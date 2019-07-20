Политика

Украинцев возмутило грубое поведение Зеленского в общении с ПолторакомРЕН ТВ 00:46

Украинских пользователей Сети возмутило поведение президента Украины Владимира Зеленского на встрече с главой Минобороны страны Степаном Полтораком. Ранее в соцсетях было опубликовано видео, на котором Зеленский оттолкнул министра обороны.
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Китайская космическая лаборатория «Тяньгун-2» вошла в атмосферу Земли

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Власти ДНР и ЛНР не поддерживают план лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, который предусматривает предоставление автономного статуса Донбассу.
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Состояние народной артистки СССР Инны Чуриковой, которая находится в реанимации НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, оценивается как тяжелое.
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Сход вагонов грузового поезда произошел в Приуральском районе Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщила журналистам в субботу пресс-служба ГУ МЧС по региону.
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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Степан Тимофеевич Полторак
Украинский военный деятель
Украинский военный и государственный деятель. Министр обороны Украины с 14 октября 2014. Генерал армии Украины в отставке.
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