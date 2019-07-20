Украинские пользователи Сети отреагировали на инцидент между президентом Владимиром Зеленским и министром обороны Степаном Полтораком. Ранее в Сети появилось видео, на котором Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны.

Украинцев возмутило поведение Зеленского при встрече с Полтораком

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