Политика
Украинцев возмутило грубое поведение Зеленского в общении с ПолторакомРЕН ТВ 00:46
Украинских пользователей Сети возмутило поведение президента Украины Владимира Зеленского на встрече с главой Минобороны страны Степаном Полтораком. Ранее в соцсетях было опубликовано видео, на котором Зеленский оттолкнул министра обороны.
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Политика
Бойко призвал Украину вернуться на российский рынок
Лидер партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко заявил, что для экономики Украины необходимо восстановить выход на российский рынок.
Обновлено в 04:53
Политика
Иран заявил о задержании британского танкера в Ормузском проливе
Обновлено вчера в 14:44
Происшествия
Арестован хозяин фирмы, строившей завод по производству С-400
Владелец общества с ограниченной ответственностью «ВИП-Стройинжиниринг» Сергей Дегтярев арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере при строительстве объектов акционерного общества «Нижегородский завод 70-летия Победы».
Обновлено в 05:47
Происшествия
Глава отдела МВД Москвы уволилась после ареста коллеги из ФСБ
Руководитель "банковского" отдела Главного следственного управления МВД Москвы Полина Цыпина уволилась со службы.
Обновлено в 03:58
Политика
Полторак прокомментировал инцидент на встрече с Зеленским
Обновлено в 05:11
Происшествия
Петербуржца подозревают в сексуальном насилии над грудной дочерью
Инспектор по делам несовершеннолетних во время проверки установила, что 20-летний житель города с апреля 2019 года совершает насильственные действия сексуального характера в отношении своей годовалой дочери, сообщает АН «Оперативное прикрытие».
Обновлено в 06:25
Политика
Грузинский канал вернет в эфир оскорбившего Путина ведущего
Ведущий грузинского телеканала "Рустави 2" Георгий Габуния сможет вернуться к работе, после того, как пройдут два месяца, на время которых его отстранили от эфира из-за оскорбительной речи в адрес президента России Владимира Путина.
Обновлено в 07:46
Экономика
Власти предложили c 2021 года ограничить покупку иностранных акций
Поправки касаются инвестиций в ценные бумаги и не затрагивают валютные операции и покупку драгметаллов.
Обновлено в 05:00
Гаджеты
Xiaomi выпустит недорогой смартфон с вытянутым экраном
Обновлено в 04:20
Космос
Китайская космическая лаборатория «Тяньгун-2» вошла в атмосферу Земли
Модуль был запущен в космос 15 сентября 2016 года, с его помощью проверялась технология жизнеобеспечения для будущей китайской орбитальной станции и отработка стыковки с грузовыми кораблями.
Обновлено вчера в 10:14
Политика
Глава ДНР отреагировал на план Медведчука по Донбассу
Власти ДНР и ЛНР не поддерживают план лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, который предусматривает предоставление автономного статуса Донбассу.
Обновлено вчера в 13:18
Политика
На Анастасию Приходько напали на концерте в Виннице
Обновлено в 07:05
Футбол
Шалимов поддерживает введение системы видеоповторов на РПЛ
Известный российский футбольный тренер Игорь Шалимов остался довольным новостью о введение видеоповторов на матчах второго тура Российской премьер-лиги.
Обновлено в 06:58
Происшествия
Госпитализированная Инна Чурикова находится в тяжелом состоянии
Состояние народной артистки СССР Инны Чуриковой, которая находится в реанимации НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, оценивается как тяжелое.
Обновлено вчера в 02:07
Футбол
Сарри рассказал, как намерен использовать Роналду
Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри поделился видением будущей позиции на поле форварда команды — Криштиану Роналду.
Обновлено в 07:25
Политика
Зеленский потребовал доложить ему о расследовании убийства Шеремета
Украинский лидер Владимир Зеленский попросил силовиков отчитаться о расследовании убийства журналиста Павла Шеремета.
Обновлено в 07:30
Происшествия
Спящую россиянку изнасиловали в Барселоне
Двое граждан Румынии могут быть причастны к изнасилованию и незаконном лишении свободы молодой россиянки в Барселоне.
Обновлено в 07:48
Футбол
Неймар не полетел с «ПСЖ» в Германию на матч с «Нюрнбергом»
«ПСЖ» вылетел в Нюрнберг на товарищеский матч с местной командой. В Германию с командой не отправился Неймар, сообщает пресс-служба парижан.
Обновлено в 06:17
Происшествия
Поездка на такси обошлась туристу в Москве в 55 тыс. рублей
Житель Кубани лишился 55 тыс. рублей, невольно "расплатившись" с водителем такси в Москве.
Обновлено в 06:17
Политика
Украинский министр назвал цирком новый указ Зеленского
Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что новый указ об улучшении качества дорог главы страны Владимира Зеленского похож на цирк.
Обновлено вчера в 20:32
Футбол
Лучший бомбардир Кубка Африки-2019 завершил карьеру в сборной
Напомним, на Кубке Африки-2019 нигерийцы заняли третье место, а 30-летний футболист стал лучшим бомбардиром турнира, забив пять голов в семи матчах.
Обновлено в 02:11
Происшествия
Вагоны грузового состава сошли с рельсов на Ямале
Сход вагонов грузового поезда произошел в Приуральском районе Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщила журналистам в субботу пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 04:42
Баскетбол
Вангелис Мантзарис стал игроком УНИКСа
Обновлено в 05:51
Происшествия
В Петербурге пассажир устроил поножовщину в вагоне метро
В Петербурге в вагоне метро на красной ветке мужчина с ножом напал на двух глухонемых пассажиров.
Обновлено в 07:36
Футбол
«Рубин» объявил об аренде нападающего «Ростова» Кьяртанссона
Нападающий сборной Исландии по футболу Видар Кьяртанссон перешел из "Ростова" в "Рубин" на правах аренды, сообщается на официальном сайте казанской команды.
Обновлено в 03:44
Общество
Минпромторг предложил не считать пиво алкоголем
Минпромторг предложил вывести пиво из-под понятия алкогольной продукции.
Обновлено в 06:13
Политика
Разговор Путина с мальчиком из Тулуна попал на видео
Матвей Николаевич Сафронов, дошкольник из Тулуна, чей дом разрушило катастрофическое наводнение, поговорил с президентом России Владимиром Путиным сегодня, 19 июля.
Обновлено вчера в 05:23