2» Георгий Габуния по истечении срока взыскания сможет вернуться на работу.
Обновлено в 05:07
Здоровье
У девушки обнаружили рак благодаря бокалу вина
Обновлено вчера в 12:24
Политика
В Москве пройдет митинг за допуск на выборы
В субботу днем на проспекте Сахарова пройдет митинг «За допуск на выборы» в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы, которых не допустили к выборам.
Обновлено в 03:54
Политика
На Украине ресторан вывесил табличку с оскорблением русскоязычных
Сотрудники пиццерии принципиально не говорят на русском Работники одной из пиццерий в украинских Черновцах прикрепили на входную дверь табличку с оскорблением русскоговорящих посетителей.
Обновлено вчера в 14:04
Политика
Иран задержал британский нефтяной танкер
Корпус стражей исламской революции информировал о задержании британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе "в соответствии с международными нормами".
Обновлено вчера в 15:05
Футбол
Гаджи Гаджиев: «Преимущества системы VAR в РПЛ очевидны»
Российский тренер Гаджи Гаджиев высказался о решении РФС ввести систему видеоповторов на матчах второго тура РПЛ.
Обновлено в 06:10
Общество
Минпромторг предложил не считать пиво алкоголем
Как полагают в Минпромторге, регулировать розничные продажи пива и пивоваренной продукции стоит отдельно от алкогольной продукции, в том числе в сфере общественного питания.
Обновлено в 04:14
Политика
В Киеве вспоминают погибшего три года назад журналиста Шеремета
Журналист погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля.
Обновлено в 04:00
Футбол
Митрюшкин пропустил четыре гола в первом официальном матче с 2017 года
Голкипер хозяев Антон Митрюшкин провел первый официальный матч с ноября 2017 года и пропустил четыре гола.
Обновлено вчера в 17:48
Политика
Путин назвал причину отказа от президентства
Стоун спросил президента, устал ли он, на что Путин ответил отрицательно.
Обновлено в 02:08
Общество
ВНИИ труда назвал наименее востребованные профессии в России
Всероссийский научно исследовательский институт назвал наименее востребованные профессии в Российской Федерации.
Обновлено в 04:14
Политика
Украинский министр назвал цирком новый указ Зеленского
Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что новый указ об улучшении качества дорог главы страны Владимира Зеленского похож на цирк.
Обновлено вчера в 20:32
Хоккей
Житник: интервью Панарина может негативно отразиться на Знарке
Олимпийский чемпион Алексей Житник поделился мнением о ситуации с Артемием Панариным, раскритиковавшим российские власти в интервью.
Обновлено в 01:57
Кино
Netflix опубликовал первый тизер сериала «Ведьмак»
Обновлено в 00:54
Технологии
Российский историк назвал доказательства высадки американцев на Луну
Программа "Аполлон" была принята в 1961 году, а на следующий год ее цель – высадку человека на Луне - в своей знаменитой речи озвучил президент США Джон Кеннеди.
Обновлено вчера в 20:07
Происшествия
Посетителей торгового центра на юге Москвы эвакуировали после задымления
Посетителей одного из торговых центров, расположенных на юге Москвы, эвакуировали после задымления в помещении кафе.
Обновлено в 05:07
Шоу-бизнес
Пригожин прокомментировал данные о зарплатах звёзд шоу-бизнеса
Продюсер Иосиф Пригожин в интервью НСН прокомментировал исследование Росстата, согласно которому работники сферы культуры получают самые высокие зарплаты в России.
Обновлено в 00:47
Футбол
Валерий Кечинов: «Не удивлюсь, если „Ростов“ обыграет „Спартак“»
Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от матча 2-тура РПЛ между «Ростовом» и красно-белыми.
Обновлено вчера в 10:36
Хоккей
«Адмирал» проиграл «Ермаку» в товарищеском матче
Хоккейный клуб «Адмирал» потерпел поражение от «Ермака» в товарищеской встрече, матч завершился со счётом 1:2. Уже к концу первой пятиминутки словацкий новичок «Адмирала» Мартин Бакош сошелся в небольшой потасовке с хоккеистом «Ермака».
Обновлено в 06:13
Армия и оружие
ДНР и ЛНР опубликовали приказы о прекращении огня
Народная милиция самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) издала приказ о прекращении огня с полуночи 21 июля в рамках договора о перемирии в Донбассе.
Обновлено в 04:32
Футбол
Алжир победил Сенегал и второй раз в истории выиграл Кубок Африки
Обновлено вчера в 16:53
Экономика
Работающим пенсионерам пересчитают пенсии с 1 августа
Ежегодный перерасчёт страховых пенсий для пенсионеров, которые работали в 2018 году, произойдёт 1 августа.
Обновлено 18 июля в 08:17
Политика
Антироссийские санкции признали бесполезными в Германии
"Сохранение санкций против России вредно для немецких компаний и ведет к тому, что Россия постоянно общается с Китаем", - добавил Эрнст.
Обновлено в 00:10
Происшествия
Жесткая посадка самолета у пляжа в США попала на видео
Пользователь YouTube опубликовал кадры с жесткой посадкой легкомоторного самолета в воду у пляжа в городе Оушен-Сити (штат Мэриленд).
Обновлено в 04:45
Армия и оружие
Борьба в «подземелье»: разведчики ВВО зачистили тоннели «террористов»
Ранее «Звезда» опубликовала кадры тренировки бойцов спецназа ВВО по освобождению аэродрома от «террористов».
Обновлено в 03:02
Экономика
«Нафтогаз» сообщил об отклонении жалобы Газпрома голландским судом
Жалоба Газпрома в деле о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража по спору с украинским «Нафтогазом» отклонена Апелляционным судом Амстердама (Нидерланды).
Обновлено вчера в 07:52