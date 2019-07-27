Политика
Украинцев разозлила фотография Зеленского на пляжеLenta.ru 15:18
Ранее сообщалось о том, что Зеленский опубликовал фотографию отдыха на пляже Одессы в компании главы своего офиса Андрея Богдана.
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Политика
Россия решила, будет ли поставлять газ в Украину
«Газпром» собирается продлить контракт транзита газа с Украиной.
Обновлено вчера в 04:48
Происшествия
В Москве на несанкционированной акции задержали более тысячи человек
Число задержанных во время несанкционированной акции в Москве превысило 1000 человек.
Обновлено в 14:49
Футбол
«Аякс» выиграл Суперкубок Голландии, победив ПСВ
Обновлено в 04:45
Происшествия
Глава СПЧ заявил, что на акции в Москве были необоснованные задержания
Член СПЧ Николай Сванидзе в разговоре с "Интерфаксом" сказал, что люди, пришедшие на акцию, вели себя неагрессивно.
Обновлено в 10:51
Происшествия
Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве
В Москве на улице Пырьева в квартире было обнаружено тело голой девушки, которое лежало в чемодане. Об этом 27 июля сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 15:13
Общество
Умерла актриса, озвучившая подружку Микки Мауса
Скончалась американская актриса Расси Тейлор, чьим голосом разговаривала персонаж мультфильмов про Микки Мауса.
Обновлено в 20:19
Армия и оружие
Минобороны опровергло данные о задержании военной техники РФ в Румынии
Российское Министерство обороны сделало заявление после того, как румынский МИД заявил об остановке и задержании кораблей с военной техникой России, направляющегося в Сербию.
Обновлено вчера в 18:04
Общество
В пострадавшем от паводка Тулуне снова подтопило дома
В результате продолжительных и сильных дождей оказались подтоплены дома и участки в Тулуне и Нижнеудинске.
Обновлено в 19:06
Происшествия
Количество задержанных на акции против недопуска кандидатов в Мосгордуму превысило 1300 человек
Ряд задержанных остаются в отделениях полиции, в том числе писатель и публицист Виктор Шендерович и незарегистрированные кандидаты Илья Яшин, Константин Янкаускас, Иван Жданов.
Обновлено в 19:07
Технологии
«Инсайдерская» программа для Microsoft Flight Simulator стартует в августе
Компания Microsoft объявила, что «инсайдерская» программа для Flight Simulator стартует в августе 2019 года.
Обновлено в 17:49
Авто
Легендарный автомобиль агента 007 выставлен на аукцион
Легендарный автомобиль агента 007 выставлен на аукцион.
Обновлено в 05:15
Политика
Daily Beast назвало сорвавшего санкции против Nord Stream 2 сенатора
Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол фактически сорвал на минувшей неделе введение санкций против проекта «Северный поток 2» (Nord Stream 2) – трубопровода из России в Германию.
Обновлено в 18:47
Политика
Ведущий MSNBC назвал лидера республиканцев в сенате «московский Митч»
Ведущий телеканала MSNBC Джо Скарборо назвал лидера республиканцев в сенате США Митча Макконнелла «московский Митч».
Обновлено в 19:36
Общество
Девушка станцевала на шесте у крыльца мэрии
В города Березники Пермского края девушка станцевала на шесте на крыльце мэрии. Соответствующее видео появилось в "ВКонтакте".
Обновлено в 19:37
Происшествия
Экс-главу правительства Астраханской области арестовали
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал бывшего руководителя правительства Астраханской области Расула Султанова, передает ТАСС.
Обновлено в 09:38
Футбол
Испания выиграла юношеский чемпионат Европы
Завершился чемпионат Европы-2019, в котором принимали участие футболисты возрастом до 19 лет.
Обновлено в 15:33
Происшествия
В Петербурге пассажир троллейбуса ударил кондуктора по лицу
Пассажир троллейбуса ударил женщину-кондуктора в Санкт-Петербурге, она была направлена в больницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУП "Горэлектротранс".
Обновлено в 16:38
Общество
Рекордную жару в Москве сменит аномальный холод
Глава отдела краткосрочных прогнозов и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев отметил, что последние дни июля считаются в Москве самыми теплыми днями лета по климатическим меркам, но в этом году всё будет наоборот.
Обновлено в 05:29
Общество
Соседей принца Гарри и Меган Маркл ограничили от общения с семьей
Соседям принца Гарри и Меган Маркл раздали специальные инструкции, в которых содержатся требования по общению с королевской семьей.
Обновлено в 18:43
Происшествия
В центре Петербурга подстрелили подростка и отобрали велосипед
По предварительным данным, молодого человека подстрелили из газового пистолета «Удар». Нападение попало на камеры видеонаблюдения.
Обновлено в 09:06
Армия и оружие
В Ливии уничтожили два украинских Ил-76
В Ливии в ходе ракетного обстрела уничтожены два украинских военно-транспортных самолета Ил-76. Об этом сообщает портал avia.pro.
Обновлено в 20:08
Общество
Лас-Вегас оккупировали кузнечики
В США по городу Лас-Вегас массово распространились кузнечики. Об этом сообщает телеканал NBC.
Обновлено в 19:36
Технологии
Порносайты раздают данные о своих посетителях всем подряд. Эти секреты нужны даже Google
Среди заинтересованных оказались и крупнейшие IT-корпорации — такие как Google и Facebook.
Обновлено в 17:04
Политика
В «Мегафоне» оценили проект о значимых информационных ресурсах
В пятницу в Госдуму был внесен законопроект о значимых информационных ресурсах для развития информационной инфраструктуры РФ.
Обновлено вчера в 13:17
Происшествия
В Дагестане трое детей погибли в Каспийском море
Обновлено в 07:27
Общество
В ГИБДД опровергли информацию о перекрытии Тверской улицы
В пресс-службе управления ГИБДД по Москве опровергли РБК информацию о перекрытии Тверской улицы в связи с несанкционированным митингом оппозиции у мэрии.
Обновлено в 05:38
Происшествия
В КНДР отпустили задержанное российское судно
Посольство России в КНДР сообщило на своей странице в Facebook, что российское рыболовное судно «Сянхайлинь-8», задержанное северокорейскими пограничниками 17 июля, отпущено.
Обновлено в 21:08
Кино
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибели
Ранее стало известно, что Никонова, сыгравшая в фильме «Брестская крепость», погибла на Аляске, когда переходила реку.
Обновлено в 12:04
Наука
Аляска теряет ледники в 100 раз быстрее, чем предполагалось
Обновлено вчера в 06:02