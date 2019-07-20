Украинские пользователи Сети отреагировали на инцидент между президентом Владимиром Зеленским и министром обороны Степаном Полтораком. Ранее в Сети появилось видео, на котором Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны.

Украинцев возмутило поведение Зеленского при встрече с Полтораком

Авто Новые подробности постройки экспедиционного LADA Karelia Уникальный российский автомобильный проект LADA Karelia находится на этапе производства.

Здоровье Доктор Мясников назвал болезни, которые можно определить по глазам Доктор Александр Мясников назвал заболевания, которые врач может определить по глазам человека.

Экономика Россиян предупредили о росте безработицы из-за предпенсионеров Минтруд прогнозирует рост безработицы в 1,6 раза в 2020 году за счет граждан предпенсионного возраста, передает «Интерфакс».

Политика Иран заявил о задержании британского танкера Угрозы Британии Глава МИД Великобритании Джереми Хант в интервью телеканалу Sky News предупредил, что Иран ждут последствия, если задержанный властями Исламской республики британский танкер Stena Impero не будет быстро освобожден, однако заявил, что вариант применения силы не рассматривается.

Энергетика Путин объяснил опасность ограничения цен на топливо Российский лидер Владимир Путин объяснил опасность сильного ограничения цен на моторное топливо.

Общество Названы наименее востребованные в России профессии Ранее в Росстате назвали самые распространенные профессии среди мужчин и женщин в России.

Шоу-бизнес Пригожин рассказал о судьбе многомиллионных доходов звезд Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, на что звезды шоу-бизнеса тратят свои заработанные многомиллионные доходы.

Политика Путин заявил о единстве России и Украины Как отмечается, во время общения с кинорежиссером Путин признался, что считает почти единым целом жителей России и Украины.

Кино Ивонн Страховски присоединится к Крису Пратту в «Призрачном призыве» Ивон Страховски, известная по роли в сериале «Рассказ служанки», присоединится к актерскому составу фильма Криса МакКоя «Призрачный призыв».

Футбол У Зидана есть план по трансферу Погба в «Реал» В любом случае у клуба есть план. Я выгляжу глупо, когда отвечаю одно и то же про Погба.

Футбол Сборная Алжира выиграла Кубок африканских наций Алжир во второй раз в своей истории выиграл Кубок африканских наций. Впервые эта команда стала обладателем трофея в 1990 году.

Здоровье Минздрав разработал медкарту пациента с ВИЧ Минздрав разработал медицинскую карту пациента с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), которая должна способствовать лучшему сбору статистических данных и учету людей с ВИЧ в стране.

Политика Украинский министр назвал указ Зеленского цирком Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян назвал цирком указ президента страны Владимира Зеленского об улучшении качества автомобильных дорог.

Общество Названо количество россиян с зарплатой больше миллиона В 2017 году в категорию работников, получающих более 1 млн рублей в месяц попало 6988 россиян, что на 38% меньше количества работников данной категории в текущем году.

Футбол «Бавария» может продать Алабу в «Барселону» Защитник мюнхенской "Баварии" Давид Алаба может перейти в "Барселону", сообщает MD. По сведениям, "каталонцы" уже долгое время интересуются 27-летним австрийцем, но немцы всегда удерживали игрока.

Общество Наивысший уровень опасности объявлен в Японии из-за ливней Под влиянием тайфуна Данас на юго-запад Японии обрушились ливни. Для ряда районов префектуры Нагасаки объявлен наивысший уровень опасности.

Происшествия Взорвавшийся на «Лошарике» аккумулятор могли сделать в Петербурге Аккумулятор, который загорелся на атомной глубоководной станции проекта 10831 «Лошарик», могли сделать в Петербурге.