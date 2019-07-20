Политика

Украинцев возмутило поведение Зеленского при встрече с ПолторакомРИА Новости вчера в 22:41

Украинские пользователи Сети отреагировали на инцидент между президентом Владимиром Зеленским и министром обороны Степаном Полтораком. Ранее в Сети появилось видео, на котором Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны.
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В соцсетях обсуждают инцидент с Зеленским и Полтораком

RT на русском02:33

На Украине не оценили поведение Зеленского, толкнувшего министра обороны

Комсомольская правда01:19

Украинцев разозлил поступок Зеленского при встрече с Полтораком

News.ru01:30

Поступок Зеленского вызвал волну негодования у украинцев

Газета.Ru02:36

Украинцев возмутило грубое поведение Зеленского в общении с Полтораком

РЕН ТВ00:46

Украинские пользователи назвали Зеленского хамом из-за толчка Полторака

Life.ruвчера в 23:42

Украинцев возмутило поведение Зеленского при встрече с Полтораком

РИА Новостивчера в 22:41
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Футбол

Головин получил травму бедра в товарищеском матче с «Эвертоном»

Полузащитник «Монако» Александр Головин не смог доиграть до конца товарищеский матч с «Эвертоном» (1:0) из-за повреждения.
Обновлено вчера в 16:48
Кино

Netflix показал первый трейлер сериала «Ведьмак»

Обновлено в 02:06
Финансы

Der Spiegel: ЕЦБ планирует возобновить программу покупки государственных облигаций к ноябрю

Президент Европейского центрального банка Марио Драги планирует возобновить программу покупки государственных облигаций для поддержки экономики еврозоны к ноябрю, сообщает издание Der Spiegel, ссылаясь на неназванные источники.
Обновлено вчера в 13:40
Наука

Новые VR-перчатки позволяют почувствовать виртуальную реальность

Созданная инженерами из Южнокорейского института VR-перчатка позволяет потрогать объекты в виртуальной реальности на ощупь.
Обновлено вчера в 13:39
Технологии

Российские школьники смогут изучать ОБЖ в виртуальной реальности

Ученики российских школ смогут с помощью виртуальной реальности узнать, что делать во время пожара или если произошел выброс химических веществ в воздух.
Обновлено в 03:20
Политика

Оливер Стоун попросил Путина стать крестным отцом для дочери режиссера

Американский кинорежиссер Оливер Стоун попросил президента России Владимира Путина стать крестным отцом для его дочери.
Обновлено вчера в 16:57
Происшествия

Мужчина хотел улететь на крыле готовящегося к взлету самолета

Обновлено в 02:35
Общество

Названы наименее востребованные в России профессии

Ранее в Росстате назвали самые распространенные профессии среди мужчин и женщин в России.
Обновлено вчера в 23:02
Политика

Украинский министр назвал цирком новый указ Зеленского

Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что новый указ об улучшении качества дорог главы страны Владимира Зеленского похож на цирк.
Обновлено вчера в 20:32
Политика

Британия пригрозила Ирану последствиями из-за задержанного танкера

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что иранская сторона ощутит последствия, если не отпустит задержанный в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero.
Обновлено вчера в 17:36
Происшествия

Лукашенко объявил амнистию для шести тысяч заключенных

Указ подписан в честь 75-летия освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил амнистию в честь 75-летия освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков, под которую попадают около 6 тысяч человек.
Обновлено в 03:13
Транспорт

В ГИБДД назвали основную причину гибели людей на российских дорогах

Обновлено вчера в 13:24
Происшествия

Аварийная посадка самолета в океан у пляжа попала на видео

Обновлено в 03:21
Политика

Путин оценил ликвидацию последствий наводнений в Иркутской области

Обновлено вчера в 22:41
Авто

В продаже появились новые кузова для первого поколения VW Transporter

В продажу поступили детали для первого поколения легендарного микроавтобуса Volkswagen Transporter.
Обновлено в 02:00
Армия и оружие

