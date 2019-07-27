Политика

Украинцев разозлила фотография Зеленского на пляжеLenta.ru 15:18

Ранее сообщалось о том, что Зеленский опубликовал фотографию отдыха на пляже Одессы в компании главы своего офиса Андрея Богдана.
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