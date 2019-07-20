Украинских пользователей Сети возмутило поведение президента Украины Владимира Зеленского на встрече с главой Минобороны страны Степаном Полтораком. Ранее в соцсетях было опубликовано видео, на котором Зеленский оттолкнул министра обороны.

Украинцев возмутило грубое поведение Зеленского в общении с Полтораком

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