В Индии назвали условия покупки у России истребителей пятого поколения

Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа заявил, что Дели может рассмотреть вопрос покупки у Москвы самолетов пятого поколения, только когда они будут поставлены на вооружение России.
Обновлено 18 июля в 18:59
Футбол

«Спартак» готовится к «Ростову»

«Спартак» ожидают два гостевых матча подряд. Сначала игра в Ростове, а затем – против «Тамбова».
Обновлено 18 июля в 06:22
Политика

В США оценили проект России по газопроводу Иран — Пакистан — Индия

США поддерживают роль Пакистана в торговле в регионе, но выступают против непрозрачных инфраструктурных проектов, сказала представитель администрации Соединенных Штатов насчет возможного строительства при участии РФ газопровода Иран — Пакистан — Индия.
Обновлено вчера в 19:05
Единоборства

Российский боксер Дадашев госпитализирован с отеком мозга после боя

Обновлено в 02:36
Происшествия

Первый энергоблок Калининской АЭС подключили к сети

Энергоблок №1 на Калининской атомной электростанции в Тверской области включен в сеть после частичной остановки утром 18 июля из-за короткого замыкания в одном из трансформаторов тока на открытом распределительном устройстве.
Обновлено в 01:46
Интернет

Израильская программа Pegasus может взламывать iPhone и iCloud

Эксперты считают, что с помощью профессиональной программы Pegasus хакеры могут получать доступ к данным, хранящимся во встроенном хранилище смартфонов, а также использует данные из подключенных облачных сервисов.
Обновлено вчера в 16:23
Шоу-бизнес

Пригожин рассказал о судьбе многомиллионных доходов звезд

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, на что звезды шоу-бизнеса тратят свои заработанные многомиллионные доходы.
Обновлено вчера в 22:17
Происшествия

Глава отдела МВД Москвы уволилась после ареста полковника-миллиардера

По словам одного из источников РИА Новости в правоохранительных органах, увольнение связано с арестом главы отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ полковника Кирилла Черкалина.
Обновлено в 02:28
Происшествия

Взрыв произошел на газоперерабатывающем заводе в Китае

Взрыв произошел на газоперерабатывающем заводе в центральной части Китая, сообщает в пятницу агентство Associated Press.
Обновлено вчера в 08:05
Технологии

Топ-менеджеры покидают Xiaomi

Вчера стало известно о том, что два топ-менеджера покинули компанию Xiaomi.
Обновлено в 01:00
Политика

Дана Борисова отреагировала на возмущение украинских националистов

Телеведущая Дана Борисова отреагировала на негативные комментарии украинских пользователей под фотографией с майдана Незалежности в Киеве, которую она выложила в своем инстаграме.
Обновлено вчера в 12:18
Интернет

Forbes: приложение FaceApp за 10 дней заработало более $1 млн

Разработчики приложения для смартфонов FaceApp в период с 9 по 19 июля заработали более $1 млн на фоне резкого роста популярности продукта, передаёт российское издание Forbes.
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия

Двоих подмосковных следователей задержали за получение взятки

Петренко отметила, что факт получения взятки выявлен Главным следственным управлением СКР по Московской области и ФСБ России.
Обновлено в 02:58
Футбол

«Локомотив» заключил новое соглашение с Гильерме

Вратарь «Локомотива» и сборной России Гильерме продлил соглашение с «железнодорожниками» на 3 года.
Обновлено вчера в 11:04
Политика

Президент Владимир Путин прилетел в Магнитогорск

В Магнитогорск прибыл президент Владимир Путин. С минуты на минуту он появится на аглофабрике ММК.
Обновлено вчера в 12:19
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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Степан Тимофеевич Полторак
Украинский военный деятель
Украинский военный и государственный деятель. Министр обороны Украины с 14 октября 2014. Генерал армии Украины в отставке.
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