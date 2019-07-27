Политика
Украинцев разозлила фотография Зеленского на пляжеLenta.ru 15:18
Ранее сообщалось о том, что Зеленский опубликовал фотографию отдыха на пляже Одессы в компании главы своего офиса Андрея Богдана.
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Экономика
Минстрой рассматривает возможность создания генплана агломерации
Генплан агломерации вместо разрозненных планов муниципалитетов может появиться в России.
Обновлено вчера в 13:25
Политика
Зеленский потребовал уволить главу полиции Днепропетровской области
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал немедленного увольнения начальника полиции в Днепровской области Виталия Глуховерю, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:51
Происшествия
Полиция сообщила о 3,5 тыс. участников митинга в Москве
«В несогласованном мероприятии в центре Москвы участвуют порядка 3,5 тыс. человек, из которых около 700 журналистов и блогеров, проинформировавших ранее о своем участии в освещении акции», — говорится в сообщении.
Обновлено в 09:09
Происшествия
На Аляске проводят расследование в связи с гибелью режиссера Никоновой
Правоохранительные органы штата Аляска проводят расследование в связи с гибелью гражданки Белоруссии, режиссера Вероники Никоновой.
Обновлено в 15:27
Происшествия
В Дагестане трое детей погибли в Каспийском море
Обновлено в 07:27
Армия и оружие
Два самолета США провели разведку у Крыма
Два самолета США провели разведку у берегов Крымского полуострова. Об этом сообщают данные мониторингового ресурса PlaneRadar.
Обновлено в 16:42
Армия и оружие
Путин примет морской парад в День ВМФ в Петербурге
Президент РФ Владимир Путин в воскресенье, 28 июля, примет участие в морском параде, который пройдет в Петербурге и Кронштадте в честь празднования Дня ВМФ.
Обновлено в 12:55
Музыка
Бузова упала на фестивале «Жара» и повредила ногу
Телеведущая, певица Ольга Бузова рассказала, что, когда выступала на фестивале "Жара" в Баку, упала и разбила ногу.
Обновлено вчера в 04:17
Общество
В храме объяснили помощь митингующим на Тверской
Обновлено в 16:30
Происшествия
В СК допросили главного редактора «Дождя»
Александра Перепелова рассказала, что ее вызвали в качестве свидетеля, но какому делу - следователь отказалась уточнить.
Обновлено в 18:13
Общество
Ученые объяснили жару в Европе и холод в России
Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова объяснила, почему в Европе наблюдается рекордная жара, а в России наступает аномальный холод.
Обновлено в 15:17
Происшествия
Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве
В Москве на улице Пырьева в квартире было обнаружено тело голой девушки, которое лежало в чемодане. Об этом 27 июля сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 15:13
Происшествия
Глава СПЧ заявил, что на акции в Москве были необоснованные задержания
Член СПЧ Николай Сванидзе в разговоре с "Интерфаксом" сказал, что люди, пришедшие на акцию, вели себя неагрессивно.
Обновлено в 10:51
Космос
NASA объяснило причину возникновения на Земле частых землетрясений
Возникновение частых землетрясений может быть связано с отдалением Луны от планеты, что сказывается на скорости вращения.
Обновлено в 04:40
Общество
В Амурской области из-за наводнения эвакуировали почти 1 тыс. человек
В Амурской области в связи с паводком эвакуировали 980 человек, в том числе 333 детей.
Обновлено в 01:00
Гаджеты
Бывший инженер Nokia раскрыл причины провала Windows Phone
Бывший инженер Nokia, работавший над смартфонами на базе Windows Phone, рассказал свою версию, почему платформа не стала популярной, а устройства с ней исчезли с прилавков магазинов.
Обновлено в 12:35
Финансы
Эксперт рассказал о росте курса доллара до 70 рублей
Курс доллара осенью может вырасти до 70 рублей. Такой прогноз даёт персональный брокер ИФК «Солид» Евгений Маришин.
Обновлено в 07:53
Космос
Космический корабль Dragon пристыковался к МКС
Сегодня космический корабль Dragon компании SpaceX успешно состыковался с МКС. NASA ведёт прямую трансляцию этого события.
Обновлено в 13:40
Футбол
Капитан «Сток Сити» сломал лодыжку в матче с «Лестером»
Защитник «Сток Сити» Райан Шоукросс, являющийся капитаном команды, получил серьезную травму в товарищеском матче против «Лестера».
Обновлено в 13:45
Армия и оружие
Минобороны опубликовало уникальные фотографии известных флотоводцев
Министерство обороны России ко дню Военно-морского флота открывает на своем сайте новый раздел с уникальными фотографиями известных флотоводцев, сообщает департамент информации и массовых коммуникация военного ведомства.
Обновлено в 17:14
Футбол
Кононов подтвердил, что Мельгарехо покинет «Спартак»
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов подтвердил информацию о том, что Лоренсо Мельгарехо покидает клуб.
Обновлено в 13:42
Происшествия
В Санкт-Петербурге нашли тело видеоблогера из Белоруссии
В Санкт-Петербурге в канализационном коллекторе погибли видеоблогер из Белоруссии и сопровождавший его диггер.
Обновлено в 12:09
Космос
Индийские ученые обнаружили 28 новых звезд в галактике Млечный Путь
Как оказалось в ходе наблюдений за звездным небом, индийские ученые из вышеупомянутого заведения обнаружили 28 новых переменных звезд, при этом найти их было непросто.
Обновлено в 05:09
Шоу-бизнес
Согдиана стала мамой в третий раз
Накануне звезда поделилась радостным событием и рассказала, что вновь стала мамой: она родила третьего сына.
Обновлено в 06:00
Гаджеты
Смартфон iQoo Plus 5G оценен в 655 долларов
При стоимости в 655 долларов США iQoo Plus 5G может составить конкуренцию не только аппаратам своего класса, но и многим флагманским девайсам на ОС Android.Основой аппарата является процессор Qualcomm Snapdragon 855 Plus, работающий при помощи 8 ГБ оперативной памяти.
Обновлено в 08:23
Политика
Россия и Турция обсудили поставку самолетов SSJ-100 и МС-21
Россия и Турция обсудили поставку самолетов, а также совместную сборку вертолетов.
Обновлено вчера в 13:28